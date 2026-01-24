ERBAKAN HOCA İLE GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

Yarım asrı geçen gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda bir çok olay yaşadım ve dünyaca tanınan bir çok kişi ile tanıştım. Bazıları ile belgesel söyleşiler yaptım bir çok ünlü kişi ile hatıralarımız oldu. Bu hatıralarımızı derleyip kitap haline getiriyorum çektiğimiz belgeselleri düzenleyip yeniden bir çok tv kanalında yayınlıyoruz.

Kocaeli bölgesinin ilk özel araştırma kütüphanesi olan ilim kültür tarih araştırmaları merkezi kütüphanemizi ziyaret eden saadet partisi Kocaeli il başkanı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile sanayi tarihi ve ERBAKAN hocanın ağır sanayi hamlesini konuştuk İl başkanı Sn Recep Sarıdoğan beyin şahsında yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederim









ERBAKAN HOCA İLE TARİHE IŞIK TUTAN BELGESEL SÖYLEŞİMİZ





28 ŞUBAT DARBESİ'NİN YIL DÖNÜMÜNDE ERBAKAN HOCA İLE YAPTIĞIMIZ BELGESEL SÖYLEŞİ Milli Görüş lideri ve eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a karşı geerçekleştirilen 28 Şubat Post Modern Darbe girişimi ile ilgili Devri Alem Belgesel programı olarak vefatından kısa bir süre önce belgesel bir söyleşi gerçekleştirmiştik. 28 Şubat Darbesi'nin perde arkası ile ilgili çok önemli bilgiler veren ve Amerikalıların Darbe Girişimi'ni ispatlayan belge ilk kez Devri Alem Belgesel TV yayınlanmıştı.





Milli Görüş lideri ve eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a karşı geerçekleştirilen 28 Şubat Post Modern Darbe girişimi ile ilgili Devri Alem Belgesel programı olarak vefatından kısa bir süre önce belgesel bir söyleşi gerçekleştirmiştik. 28 Şubat Darbesi'nin perde arkası ile ilgili çok önemli bilgiler veren ve Amerikalıların Darbe Girişimi'ni ispatlayan belge ilk kez Devri Alem Belgesel TV yayınlanmıştı. Darbenin 27. Yılında Merhum Erbakan Hoca ile yaptığımız belgesel söyleşiyi sizlerle paylaşıyor, darbelerden ders ve ibret alınmasını istiyoruz.









KIBRIS BARIŞ HAREKATI VE NECMETTİN ERBAKAN





1974 Kıbrıs Barış Hareketı ile ilgili dönemin Başbakan yardımcısı, eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili verdiği çok önemli bilgileri, Devri alem belgesel programı olarak belgeselleştirip kültür hizmeti olarak paylaşıp tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Belgeseli bir kez daha sizlerle paylaşıyoruz.









SP İL BAŞKANI İKTAV KÜTÜPHANESİNDE





Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Recep Sarıdoğan ve Yönetim Kurulu üyeleri İKTAV Kütüphanesi’ni Ziyaret etti









Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Recep Sarıdoğan başkanlığında, il yönetim kurulu ve Gebze ilçe başkanlığından oluşan heyet, İKTAV Kütüphanesi ve Gebze Gazetesi merkezini ziyaret ederek, İKTAV Başkanı İsmail Kahraman ile görüştü.





GEBZE GAZETESİNDE YAYINLANAN HABER









Kocaeli’nin ilk özel araştırma merkezi kütüphanesi olan ve Kültür Bakanlığı’na kayıtlı İlim, Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi’ni gezen Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Recep Sarıdoğan, siyasi çalışmalarla ilgili bilgi vererek kütüphane hakkında bilgi aldı.TRT de İlim kültür Tarih araştırmaları merkezi kütüphanemiz ile ilgili yayınlanan haber





Kütüphanede yer alan kitaplar ve arşiv belgeleri hakkında il başkanına bilgi veren İKTAV Başkanı İsmail Kahraman, kütüphanenin akademisyenler, tarih ve kültür araştırmacılarına hizmetinde olduğunu söyledi.Milli Görüş lideri merhum Erbakan Hoca’nın sanayi tarihi üzerine yaptığı belgesel söyleşi hakkında da il başkanına bilgi veren Kahraman, Kocaeli’nin sanayileşme tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu ve organize sanayi bölgelerinin kuruluş temelinde merhum Erbakan Hoca’nın büyük sanayi hamlesinin bulunduğunu anlattı ve Erbakan Hoca ile yaptığı belgesel söyleşi hakkında il başkanına bilgi verdi.









Saadet Partisi İl Başkanı Recep Sarıdoğan, Milli Görüş’ün gerek Kocaeli’de gerekse Türkiye genelinde çok büyük hizmetler yaptığını belirterek, Saadet Partisi olarak Erbakan Hoca’nın hizmetlerini devam ettireceklerini açıkladı.Ziyarette, İl Başkan Yardımcıları Mustafa Turel, İbrahim Yıldız, Ethem Akbuğa, İl Basın Danışmanı Yavuz Vural, Gebze İlçe Başkanı Erkan Vural ve İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Tulak da yer aldı.Ziyarete katılan heyet, kendilerini tanıtarak parti çalışmaları hakkında bilgi verdi.





Ziyaret anısına İl Başkanı Recep Sarıdoğan’a, İKTAV Başkanı İsmail Kahraman tarafından Devr-i Alem Dergisi ve Dilovası Tarihi Dergisi hediye edildi.İKTAV Başkanı İsmail Kahraman, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Recep Sarıdoğan ve beraberindeki heyete, kütüphaneyi ve Gebze Gazetesi merkezini ziyaret ettikleri için teşekkür ederek, misafirleriyle kültür, tarih ve araştırma çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve İKTAV’ın kapılarının her zaman Milli Görüş camiası ve kültür kurumlarına açık olduğunu vurguladı.





https://www.gebzegazetesi.com/gundem/saadet-partisi-kocaeli-il-baskani-recep-saridogan-iktav-kutuphanesini-ziyaret-etti-h63911.html Haber Editör: Hüseyin Resul Şimşek )





ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ TARİHİNDE AĞIR SANAYİ HAMLESİNİN YERİ









ERBAKAN HOCANIN AĞIR SANAYİ HAMLESİ TARİHİ KİTABI İKTAV KÜTÜPHANEMİZDE





Erbakan Hocanın Ağır Sanayi Hamlesin de Dönemin Sanayi Bakanı Oğuzhan Asiltürk Vefatından önce merhum Oğuzhan beyin Yeğeni değerli arkadaşım Celal Asiltürk aracılığı İle Oğuzhan bey ile belgesel çekimi yapmak üzere görüşme yapmıştık keşke Oğuzhan bey ile sanayi tarihi üzerine belgesel çekebilseydik Sanayi tarihimiz ile ilgili araştırma ve belgesel çekimlerimiz de merhum Erbakan hoca ile vefatından kısa bir süre önce uzun bir belgesel söyleşi gerçekleştirdik 1 saat 40 dakika belgesel çekimi yaptık.

Merhum Oğuzhan Asiltürkün Yeğeni Celal Asiltürk beyin ilgi ve alakası İle Merhum Erbakan hocanın 1977 tartihinde yazdığı Ağır sanayi hamlesi adlı 600 sayfalık kitabı İlim kültür tarih araştırmaları merkezi kütüphanesine kazandırdık.





ERBAKAN HOCA İLE TARİHE IŞIK TUTAN BELGESEL SÖYLEŞİ









Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2010 tarihinde merhum Erbakan Hocanın Ankara Balgat’taki konutunda yaptığı belgesel söyleşi









Hatıralar tarihe ışık tutan en değerli bilgiler ve Tarihin canlı şahitleridir. Bu gün Türk siyasi tarihine damga vuran liderlerden birisi olan ERBAKAN hoca ile ilgili hatıralarıma yer vermek istiyorum.





Bu gün burada sizlerle paylaştığım tüm bilgiler 21 Şubat 2010 tarihinde merhum Erbakan Hocanın Ankara Balgat’taki konutunda İKTAV Belgesel Yayıncılık ve Devri Alem belgesel TV programı olarak çektiğim belgesel görüntülerden alınarak 22 Şubat 2010'da yazılmıştır





ERBAKAN’DAN TARİHİ AÇIKLAMA…





Milli Görüş Lideri ve 54.Hükümetin Başbakan’ı Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile 28 Şubat Süreci ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın perde arkasını Belgesel Haber Ajansına anlattı…





İsmail Kahraman ile Devr-i Alem TV Programı Tarihe Not düştü





Yazı ve Fotoğraf: İsmail Kahraman





Erbakan Hoca ile tarihe not düşmek





Ankara’da benim için en anlamlı çalışma Pazar günü oldu. 1950’den 2010 yılına sürekli gündemde olan milli görüş lideri Erbakan hoca ile 2 saat süren belgesel çekme imkanım oldu.





85 yaşındaki Erbakan hoca genç bir insanın zekası ile tarihi olayları dün gibi hatırlayarak kameramızın karşısına oturup sorularımıza tek tek cevap verdi. Sayın Erbakan’dan çok önemli bilgiler alarak tarihe not düştüm.





Ankara-Balgat’taki evinde bizleri kabul eden Türkiye’nin 54.Hükümeti’nin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’dan milli görüşü hareketinin kuruluş hikayesini dinledim.





1974 yılında Ecevit ile hükümet kurması, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın perde arkası, 28 Şubat sürecinde neler yaşandığı konusunda Sayın Erbakan çok önemli bilgiler verdi





Erbakan Hocadan Tarihe geçecek açıklamalar.





Milli görüş lideri ve 54 Hükümet'in Başbakan’ı birçok TV kanalından gelen röportaj isteğini kabul etmiyor.





Devr-i Alem programının çok iyi bir izleyicisi olan Erbakan hoca bizim isteğimizi kabul etmesine sevindik. Sayın Erbakan bugüne kadar açıklamadığı çok önemli bilgiler Devr-i alem programı ile paylaştı.





1950 yıllarında milli sanayi hamlesini nasıl başlattığını, Türkiye Odalar Birliği başkanlığından, Konya Bağımsız milletvekilliğine nasıl seçildiğini açıklarken o günleri yeniden yaşıyor gibiydi.





Devr-i alem belgesel programında, tarihe not düşen Sayın Erbakan'la yaptığımız çok önemli röportajın tüm metni gazetemiz Gebze, ulusal gazeteler, TV5 ile diğer televizyonlarda kamuoyu ile paylaşacağız. Sayın Erbakan’ın verdiği tarihe ışık tutan bilgiler, kamuoyunda çok ses getirecek bir çok ezberi bozacak..





Sayın Erbakan ile yaptığımız tarihe not düşüp zamana ışık tutan röportaj ile siyasi ve kültür tarihimize karşı büyük bir vefa borcunu ödediğimize inanıyorum.





Milli Görüş Lideri Erbakan’dan Kıbrıs Barış Harekatı Açıklaması:





“Harekat Emrini Ben İmzaladım”





Son yıllarda röportaj teklifini kabul etmeyen Milli görüş lideri Erbakan hoca ile bir yıllık uğraş ve beklemeden sonra aldığım röportajımızın ikinci bölümünde “ Kıbrıs Barış Harekatı’nı konuşacağız.





Sözü Kıbrıs Barış Harekatı'na getirdim. Sayın Erbakan Kıbrıs Harekatı'nda yaşananları daha dün yapılmış gibi hatırlayarak, harekatın nasıl yapıldığını, tek tek anlatmaya başladı.





ECEVİT HAREKATA KARŞIYDI





Kıbrıs Barış Harekatı’nın tarihi olay olduğunu açıklayan Erbakan “Şayet bizim emrini verdiğimiz harekat planı aynen uygulansaydı, Kıbrıs olayı 40 yıldır sürüncemede kalmazdı “ dedi. Kıbrıs Barış Harekatı’nın arka planını Devr-i Alem kamerasına şöyle anlatı.





…” Başbakan Ecevit Kıbrıs Harekâtına isteksizdi, ancak Kıbrıs’ta çok acı olaylar oluyor ve her gün birçok Türk, Rumlar tarafından öldürülüyordu. Dönemin Genel Kurmay başkanı Semih Sancar sürekli hükümetle görüşmeler yapıyor ve askeri istihbarattan gelen bilgilere göre Kıbrıs’ta yaşanan Rum vahşetine dur demek için bir an önce müdahale yapılması gerekiyordu”.





O yıllarda tüm dünya bizim böyle bir harekat yapmamıza karşıydı. Ancak savaşa Ecevit de karşıydı. Son görüşmeler için Kıbrıs’ın garantör ülkelerinden olan İngiltere ile birlikte harekat yapalım diyen Ecevit bizim karşı çıkmamıza rağmen Londra’ya gitti. Ecevit yanlış bir şey yapmasın diye Oğuzhan Beyi de Ecevit’in yanına verdik. Genelkurmay başkanı Semih Sancar ve diğer yetkililerle Ecevit ve Türk heyetini Esenboğa Havalimanı’ndan uğurladıktan sonra Semih Sancar Paşa bana özel bir görüşme yapalım dedi ve Esenboğa Havalimanı’nda Genelkurmay Başkanı Semih Sancar paşa ile aramızda şu tarihi konuşma geçti.





* SAVAŞ EMRİNİ ESENBOGA’DA VERDİM





Genelkurmay başkanı Semih Sancar ile Esenboğa havalimanında bir odada görüşme yaptık. Sancar paşa bana, “Sayın Erbakan sizler şu andan itibaren Başbakan vekilisiniz. Kıbrıs’ta büyük katliamlar yaşanıyor. Sayın Ecevit’in Londra’dan dönmesi uzun zaman alacaktır. Başbakan vekili sıfatı ile bizlere hareket emrini verirseniz biz çıkarma için hazırlık yapabiliriz, harekat emrini verebilir misiniz” diye sordu?





Bende “harekat emrini verebilirim” dedim. Tekrar söz alan Sancar paşa “daha öncede bu tür harekat emirleri verildi. Ancak harekat yapılmadan geri alındı. Bu kez geri alınmamalı. Geri almamak ve kesinlikle çıkarma yapmak üzere verilmeli. Bir kez daha geri alınırsa askerlerin morali bozulur, Kıbıs tümü ile elimizden gider ..” dedi.





Daha önce de bir kaç gez Kıbrıs’a çıkarma emri verilmiş ve sonradan geri alınmıştı. Sancar paşa bunları hatırlatıyordu. Orada harekat emrini verdim ve Türk Silahlı kuvvetleri hazırlık yapmaya başladı. Ecevit Londra’da İngilizlerle birlikte Kıbrıs’a çıkarma yapalım diye görüşmeler yaparken, verdiğim emir üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri çoktan çıkarma hazırlığına başlamıştı.





* KEMAL KAYACAN BEN KIBRIS’I ALIRIM





Genel kurmay başkanı Semih Sancar, harekatın teknik durumu ve başarı oranını sordum. Toplantıda yer alan dönemin Deniz kuvvetleri Komutanı Kemal Kayacan söz alarak ”Sayın Erbakan hiç merak etmeyin ben Karadenizliyim, denizi ve denizcilik tarihini çok iyi bilirim. Sadece Türk Deniz Kuvvetler Kıbrıs’ı alma imkanı var dedi. Her türlü hazırlık yapıldı ve Kıbrıs Harekâtı başarı ile tamamlanacak” diyen Askerlerin verdiği bu bilgileri aldıktan sonra çok rahatladım.





Kıbrıs harekatı karadan, karaya. havadan karaya, havadan denize, denizden karaya bir çok harekat unsurunu bir arada kapsıyordu. Böyle bir harakat çok iyi planlanmıştı. Askerimiz çok başarılı çalışma yapmıştı.





* ECEVİT ÇOK KORKTU





Sayın Ecevit büyük umutla gittiği İngiltere’den eli boş dönüyordu. İngilizler, Türkiye ile birlikte çıkarma yapmayacaklarını söyleyince Ecevit büyük umutla gittiği Londra’dan hayal kırıklığı içinde Türkiye ye döndü. Ecevit’i Türkiye döndükten sonra hava limanında karşılayıp, harekat emrini verdiğimizi söyleyince Ecevit şok oldu ve şaşırdı birden ”Dünya ne der? Bu çıkarmayı dünyaya nasıl anlatırız.” diye endişesini dile getirdi. Ecevit’e cevaben “Sayın Başbakan hiç endişe etmeyin” dedim.





Biz çıkarma planı yaptık ve 5 günde varmak istediğimiz yere varabileceğimiz söyledik ve bilindiği gibi harekat başladı ve bizim 5 günde gerçekleştireceğimiz planı, askerlerimiz 3 günde gerçekleştirdi. Askerimizin hazırlık yapması ve harekata dünya ülkelerinin tepkisini ölçmek için geçici olarak ateşkes kararı aldık..





*LARNAKA ALINMALIYDI





Mili görüş lideri Erbakan sorularımıza cevap verirken Devr-i alem kamerasına açık açık konuşarak tarihe not düşüyordu. Sayın Erbakan adeta o günleri yeniden yaşıyor gibi heyecanlanıyordu ve “ikinci harekatın başlamasından sonra planlanan hedefe ulaşıldı, öngörülen yere ulaştık” diyordu. Zor durumdaki Türkler kurtuldu. Ancak bize haber vermeden Ecevit harekatı sona erdirdi. Bizim planımızda Hala Sultan’ın Türbesinin bulunduğu Larnaka’yı almak vardı. Larnaka’nın alınmaması ve Maraş Bölgesi’nin iskana açılmaması büyük bir hata. Ecevit ve ondan sonra gelen hükümetlerin Kıbrıs’la ilgili milli bir politikaları olmadığı için sürüncemede kaldı.1974 yılında Milli Selamet Partisi hükümette olmasaydı Kıbrıs Barış Harekatı olmazdı” diye konuştu.





* EZBER BOZAN BELGE





Biz Sayın Erbakan hoca ile Kıbrıs barış harekâtını konuşurken Erbakan Hocanın basın danışmanı Mehmet Karaman Bey bu röportajı yaptığımız 21 Şubat 2010 Pazar günkü Star gazetesinde yer alan Barış Harekâtı ile ilgili “ İngiliz arşiv belgelerinde yer alan Star Gazetesi’nin haberi “ köprünü getirdi. Tarihe ışık tutan bu haber Milli gazetede tam metin olarak yayınlandı.









ERBAKAN HOCA’DAN 28 ŞUBAT AÇIKLAMASI





Tarih; tarihi yazan ve yaşayanlardan öğrenmek gerek. Türkiye gibi dünya ülkelerinde her gün yeni tarihler yazılır ve yeni tarihler yapılır. Türkiye’de bu günlerde yaşananlar gelecekte daha iyi değerlendirilecektir.





Milli görüş lideri ve 54. hükümetin başbakanı Erbakan Hoca’nın, Türkiye’nin son 60 yıllık siyasi ve sosyal tarihinde önemli yeri var. Sayın Erbakan 28 Şubat post modern darbe ile başbakanlığı bırakan bir lider. Kendisi ile önce 28 Şubat sürecinin perde akasını konuşacağız.





* 28 ŞUBAT ABD OPERASYONU





Tarihin canlı tanığı olarak, Sayın Erbakan’dan 28 Şubat süreci ve yaşananlar ve olayların perde arkasını anlatmasını istiyoruz? Soruma tek tek cevap verirken, “şu gizli belgeyi getirin” diye yardımcılarına talimat verdi. Şeffaf poşet içerisinde “ ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, ABD’nin Ankara büyükelçiliğine gönderdiği “ yazıyı okumamız için bana vererek şunları söylüyordu.





”28 Şubat tam anlamı ile bir ABD operasyonu, biz iktidara gelip Türkiye’yi ABD güdümünden kurtarıp Dünya ülkesi yapma çalışmalarımızdan, ABD çok rahatsız oldu. Ekim 1996 tarihinde ABD devlet başkanı adına ABD Dışişleri Bakanlığı ABD Ankara Büyükelçiliğine “ GİZLİ “ başlığı altında gönderdiği yazıda Erbakan’ın Başbakanlıktan indirilmesi için her türlü eylem ve çalışmanın yapılması isteniyor. Ünlü 28 Şubat Milli güvenlik kurulunda görüşülen bildiri maddeleri ABD tarafından dikte edildiğini daha sonra ele geçirdiğimiz bu gizli ABD belgesinden anladık” dedi.





Bu belgeyi yeni ele geçirdiklerini söyleyen Erbakan “hiç bir şey gizli kalmıyor. 28 Şubat 1997’deki ünlü milli güvenlik kurulundaki maddelerin tümü ABD gizli belgesinde de var. Türkiye’ye yazık oldu. Türkiye çok zaman kaybetti” diye konuştu.





* ABD’NİN GEZLİ BELGESİNDE NELER VAR?





Milli görüş lideri ve 54 Hükümetin Başbakan’ı Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından bir örneği de Devr-i Alem TV programı ve Belgesel Haber Ajansına verilen gizli ABD belgesinde özetle şu bilgiler yer alıyordu.





“1. Departmanımız, Türk hükümetinin milli eğilimlerinden ve Başbakan Erbakan’ın ideolojisinden ilham alarak dış politikayı Batı’dan ayırıp Arap ve Müslüman dünyasına doğru yeniden yönlendirmesinden dolayı derin endişe içerisindedir. Kanaatimizce Türkiye’nin İran, Irak, Libya, Nijerya ve sudan ile bağlarının kuvvetlendirmek konusunda ki mevcut tutumu, bizim milli menfaatlerimize aykırıdır(düşmancadır).





2. Doğru Yol Partisi, Erbakan’ın radikal İslami söylemlerini (taahhütlerini) ılımlaştırmada başarılı olamadığına göre, kendisinin Refah partisi ile koalisyonu verimsiz görünmektedir. Biz inanıyoruz ki, Tansu Çiller’in koalisyondan çekilmesi Erbakan’ı düşürür ve ülkeyi erken genel seçimlere götürür. Sonuç kesin olmamakla birlikte, Refah Partisi büyük bir ihtimalle seçimlerden eskisinden daha güçlü çıkacaktır.





3. Türkiye, Birleşik devletlerin anahtar stratejik ortağı kalmak mecburiyetindedir ve onun bu pozisyonunun gerçekleştirip, sürdürmede ki başarınız bizim milli menfaatlerimiz doğrudan etkileyecektir. Türk askeriyesi, bu sonucu elde etmeye doğru daha büyük bir çaba sarf etmesi için harekete geçmeye zorlanmalıdır. Bu konuda ki aksiyon planlarınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz.





( Kaynak: ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ekim 1996’da ABD’nin Ankara büyükelçiliğine gönderdiği gizli belge)





* MİLLİ GÜVENLİK KURULUN’DA NELER YAŞANDI?





Prof. Dr. Erbakan’a, 9 saatlik milli güvenlik kurulunda neler yaşandığını sorduğumda kısa bir sure duraklayıp adeta o günleri yeniden yaşıyor gibiydi. “Kurulda ilk sözü askerler aldı. Askeri kanadı daha önce ayrı ayrı konuşuyor ve kuvvet komutanları görüşlerini ayrı ayrı açıklıyordu. Bu kez farklı davrandılar.





Askerler Biz karar aldık, bu toplantıda Genel Kurmay adına tek bir kişi konuşacak ve bu konuşma genelkurmayın görüşü olacak denildi. O zaman Genelkurmay istihbarat başkanı olan Çetin Doğan paşa söz alıp tam 5 saat konuşma yaparak sözde irtica tehlikesi ile ilgili görüşlerini açıkladı. Kurul bildirisinin acilen imzalanarak Hükümet tarafından uygulanmasını istediler. 5 saatlik konuşmayı sakin bir havada dikkatle dinledim. 5 saat sonra kapıda duran askeri yaveri yanıma çağırıp ‘Demirel’in önünde duran Anayasa kitapçığını istedim ve kitapçığı elime aldığımda şunları söyledim. Söz sırası bana gelmişti. Tansu Çiller ve ekibi beni yalnız bırakmıştı. Kurulda adeta tek başıma kalmıştım. ‘Neden Anayasanın ikinci maddesini okumuyorsunuz. Anayasanın birinci maddesinde Türkiye’nin Sosyal bir Hukuk devlet olduğunu neden söylemiyorsunuz” diye sordum. Askeri kanadın şikayetine tek tek cevap verdim. Tam 4 saat konuşma yaparak askerlere cevap verdim.





Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, Milli Savunma Bakanı Turan Tayan ve İçişleri Bakanı Meral Akşener hiç konuşma yapmadılar. Yalnız olmama rağmen 2 parti koalisyon hükümeti değil de, tek başına iktidar gibi hükümeti savundum. Alınan kararların Tavsiye kararı olduğunu bu karanın uygulanıp uygulanmamasına hükümetin karar vereceğini açıkladım.”





* DEMİREL ASKERLERİ DESTEKLEDİ





Röportajın bu bölümünde Sayın Erbakan’a; Her fırsata demokrasiden söz eden, 6 kez gidip 7 kez gelmekle öğünen Cumhurbaşkanı Demirel’in tutumunun ne olduğunu sordum.





Erbakan’ın cevabı çok ilginçti:





“Demirel hiç ses çıkarmadan askerlerin yaptığı konuşmayı adeta tasdik ediyordu. hükümete ve demokrasiye hiç sahip çıkmamıştı.





Ben 28 Şubat Post modern ABD darbesi yüzünden istifa etmedim. Bizim hükümet ortağımız DYP milletvekillerine istifa baskısı yapıldığı için istifa ettim. Tansu Çiller bir gün bana gelerek, “partimden 50 milletvekili istifa edecek hükümet düşecek, ben bu milletvekillerini seçimde tümü ile tasfiye edeceğim” dedi.





Genel seçime gitmek şartı ile hükümetin istifasını Demirel’e bildirme kararı aldık. 290 imza ile Demirel’e çıkıp ‘Bakın Sayın Demirel siz bulun 226’yı düşürün hükümeti diyordunuz. Ben de 290 milletvekilinin imzasını size getirdim. Ben istifa ediyorum, seçime gitme şart ile Tansu Çillerin başbakan olmasını destekliyorum’ dedim.





Demokrasi şampiyonu Demirel 290 milletvekili imzasını hiçe sayarak Hükümeti kurma görevini Mesut Yılmaz’a verdi. Ondan sonra da yaşananlar malum.”





KARADAYI PAŞA’DAN TEŞEKKÜR?





Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan’a 28 Şubat darbesinin mimarlarından olan askeri kanat ile hiç görüşüp görüşmediğini sordum. Aldığım cevap çok ilginçti.





Bir gün Karadayı Paşa’nın kendisine gelip “ Sayın Başbakan’ım biz ilk kez sizin döneminizde askerler olarak çok iyi maaş aldık. İlk kez sizin döneminizde





maddi olarak rahat ettik. Biz sizlerden şikayetçi değiliz. Sizlere güveniyoruz.” Dedikten sora cebinden iki ayrı fotoğraf çıkarıp şu açıklamayı yaptı.





Fotoğraflardan birinde Fatih Çarşamba’da çekilen çarşaflı hanımlar yer alıyordu. Bu fotoğrafı gösteren Karadayı “ Sayın Başbakan Türkiye’nin bu duruma düşmesinden endişe ediyoruz “ dedikten sonra diğer fotoğrafı da gösteren Karadayı paşa sözlerine şöyle devam etti.





‘Bakın Sayın Başbakan benim ailemden de başı kapalı hanımlar var. Ben asker olarak babamın adına cami bile yaptıran bir Genelkurmay Başkanıyım. Babasının adına cami yaptıran paşa dine karşı olmaz’ dedi.





Karadayı paşaya cevaben şunları söyledim.





Sayın Paşam siz fotoğraflarla bana geleceğinizi söyleseydiniz ben de size Almanya’nın başkenti Berlin’den çok sayıda çarşaflı hanım fotoğrafı gösterebilirdim. Sayın paşam örtülülerden korkmayın, onlardan devlete ve millete zarar gelmez diye cevap verdim.



