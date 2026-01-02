GENEL:
ELVEDA VAKIF MEDENİYETİMİZ SARAYBOSNA

Bosna’ya vede ederken Osmanlı’nın Bosna’daki ihtişamlı Vakıflar medeniyetini hatırlıyoruz ve Bosna’dan ayrılma vaktidir. Ama bu ayrılık hüzün doludur. Çünkü Bosna kendine çekmektedir hep. Bir vefa beklemektedir bizden. Bosna’ya son bir kez bakıyoruz. Osmanlının geride bıraktığı vakıf medeniyeti miras, üstünden asırlar geçse de hala dimdik ayakta.

02 Ocak 2026 Cuma 09:50

 2025 Aile yılıın  son günleri  biz evliya  ÇELEBİNİN izinde Uluslararası Saraybosna üniversitesinin kurucusu ve vakıf başkanı değerli iş insanı ve  vefalı arkadaşım Sn Hasan Topaloğlu  ve Koşukavak Tur firması sahabi değerli iş insanı ve kültür adamı kıymetli arkadaşım sn Rifat Yakupoğlunun ilgi   ulaşım ve lojistik destekleri ile Saraybosna da vakıf medeniyetimizin  belgeselini çekerek tarihe not düşüp  zamana  noterlik yapmanın mutluluk ve huzurunu yaşadık.  





2025 aile yılımızı ailecek  24-31 Aralık 2025  tarihinde Bosnada İKTAV  araştırma merkezi vakfı kütüphanesi www.iktav.com Kültğr hizmeti  olarak  vakıflar medeniyetimizin Belgeselimi çekerek taçlandırmaya çalıştık Çektiğimiz belgeselin kurgu ve montajları tamamlandığında başta TGRT belgesel Tv olmak üzere bir çok tv kanalında yayınlanacaktır 





Bosna’da  İnsanların yüzlerindeki sıcak ve samimi  ifadeler yine Osmanlıyı ecdadımızı hatırlatıyor. Aziz ecdadımızı bir kez daha minnet ve şükranla yad ediyor. Elveda evladı fatihan diyarı Saraybosna, Elveda İgman dağları, Elveda Mostar, Travnik, Osmanlı Köyü, Bulagay Tekkesi. Elveda Bosna diyerek  güzel vatan Türklyeye  dönmek üzere Bosna Hersekten  A jet ile ayrılırken belgesel çekimlerimizde  bizlere destek olanntğm kurum  kuruluş ve şahıslara  vakıflar medeniyeti  tarihi BELGESELLERİMİZ tadında  teşekkür ediyoruz 





Biz Anadolu’ya  dönerken  sizleri  21 Yıl önce çektiğim Bosna  belgeseli tadında  yiğit ve mert insanlar  boşnaklar  ve 
Evladı Fatiha’n diyarı Bosna’ya götürüyoruz 
