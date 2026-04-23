DİLOVASI’NDA 23 NİSAN COŞKUSU: TÖRENLER YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ











Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Program, Kaymakamlık tören alanında gerçekleştirilen çelenk sunumu ile başladı. Protokol üyeleri ve katılımcılar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayramın anlam ve önemine yakışır bir atmosferde törene eşlik etti.

KUTLAMALAR KÜLTÜR MERKEZİNDE DEVAM ETTİ





Resmi törenin ardından kutlamalar, Dilovası Belediyesi Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde devam etti. Salon programına yoğun katılım dikkat çekti. İlçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar bayram sevincini birlikte yaşadı.

GENİŞ KATILIM DİKKAT ÇEKTİ





Programa; Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, muhtarlar, belediye başkan yardımcıları ile çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

ÖĞRENCİLERDEN DUYGU DOLU GÖSTERİLER





Kutlama programında öğrenciler tarafından okunan şiirler ve yapılan konuşmalar izleyenlerden büyük alkış aldı. Miniklerin sergilediği performanslar, bayramın ruhunu yansıtırken salonda duygusal anlar yaşandı.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ





Program kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu yüzlerinden okunurken, aileler de bu anlara gururla tanıklık etti.

BAŞKAN ÖMEROĞLU: “GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÇOCUKLARIMIZDIR”





Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu yaptığı konuşmada, 23 Nisan’ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda çocuklara verilen değerin en önemli göstergesi olduğunu vurguladı. Ömeroğlu, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

KAYMAKAM KUBİLAY’DAN ANLAMLI MESAJ



