Ev hanımlığından usta öğreticiye uzanan başarı hikâyesi; KO-MEK’le yeni bir mesleğe ‘merhaba’ dediler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin KO-MEK çatısı altında sunduğu mesleki eğitimler, kadınların istihdama katılımına güçlü bir destek sağlamaya devam ediyor. KO-MEK Kuruçeşme Kurs Merkezi’nde “Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri” alanında eğitim alan kursiyerler, programı başarıyla tamamlayarak ustalık ve usta öğreticilik belgelerini almaya hak kazandı.

SIKI BİR EĞİTİM SONUNDA BELGELERİNİ ALDILAR

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler; Melike Aydoğar, Neslihan Beyhan, Aslıhan Sarıoğlu, Emine Akgül, İkbal Güler ve Vildan Karal Ercili, aldıkları belgelerle yeni bir mesleğe adım atmanın mutluluğunu yaşadı. Alanında uzman usta öğreticiler tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerde kursiyerler; saç kesimi, renklendirme, cilt bakımı, manikür-pedikür ve profesyonel makyaj gibi birçok konuda yetkinlik kazandı.

“BİR MESLEK ÖĞRENDİK, GELECEĞİMİZİ KAZANDIK”

Belge almaya hak kazanan kursiyerlerden İkbal Güler, duygu dolu anlar yaşadığını belirterek, “KO-MEK sayesinde çocukluğumdan beri hayalini kurduğum mesleğime başlamak için ilk adımı attım. Kendime güvenim arttı, bir meslek sahibi oldum. Burada sadece saç bakımı değil; müşteri iletişimi, iş disiplini ve hijyen gibi mesleğin temel taşlarını da öğrendik. Artık kendi işyerimi açabilecek bilgiye sahibim” dedi.

“EV HANIMI OLARAK GELDİM, USTA ÖĞRETİCİ OLDUM”

Bir diğer kursiyer Vildan Karal Ercili ise KO-MEK’in hayatındaki dönüşümü şu sözlerle anlattı: “Ailemize ekonomik katkı sağlamak için eğitime başladım. Buraya bir ev hanımı olarak geldim ama şimdi buradan iyi bir usta öğretici olarak çıkıyorum. KO-MEK bize şunu gösterdi; her yaşta eğitim alınabilir, her yaşta kariyer yapılabilir. Bu imkânı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”

İSTİHDAMA VE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE GÜÇLÜ DESTEK

KO-MEK Kuruçeşme Kurs Merkezi'nde verilen “Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Eğitimi”, kursiyerlerin hem mesleki becerilerini artırıyor hem de iş hayatına katılımlarını destekliyor. Kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerini alan kadınlar; kendi işyerlerini açabiliyor, güzellik merkezlerinde profesyonel olarak çalışabiliyor veya eğitim verme yetkisine sahip oluyor.

KO-MEK İLE “HAYAT BOYU ÖĞRENME” SÜRDÜRÜLÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak sunduğu KO-MEK kursları, “Hayat Boyu Öğrenme” ilkesiyle her yaştan vatandaşa yeni beceriler kazandırmayı sürdürüyor. Sanatsal ve mesleki gelişime katkı sağlayan KO-MEK, aynı zamanda kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer almasına destek oluyor. KO-MEK kurslarına kayıt yaptırmak isteyenler, başvurularını www.komek.org adresi üzerinden kolayca gerçekleştirebilir.





(Erkan ERENLER)