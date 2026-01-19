Büyükşehir’in üstyapı atağı dur durak demeden devam ediyor; Gölcük’te 150 cadde ve sokakta hummalı çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesinde altyapısı tamamlanan 150 cadde ve sokakta üstyapı çalışmasını titizlikle sürdürüyor. Üstyapı çalışmaları tamamlandığında bölgedeki ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelecek.

3 MAHALLEDE ÜSTYAPI YENİLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük İlçesinde altyapısı tamamlanan üç mahallede üstyapıyı yeniliyor. Çiftlik, İhsaniye ve Denizevler Mahallelerinde İSU’nun içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları, SEDAŞ'a ait elektrik hatları ile telekomünikasyon iletişim hatlarının yenilenmesinin ardından bölgede üstyapı çalışmalarına başlandı.

KALDIRIM İMALATI VE YOL ÇİZGİ ÇALIŞMASI

Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Gölcük Çiftlik Mahallesi’ndeki İhsaniye Karadeniz ve Akdeniz caddesi ile 4080, 4095 ve 4099. sokaklarda binder serimi yaptı. Asfalt yenileme çalışmaları tamamlanan Akdeniz, Karadeniz, Özler, Bilgin, Ayanoğlu ve Turan Güneş Caddeleri ile 4077, 4078, 4089, 4094, 4115, 4120, 4080, 4094 ve 4095. sokaklarda ise yaya kaldırım ve yol çizgi çalışmalarına başlandı.

150 CADDE VE SOKAK ELDEN GEÇİYOR

Çiftlik, İhsaniye ve Denizevler Mahallelerinde toplam 150 cadde ve sokakta 40 kilometrelik hat üzerinde üstyapı bakım, onarım ve yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Altyapı kazıları nedeniyle bozulan yollar, etaplar halinde yenileniyor. Ekipler hem asfalt serimi yapıyor hem de ihtiyaç olan noktalarda bakım onarım ve tamirat çalışmaları gerçekleştiriyor.

ULAŞIM GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GELECEK

Üstyapı çalışmaları tamamlandığında bölgedeki ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelecekken, yolun trafiğe açılmasıyla birlikte vatandaşların günlük yaşamı da önemli ölçüde rahatlayacak. Yetkililer, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve hava şartları elverdiğince kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.