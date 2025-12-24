GENEL:
Çocuk Görüşme Merkezi’nin Temeli Gebze’de Atıldı

Gebze Belediyeler Birliği tarafından hayata geçirilen Çocuk Görüşme Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Çocuk adalet sisteminde önemli bir ihtiyaca cevap vermesi hedeflenen merkezin açılışı, adli süreçlerde çocukların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda destek almasını amaçlıyor.

24 Aralık 2025 Çarşamba 09:35

 Geniş Katılım Sağlandı

Düzenlenen törene; Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, Gebze Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Murat Yüksel, Darıca Belediye Başkanvekili Kenan Demirbaş, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt ile İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu katıldı.

“Adaletin Vicdani Yönünü Güçlendirecek”

Törende konuşan Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, çocuk adalet sisteminin hassasiyetine dikkat çekerek, “Adalet hizmetlerinin en hassas noktalarından biri olan çocuk adalet sistemi için atılmış çok önemli bir adıma tanıklık etmek üzere buradayız. Boşanmış ya da boşanma sürecinde olan ailelerin çocuklarına, adliyenin soğuk koridorlarında değil; onların ihtiyaçlarına uygun, güvenli, sıcak ve şefkatli bir ortamda, uzmanlık desteğiyle hizmet sunulması çağdaş ve insan odaklı yargının bir gereğidir. Temelini attığımız bu mekân sadece bir bina değil, adaletin vicdani yönünü güçlendirecek bir yapıdır.” ifadelerini kullandı.

“Bölgemiz İçin Hayırlı Olmasını Temenni Ediyoruz”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise merkezin önemine vurgu yaparak, “İnşallah çocuk haklarının maddi ve manevi olarak korunduğu bu merkez, bölgemiz için hayırlı olur.” dedi.

“Adli Mercilerden Gelen Talebe Memnuniyetle Katkı Verdik”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediyeler Birliği olarak sürece destek verdiklerini belirterek, “Adli mercilerimizden gelen bu talebe memnuniyetle katkı vereceğimizi ifade etmiştik. Bugün de inşallah bu merkezin temelini atıyoruz. Hayırlı olmasını niyaz ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Kamu İhtiyacına Yönelik Önemli Bir Hizmet”

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de yaptığı konuşmada, belediyelerin kamu ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, “Vatandaşın, milletin ve kamunun ne ihtiyacı varsa belediyelerimiz bununla ilgileniyor. Belediye başkanlarımıza ve bu süreci teşvik eden başsavcımıza teşekkür ediyorum. Allah hayırlı ve uğurlu etsin.” dedi.

Konuşmaların ardından Çocuk Görüşme Merkezi’nin temeli atıldı. Merkezin tamamlanmasıyla birlikte, çocukların adli süreçlerde daha uygun koşullarda destek alması hedefleniyor.


(Erkan ERENLER)

