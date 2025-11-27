Çay: Hedefimiz yeni gelir fırsatlarıyla birlikte sürdürülebilir yayıncılık

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, hedeflerinin yeni gelir fırsatlarının önünü açarak sürdürülebilir bir yayıncılık modeline kavuşmak ve meslek standartlarını yükseltmek olduğunu belirtti.

Basın İlan Kurumu 33. Dönem 5. Genel Kurul Toplantısı, Genel Müdür Abdulkadir Çay’ın konuşmasıyla başladı.

Genel Müdürlük görevine atanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sunan ve yeniden birlikte çalışma imkânı tanıdığı için İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’a teşekkürlerini ileten Çay, alınacak kararların Türk basını için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Genel Müdür Çay, Türk basınının en güçlü destek mekanizması olan Basın İlan Kurumu’nun, Genel Kurul üyelerinin de katkılarıyla sektörün ihtiyaçlarına cevap veren ve paydaşları geleceğe hazırlayan çalışmalara imza atacağına yönelik inancının tam olduğunu belirtti.

Gazetecilik sahaya inen, haberin merkezine dokunan yayınlarla hayat bulacak

Genel Müdür Çay, sürdürülebilir bir yayıncılık modeli oluşturmak ve gazetecilik meslek standartlarını yükseltmek gibi iki önemli konuda çözüm üretilmedikçe sektörün rekabet gücünün zayıflamasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Gazeteciliğin yalnızca masa başında üretilen metinlerle yürütülebilecek bir meslek olmadığını kaydeden Çay, gerçek gazeteciliğin sahaya inen, haberin merkezine dokunan, toplumun sorunlarını gündemine taşıyan ve yayın politikasıyla fark oluşturan süreli yayınlarla hayat bulacağının altını çizdi.

“Bugün ayakta kalabilen yayınların ortak noktası sahicilik, sahada olmak ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle üretmektir” diyen Çay, yeni dönemde de yerelden beslenen, özgün içerikle fark yaratan ve dijital çağa tam anlamıyla entegre olmuş bir gazetecilik anlayışını desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Yapay zekâ, haberciliği güçlendiren bir kaynak olmalı

Basının geleceğinin güçlü yerel ağlara, topluma temas eden hikâyelere ve dijital platformlarda nitelikli içerik üretebilen bir yapıya bağlı olduğunu belirten Çay, şöyle konuştu:

“Yalnızca dijital dönüşümü değil, aynı zamanda özgün içerik üretimini artırmayı da temel bir öncelik olarak görüyoruz. İçeriğin niteliği yükselmeden dijital araçların tek başına bir değer üretmeyeceğinin bilincindeyiz. Dijital dönüşümü konuşurken, yapay zekâ başlığını es geçmenin mümkün olmadığını görüyoruz. Yapay zekânın medyaya sunduğu arşivleme, görsel üretim ve içerik desteği; doğru kullanıldığında sektöre önemli bir güç kazandıracaktır. Basın İlan Kurumu olarak yapay zekâyı bir dezenformasyon aracı değil, pozitif ve doğrulanabilir haberciliği güçlendiren bir kaynak haline getirmek istiyoruz.”

Genel Müdür Çay, dijitalleşme ne kadar ilerlerse ilerlesin, nitelikli ve etik değerlere bağlı gazeteciliğin sektörün omurgası olduğunu hatırlattı.

‘İstişare’ ve ‘adalet’ temel ilkelerimiz

Genel Müdür Çay, sektörde arzu edilen dönüşümün gerçekleşmesinde istişare ve adalet ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalacaklarını; Kurumun hareket noktasını belirleyecek olan pusulanın ‘adalet’, hedefe ilerlerken takip edeceği yolun ise ‘istişare’ olduğunu ifade etti.

Çay, “Paydaşlarımızla ilişkilerimizde hakkaniyeti esas alan, güven oluşturan ve eşit mesafeyi koruyan bir tutumu devam ettireceğiz. Bu yaklaşım yalnızca Kurumumuzun itibarını güçlendirmeyecek, aynı zamanda basın sektörüne duyulan güveni de pekiştirecektir” şeklinde konuştu.

Hedefimiz yeni gelir fırsatlarının önünü açmak

Fayda-maliyet dengesinin sağlanmasının zorlaştığı bir dönemde, sistemin sürdürülebilirliğini güçlendirmek için yeni bir değerlendirmeye her açıdan ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Çay, sözlerine şöyle devam etti:

“Kurum olarak temel hedefimiz; süreli yayınlarımızın mevcut gelirlerini korumakla yetinmeyip, yeni gelir fırsatlarının önünü açmak, yayıncılarımızın ekonomik olarak güçlenmesine katkı sunmaktır. Bu kapsamda bürokrasi, kamu kurumları ve sektöre ek kaynak sağlayabilecek tüm mekanizmalarla ilişkilerimizi daha yoğun ve sonuç odaklı biçimde sürdüreceğiz. Nihai amacımız; basın sektörünün kendi ayakları üzerinde durabilen, ekonomik olarak dayanıklı ve rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşmasıdır. Resmî ilan ve reklam gelirlerini yalnızca bir destek unsuru olmaktan çıkararak, yayınların sürdürülebilir büyümesini besleyen stratejik bir araç hâline getirmek istiyoruz.”

Kurumun yalnızca mevzuat düzenlemeleriyle değil; sosyal ve ekonomik destek mekanizmalarıyla da basının yanında durmaya devam edeceğini vurgulayan Çay, sektör adına avantaj sağlayacak yeni iş birlikleri için çalışmalar başlattıklarını aktardı.

Genel Müdür Çay’ın konuşmasının ardından Başkanlık Divanı seçimi yapılarak yoklama alındı ve Genel Kurul Gündemi belirlendi.

Yönetim Kurulu Durum Raporu ve Denetçiler Raporları okunduktan sonra Yönetim Kurulu’nun tekliflerine ilişkin sunum yapıldı. Akabinde ise üyeleri belirlenen İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonları çalışmalarına başladı.

Basın İlan Kurumu 33. Dönem 5. Genel Kurulu’nun 28 Kasım 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek son oturumunda, komisyonların görüşleri doğrultusunda sunulan teklifler karara bağlanacak.