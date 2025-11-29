GENEL:
Çiftçi, “Bir şehrin hayali yükseliyor”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yapımı hızla devam eden Çayırova Devlet Hastanesi’nin şantiye alanını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Bir şehrin hayali yükseliyor. Çayırova Devlet Hastanemizin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

29 Kasım 2025 Cumartesi 09:26

 Çayırovalıların ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin en büyük hayali olan Çayırova Devlet Hastanesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Taban alanı 8 bin 700 metrekare ve yapı inşaat alanı 45 bin 518 metrekare olan Çayırova Devlet Hastanesi, 200 yataklı olarak planlandı. 51 yoğun bakım yatağı, 75 poliklinik, 6 ameliyathane, doğumhaneler, 26 acil müşahede yatağı, 8 diyaliz ünitesi ve deprem izolatörlü olarak yapılacak Çayırova Devlet Hastanesi’nde, temel beton serimi, istinat duvarı imalatları ve çevre yollar hafriyat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Büyük oranda tamamlanan temel beton serim çalışmalarını yerinde gözlemleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bir şehrin hayali yükseliyor” dedi.

 

ADIM ADIM TAKİP EDİYORUZ

Şantiye alanında yaptığı incelemelerde burada müteahhit firma yetkililerinden de bilgi alan Başkan Çiftçi, hastane inşaatında çalışan işçilere de kolaylıklar diledi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Bir şehrin hayali yükseliyor. Çayırova Devlet Hastanemizin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Şehrimizin yıllardır beklediği bu önemli yatırımı adım adım takip ediyor ve gelinen son durumu sizlerle paylaşıyoruz” açıklamalarında bulundu.


(Erkan ERENLER)

