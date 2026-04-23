DİLOVASI’NDA 23 NİSAN COŞKUSU: TÖRENLER YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Resmi tören kaymakamlık alanında başladı.

23 Nisan 2026 Perşembe 14:41

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Program, Kaymakamlık tören alanında gerçekleştirilen çelenk sunumu ile başladı. Protokol üyeleri ve katılımcılar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayramın anlam ve önemine yakışır bir atmosferde törene eşlik etti.
KUTLAMALAR KÜLTÜR MERKEZİNDE DEVAM ETTİ

Resmi törenin ardından kutlamalar, Dilovası Belediyesi Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde devam etti. Salon programına yoğun katılım dikkat çekti. İlçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar bayram sevincini birlikte yaşadı.
GENİŞ KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Programa; Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, muhtarlar, belediye başkan yardımcıları ile çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.
ÖĞRENCİLERDEN DUYGU DOLU GÖSTERİLER

Kutlama programında öğrenciler tarafından okunan şiirler ve yapılan konuşmalar izleyenlerden büyük alkış aldı. Miniklerin sergilediği performanslar, bayramın ruhunu yansıtırken salonda duygusal anlar yaşandı.
DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Program kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu yüzlerinden okunurken, aileler de bu anlara gururla tanıklık etti.
BAŞKAN ÖMEROĞLU: “GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÇOCUKLARIMIZDIR”

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu yaptığı konuşmada, 23 Nisan’ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda çocuklara verilen değerin en önemli göstergesi olduğunu vurguladı. Ömeroğlu, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
KAYMAKAM KUBİLAY’DAN ANLAMLI MESAJ

Kaymakam Dr. Metin Kubilay ise konuşmasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve ulusal egemenliğin önemine dikkat çekerek, çocukların bu mirası en iyi şekilde taşıyacağına inandığını ifade etti.

Gebze PPF Kaplama Hizmetlerine İlgi Artıyor:...
Kocaeli’nin en yoğun ilçelerinden biri olan Gebze’de araç sahipleri, son dönemde otomobillerini dış...

Haberi Oku