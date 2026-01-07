GENEL:
Çocuklar, Dünya Kuş Günü’nde doğayı keşfetti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “5 Ocak Dünya Kuş Günü” kapsamında Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlediği etkinlik, Lokomotif Çocuk Köyü bünyesinde faaliyet gösteren Çevreciler Vagonunda eğitim alan çocukları bir araya getirdi. Çocuklar, kuşları yakından tanıyarak doğal yaşamlarını keşfetme fırsatı buldu.

07 Ocak 2026 Çarşamba 09:53

 DÜNYA KUŞ GÜNÜ’NDE DOĞAYLA İÇ İÇE BİR GÜN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Lokomotif Çocuk Köyü, Çevreciler Vagonunda eğitim alan çocuklara yönelik “Kuşları Tanıyor, Doğayı Koruyoruz” temasıyla Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. 5 Ocak Dünya Kuş Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte kuşları yakından tanıyan çocuklar güzel bir gün geçirdi.

 

ÇOCUKLAR DOĞAL YAŞAM HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Çevreciler Vagonuna katılan çocuklar, etkinlik kapsamında aileleriyle Ormanya’yı ziyaret ederek doğal yaşam ve hayvanlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bu kapsamda çocuklara doğanın korunması, hayvanların yaşam alanları ve çevre bilincinin önemi hakkında anlatımlar yapıldı.

 

KUŞ GÖZLEM ALANINDA KEYİFLİ VE ÖĞRETİCİ ANLAR

Programın devamında Ormanya’nın doğal atmosferi içerisinde yer alan kuş gözlem alanına geçen çocuklar, farklı kuş türleri hakkında bilgi edindi. Aileleriyle birlikte kuşları doğal ortamlarında gözlemleme fırsatı bulan minikler, hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşadı.

 

DOĞAYA DUYARLI NESİLLER

Etkinlik süresince hem Dünya Kuş Günü’nün anlam ve önemi aktarıldı hem de kuş türleri ve yaşam alanları tanıtıldı. Düzenlenen programla çocukların doğayı tanıyan, çevreye duyarlı ve hayvan hakları konusunda bilinçli bireyler olarak farkındalık kazanmaları hedeflenirken, ailelerin de sürece aktif katılımıyla çevre bilincinin toplumsal düzeyde güçlendirilmesi amaçlandı.


