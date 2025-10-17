Eline marulu aldı, Büyükşehir kürsüsüne çıktı. O belediye başkanını yerden yere vurdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısında CHP’li meclis üyesi Baran Aydın, farklı üslubu ve yaklaşımlarıyla dikkat çekti.

CHP’li Baran Aydın kürsüye çıkarak, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi yerden yere vurdu. Eline marulu alan Baran Aydın, “Marul sorununu benim annem de 4 metrekare balkonunda çözüyor” diyerek ilçenin sorunlarını sıraladı. Baran Aydın’ın üslubu Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı da gülümsetti.

HATTA BİR MARUL DA GETİRDİM

CHP’li Baran Aydın, “Çayırova’da 160 bin nüfuslu ilçede belediye başkanlığı tamamen yanlış anlaşılmış durumda. Basına bakarsak görmüş olduğunuz bir kıvırcık tarlası. Belediye başkanının fotoğrafını görüyorsunuz. Burayla ilgili bir açılış da söz konusu. Bu yapılanı benim anam 15 yıldır 4 metrekarelik balkonunda yapıyor. Hatta bir marul da getirdim.

BİR DURAK YAPAMADI

İlçemizde yaşayan vatandaşların talepleri hastane, kent meydanı, kültür evi ve alt yapı. Bu konularla sorunu varken ilçedeki marul gündemi vatandaşları üzmüştür. Çayırova’da cenaze olur, vatandaşa otobüs verilmez. Mesela bu fotoğraf, Sevim Market olarak bilinen Sevim Market durağı. Yaklaşık 3 kez Çayırova meclisinde dile getirmeme rağmen, bir durak bile yapılmadı. Ama çok güzel bir kıvırcık tarlamız var.

İŞİ SİZ YAPIYORSUNUZ REKLAMI BÜNYAMİN ÇİFTÇİ

Bir Millet Bahçesi var, her tarafını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yapmış ama tabelalar Çayırova Belediyesi. (Tahir Büyükakın’a dönerek) Başkanım işi siz yapmışsınız, reklamını Bünyamin bey yapıyor.

BÜYÜKAKIN’I GÜLDÜREN ANLAR

-Tahir Büyükakın: Yapsın ya. Ben sorun etmiyorum, sen niye sorun ediyorsun.

Şöyle başkanım biz vatandaşın yanlış yönlendirilmesine karşıyız.

-Tahir Büyükakın: Esprini çok beğendim gerçekten. Yaratıcı.

İsteriz ki başkanım; mesai saatleri arasındaki keşmekeş trafiği çözsün. Kıvırcığı benim annem de yapıyor.”

CHP’li Baran Aydın’a yanıt veren AK Partili Günay Uzun, “Büyükşehirler hepimizin yaşam alanları. Bizlerin unuttuğu temel kavramlar var. Maalesef çocuklarımız ekip biçilen yerlerin tarla olduğunu bile bilmiyorlar. Muhtemelen Baran da öyle yaptı. Çocuklar tarlada ekip biçmeyi öğrenecekler, tohum ekecekler. Tohuma can suyu verme hazzını yaşayacaklar. Bu bir vizyon projesidir, anlayabilene duyuyorum. Bu proje küçümsenmeye çalışıldı. Ama oraya giden çocukların yüzlerini gördüğünüz zaman, “Buna ihtiyaç varmış” hissini alıyorsunuz. Bahsi geçen tüm alanlarda projeler sürüyor. Bahsettiğiniz yarım gibi gözüken işleri bir sonraki yıl belki de hatırlatamayacaksınız” ifadelerini kullandı.



(Erkan ERENLER)