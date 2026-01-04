GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Çek İlet” 2025’te 5 binin üzerinde talep iletti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlarla doğrudan iletişimi sağlayan “Çek İlet Mobil Uygulaması”, 2025 yılında 5 bin 67 talebin belediyeye iletilmesini sağladı. Uygulama, kullanıcıların talep ve şikâyetlerini zahmetsizce iletmesine imkân tanıyor.

'Çek İlet” 2025'te 5 binin üzerinde talep iletti

04 Ocak 2026 Pazar 09:44

 TALEP VE ŞİKÂYETLER CEBİNİZDEN ULAŞIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dijital hizmet kanallarından biri olan “Çek İlet Mobil Uygulaması”, vatandaşların taleplerini ve şikâyetlerini cep telefonları üzerinden kolayca iletmesini sağlıyor. Uygulama, vatandaş ile belediye arasındaki iletişimi hızlandırıyor ve süreci şeffaf hale getiriyor.

 

FOTOĞRAF, VİDEO VE KONUM EKLEME İMKÂNI

Uygulama üzerinden kullanıcılar, karşılaştıkları sorunları fotoğraf ve video ekleyerek detaylandırabiliyor. Ayrıca talebin kaynağından konum bilgisi paylaşımı, Büyükşehir ekiplerinin sahada daha hızlı ve doğru müdahalede bulunmasını sağlıyor.

 

2025’TE 5 BİNİN ÜZERİNDE TALEP KAYDA ALINDI

Yıl boyunca “Çek İlet Mobil Uygulaması” üzerinden toplam 5 bin 67 talep Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ulaştırıldı. Bu rakam, uygulamanın vatandaşların taleplerini etkin şekilde toplarken, Büyükşehir’in hizmet süreçlerini desteklemekteki başarısını da ortaya koyuyor.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Büyükşehir’in dev projesinde durmak yok; Sosyal Yaşam Merkezi’nde çalışma temposu yüksek Kocaeli Büyükşehir’in dev projesinde durmak yok;...
Büyükşehir, minik kalplere at sevgisi aşılamaya devam ediyor; 2025’te 6 bin 789 çocuğa binicilik eğitimi Büyükşehir, minik kalplere at sevgisi aşılamaya...
Şehit Ergün Köncü Caddesi’nde yoğun imalat Şehit Ergün Köncü Caddesi’nde yoğun imalat
TGRT'DE KOCAELİ SANAYİ TARİHİNDE HEREKE İPEK HALİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR TGRT'DE KOCAELİ SANAYİ TARİHİNDE HEREKE İPEK...
BABAMIZIN 3 OCAK 2009 VEFAT YIL DÖNÜMÜ BABAMIZIN 3 OCAK 2009 VEFAT YIL DÖNÜMÜ
Büyükşehir ile hayata yeni başlangıç: Tazelenme Merkezi’nde mezun sayısı 169’a ulaştı Büyükşehir ile hayata yeni başlangıç: Tazelenme...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli Büyükşehir’in dev projesinde durmak...
Kocaeli’yi geleceğe hazırlayan ve sosyal sorumluluk bilinciyle önemli yatırımları hayata geçiren Kocaeli...

Haberi Oku