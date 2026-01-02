ELVEDA VAKIF MEDENİYETİMİZ SARAYBOSNA

Bosna’ya vede ederken Osmanlı’nın Bosna’daki ihtişamlı Vakıflar medeniyetini hatırlıyoruz ve Bosna’dan ayrılma vaktidir. Ama bu ayrılık hüzün doludur. Çünkü Bosna kendine çekmektedir hep. Bir vefa beklemektedir bizden. Bosna’ya son bir kez bakıyoruz. Osmanlının geride bıraktığı vakıf medeniyeti miras, üstünden asırlar geçse de hala dimdik ayakta.

2025 Aile yılıın son günleri biz evliya ÇELEBİNİN izinde Uluslararası Saraybosna üniversitesinin kurucusu ve vakıf başkanı değerli iş insanı ve vefalı arkadaşım Sn Hasan Topaloğlu ve Koşukavak Tur firması sahabi değerli iş insanı ve kültür adamı kıymetli arkadaşım sn Rifat Yakupoğlunun ilgi ulaşım ve lojistik destekleri ile Saraybosna da vakıf medeniyetimizin belgeselini çekerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapmanın mutluluk ve huzurunu yaşadık.













2025 aile yılımızı ailecek 24-31 Aralık 2025 tarihinde Bosnada İKTAV araştırma merkezi vakfı kütüphanesi www.iktav.com Kültğr hizmeti olarak vakıflar medeniyetimizin Belgeselimi çekerek taçlandırmaya çalıştık Çektiğimiz belgeselin kurgu ve montajları tamamlandığında başta TGRT belgesel Tv olmak üzere bir çok tv kanalında yayınlanacaktır













Bosna’da İnsanların yüzlerindeki sıcak ve samimi ifadeler yine Osmanlıyı ecdadımızı hatırlatıyor. Aziz ecdadımızı bir kez daha minnet ve şükranla yad ediyor. Elveda evladı fatihan diyarı Saraybosna, Elveda İgman dağları, Elveda Mostar, Travnik, Osmanlı Köyü, Bulagay Tekkesi. Elveda Bosna diyerek güzel vatan Türklyeye dönmek üzere Bosna Hersekten A jet ile ayrılırken belgesel çekimlerimizde bizlere destek olanntğm kurum kuruluş ve şahıslara vakıflar medeniyeti tarihi BELGESELLERİMİZ tadında teşekkür ediyoruz













Biz Anadolu’ya dönerken sizleri 21 Yıl önce çektiğim Bosna belgeseli tadında yiğit ve mert insanlar boşnaklar ve