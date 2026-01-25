Çocuklar yorgunluklarını “Okula Bi’ Mola”da atıyor

3 GÜNLÜK “OKULA Bİ’ MOLA” ETKİNLİĞİ

Bilim, sanat ve spor aktiviteleriyle dolu bir şehir inşa etmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girdiği 15 günlük süreçte çocukların ve gençlerin tatillerini verimli bir şekilde geçirebilecekleri “Okula Bi’ Mola” etkinliği düzenliyor. Kocaeli Bilim Merkezi’nde üç gün boyunca sürecek etkinliklerde çocuklar ve gençler; bilimden sanata, dijital deneyim alanlarından sahne şovlarına, rengârenk atölyelerden eğlenceli deneylere kadar her alanda keşfetmenin ve eğlenmenin tadını çıkarıyor. Bilim Merkezi’nin ilgi çekici dünyasında çocuklarıyla birlikte nitelikli vakit geçiren ebeveynler de bilim, teknoloji ve sanata dair keyifli deneyimler yaşıyor.

BİLİM MERKEZİ KAHKAHALARLA ŞENLENDİ

Kocaeli Bilim Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı’nın konseriyle start alan “Okula Bi’ Mola” etkinliklerinde eğlenceli oyun alanları, hareket dolu aktiviteler ve kahkaha hiç eksik olmuyor. Kocaeli Bilim Merkezi’nin girişinde bulunan Zıpla Oyna, Greenbox ve 360 Video Booth ile minikler hem keyifli anlar yaşıyor hem de farklı alanlarda yeni deneyimler kazanıyor. Atrium alanında kurulan; Ağaçları Tanıyalım, Seramik, Cam Boncuk ve Yıldız Takımları Sanat Atölyelerinde çocuklar üretmenin, öğrenmenin ve keşfetmenin heyecanını yaşıyor. Bilimin Sultanları Sergi Alanı’nda bulunan Kılavuz İzcilik Kamp Alanı’nda çocuklar doğal hayatı eğlenerek deneyimlerken, Sanal Gerçeklik Deneyim Alanı’na ise çocuklar büyük ilgi gösterdi.

RENGÂRENK ATÖLYELER VE SAHNE ŞOVLARI

Kocaeli Bilim Merkezi’nde üst kat etkinlik alanında kurulan; Çocuksan Kruvasan, Doğal Diş Macunu Yapımı, Elektroböcek, Işıklı Tırtılım, Hama Boncuk, Çanta Boyama, Ahşap Bardak Altlığı Boyama, Renkli Önlükler, Neşeli Şapkalar ve Minik Işıltılar Atölyelerinde çocuklar hem eğleniyor hem de sosyal ve fiziksel becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Etkinlik kapsamında Bilim Sahnesi’nde gerçekleştirilen Kahoot Bilgi Yarışması’nda çocuklar bilgilerini yarıştırarak keyifli vakit geçiriyor. Bilim Şov ekibi ise bilime dayalı eğlenceli ve şaşırtıcı deneylerle “Okula Bi’ Mola” etkinliklerine renk katıyor. Oldukça heyecanlı anların yaşandığı Bilim Sahnesi’nde köpük patlaması, sıvı azotla basınç deneyleri, top patlaması, bulut deneyi ve devasa alevler deneyi gibi çocukların oldukça ilgisini çeken gösteriler yapılıyor.

MİNİYO KONSERİ VE SİHİRBAZ GÖSTERİSİ

Kocaeli Bilim Merkezi’nde sahne etkinlikleri kapsamında çocuklar Oyun Abisi ile Sihirbaz Gösterisi’nde buluştu. Oyun Abisi’nin gerçekleştirdiği büyüleyici gösteride çocuklar kahkahalar ve şaşkın bakışlar eşliğinde harika bir gün geçirme fırsatı yakaladı. “Okula Bi’ Mola” etkinliklerinin ilk gününde kapanış muhteşem Miniyo Konseri ile yapıldı. Milyonlarca çocuk tarafından milyarlarca kez dinlenen Miniyo şarkıları, solistleri Binnaz Sönmez Dursun ve Feridun Emre Dursun tarafından canlı olarak seslendirildi. Konserde çocukların büyük ilgiyle takip ettiği “Gezegenler”, “Yıldızlar” ve “Müzikli Hareketler” gibi sevilen şarkıların yanı sıra eğlenceli sahne performansları da yer aldı. Işık şovları, interaktif şarkılar ve danslarla zenginleştirilen konser, çocuklara unutulmaz bir müzik ve eğlence deneyimi sundu.