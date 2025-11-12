Ciğerimiz yanmıştı: Karamürsel’de yanan bölge 3 bin fidanla yeniden yeşerecek

ANLAMLI GÜNDE ANLAMLI BÖLGEDE

Karamürsel'e bağlı Akçat bölgelerinde 15 Ağustos’ta meydana gelen orman yangınından 500 hektarlık bir alan etkilenmişti. Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgeyi yeniden yeşertmek için kolları sıvadı. Çalışmalar tamamlandı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde de 3 bin fidan toprakla buluşturuldu.

PROTOKOL TAM KADRO KATILIM GÖSTERDİ

"Sevdamız Yeşil Vatan" sloganı ile Akçat'ta düzenlenen fidan dikim törenine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, belediye başkanları, protokol üyeleri, muhtarlar, çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

BÜYÜKAKIN: GELECEĞE NEFES OLUYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, böylesine anlamlı bir günde(11.11) ve saatte(11.11) bir araya gelmekten çok memnun olduğunu belirterek başladığı konuşmasında, doğanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yapılan çalışmalara değindi. Başkan Büyükakın şunları söyledi: "Sadece Türkiye açısından değil aynı zamanda dünya açısından da çok kıymetli bir program. Son yıllarda iyice hissettiğimiz küresel iklim krizi dünyada birçok riski tetikledi. Dünya bunları konuşurken, ülkemizde böyle bir krize hazırlama anlamında son derece anlamlı bir adım atılıyor. Bu programı, geleceğe nefes olsun diye yapıyoruz.

KOCAELİ AĞAÇLANDIRMA ŞAMPİYONU

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından her sene bu etkinlik gerçekleştiriliyor ve biz de Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sadece 11 Kasım'da değil, aslında tüm yıl boyunca bu faaliyetler gerçekleştiriliyor. Gururla ifade ediyorum ki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır ağaçlandırma şampiyonu. Kocaeli'deki herkesin 4 ağacı var. Son 20 yılda yapılan çalışmalarla aslında kişi başına 4 ağaç dikilmiş vaziyette ve şehrimiz defalarca ödüle layık görüldü. Aslında biz bir bayrak taşıyoruz. Yarınlarımız olan gençlerimize bunu teslim edeceğiz.

İZMİT KÖRFEZİ'NE CAN GELDİ

Gençlere çok daha güzel bir gelecek bırakmak için uğraşıyoruz. Körfez'deki çamuru temizliyoruz ve deniz daha şimdiden güzelleşti. Bölgeye can geldi. Siz sevgili gençlere güzel bir emanet bırakabilmek için, bu bayrağı sizlere daha yüksek bir seviyede bırakabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz." Konuşmaların ardından Garnizon Komutanı Tuğamiral Akarı, Valisi Aktaş, Başkan Büyükakın ve protokol üyeleri, çocuklarla birlikte 3 bin fidanı toprakla buluşturdu, can suyunu verdi.





(Erkan ERENLER)



