“Çek İlet” 2025’te 5 binin üzerinde talep iletti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlarla doğrudan iletişimi sağlayan “Çek İlet Mobil Uygulaması”, 2025 yılında 5 bin 67 talebin belediyeye iletilmesini sağladı. Uygulama, kullanıcıların talep ve şikâyetlerini zahmetsizce iletmesine imkân tanıyor.

TALEP VE ŞİKÂYETLER CEBİNİZDEN ULAŞIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dijital hizmet kanallarından biri olan “Çek İlet Mobil Uygulaması”, vatandaşların taleplerini ve şikâyetlerini cep telefonları üzerinden kolayca iletmesini sağlıyor. Uygulama, vatandaş ile belediye arasındaki iletişimi hızlandırıyor ve süreci şeffaf hale getiriyor.

FOTOĞRAF, VİDEO VE KONUM EKLEME İMKÂNI

Uygulama üzerinden kullanıcılar, karşılaştıkları sorunları fotoğraf ve video ekleyerek detaylandırabiliyor. Ayrıca talebin kaynağından konum bilgisi paylaşımı, Büyükşehir ekiplerinin sahada daha hızlı ve doğru müdahalede bulunmasını sağlıyor.

2025’TE 5 BİNİN ÜZERİNDE TALEP KAYDA ALINDI

Yıl boyunca “Çek İlet Mobil Uygulaması” üzerinden toplam 5 bin 67 talep Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ulaştırıldı. Bu rakam, uygulamanın vatandaşların taleplerini etkin şekilde toplarken, Büyükşehir’in hizmet süreçlerini desteklemekteki başarısını da ortaya koyuyor.





(Erkan ERENLER)