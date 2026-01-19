banner1230
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’in üstyapı atağı dur durak demeden devam ediyor; Gölcük’te 150 cadde ve sokakta hummalı çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesinde altyapısı tamamlanan 150 cadde ve sokakta üstyapı çalışmasını titizlikle sürdürüyor. Üstyapı çalışmaları tamamlandığında bölgedeki ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelecek.

Büyükşehir'in üstyapı atağı dur durak demeden devam ediyor; Gölcük'te 150 cadde ve sokakta hummalı çalışma

19 Ocak 2026 Pazartesi 09:39

 3 MAHALLEDE ÜSTYAPI YENİLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük İlçesinde altyapısı tamamlanan üç mahallede üstyapıyı yeniliyor. Çiftlik, İhsaniye ve Denizevler Mahallelerinde İSU’nun içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları, SEDAŞ'a ait elektrik hatları ile telekomünikasyon iletişim hatlarının yenilenmesinin ardından bölgede üstyapı çalışmalarına başlandı.

 

KALDIRIM İMALATI VE YOL ÇİZGİ ÇALIŞMASI

Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Gölcük Çiftlik Mahallesi’ndeki İhsaniye Karadeniz ve Akdeniz caddesi ile 4080, 4095 ve 4099. sokaklarda binder serimi yaptı. Asfalt yenileme çalışmaları tamamlanan Akdeniz, Karadeniz, Özler, Bilgin, Ayanoğlu ve Turan Güneş Caddeleri ile 4077, 4078, 4089, 4094, 4115, 4120, 4080, 4094 ve 4095. sokaklarda ise yaya kaldırım ve yol çizgi çalışmalarına başlandı.

 

150 CADDE VE SOKAK ELDEN GEÇİYOR

Çiftlik, İhsaniye ve Denizevler Mahallelerinde toplam 150 cadde ve sokakta 40 kilometrelik hat üzerinde üstyapı bakım, onarım ve yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Altyapı kazıları nedeniyle bozulan yollar, etaplar halinde yenileniyor. Ekipler hem asfalt serimi yapıyor hem de ihtiyaç olan noktalarda bakım onarım ve tamirat çalışmaları gerçekleştiriyor.

 

ULAŞIM GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GELECEK
Üstyapı çalışmaları tamamlandığında bölgedeki ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelecekken, yolun trafiğe açılmasıyla birlikte vatandaşların günlük yaşamı da önemli ölçüde rahatlayacak. Yetkililer, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve hava şartları elverdiğince kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Okula Bi’ Mola” etkinlikleri dopdolu programlarla başladı; Kocaeli’de yarıyıl tatili Büyükşehir’le renkleniyor “Okula Bi’ Mola” etkinlikleri dopdolu programlarla...
Türk birlikteliği Kocaeli’den ayağa kalktı Büyükakın: Yeni yüzyıl Türklüğün yüzyılı olacak Türk birlikteliği Kocaeli’den ayağa kalktı Büyükakın:...
Hyundai Resim Yarışması’nda başvuru tarihi 31 Ocak’a uzatıldı Hyundai Resim Yarışması’nda başvuru tarihi 31...
BOLUDA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM BOLUDA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM
Zamanın durduğu yer Zamanın durduğu yer
Büyükşehir, raylı sistem ağını Kartepe tramvay hattı ile genişletiyor; Raylar tam yol Kartepe’ye doğru döşeniyor Büyükşehir, raylı sistem ağını Kartepe tramvay...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

“Okula Bi’ Mola” etkinlikleri dopdolu programlarla...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren öğrenciler için hazırlanan “Okula...

Haberi Oku