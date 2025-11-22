banner1212
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ev hanımlığından usta öğreticiye uzanan başarı hikâyesi; KO-MEK’le yeni bir mesleğe ‘merhaba’ dediler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin KO-MEK çatısı altında sunduğu mesleki eğitimler, kadınların istihdama katılımına güçlü bir destek sağlamaya devam ediyor. KO-MEK Kuruçeşme Kurs Merkezi’nde “Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri” alanında eğitim alan kursiyerler, programı başarıyla tamamlayarak ustalık ve usta öğreticilik belgelerini almaya hak kazandı.

Ev hanımlığından usta öğreticiye uzanan başarı hikâyesi; KO-MEK'le yeni bir mesleğe ‘merhaba' dediler

22 Kasım 2025 Cumartesi 09:39

 SIKI BİR EĞİTİM SONUNDA BELGELERİNİ ALDILAR

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler; Melike Aydoğar, Neslihan Beyhan, Aslıhan Sarıoğlu, Emine Akgül, İkbal Güler ve Vildan Karal Ercili, aldıkları belgelerle yeni bir mesleğe adım atmanın mutluluğunu yaşadı. Alanında uzman usta öğreticiler tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerde kursiyerler; saç kesimi, renklendirme, cilt bakımı, manikür-pedikür ve profesyonel makyaj gibi birçok konuda yetkinlik kazandı.

 

“BİR MESLEK ÖĞRENDİK, GELECEĞİMİZİ KAZANDIK”

Belge almaya hak kazanan kursiyerlerden İkbal Güler, duygu dolu anlar yaşadığını belirterek, “KO-MEK sayesinde çocukluğumdan beri hayalini kurduğum mesleğime başlamak için ilk adımı attım. Kendime güvenim arttı, bir meslek sahibi oldum. Burada sadece saç bakımı değil; müşteri iletişimi, iş disiplini ve hijyen gibi mesleğin temel taşlarını da öğrendik. Artık kendi işyerimi açabilecek bilgiye sahibim” dedi.

 

“EV HANIMI OLARAK GELDİM, USTA ÖĞRETİCİ OLDUM”

Bir diğer kursiyer Vildan Karal Ercili ise KO-MEK’in hayatındaki dönüşümü şu sözlerle anlattı: “Ailemize ekonomik katkı sağlamak için eğitime başladım. Buraya bir ev hanımı olarak geldim ama şimdi buradan iyi bir usta öğretici olarak çıkıyorum. KO-MEK bize şunu gösterdi; her yaşta eğitim alınabilir, her yaşta kariyer yapılabilir. Bu imkânı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”

 

İSTİHDAMA VE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE GÜÇLÜ DESTEK

KO-MEK Kuruçeşme Kurs Merkezi'nde verilen “Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Eğitimi”, kursiyerlerin hem mesleki becerilerini artırıyor hem de iş hayatına katılımlarını destekliyor. Kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerini alan kadınlar; kendi işyerlerini açabiliyor, güzellik merkezlerinde profesyonel olarak çalışabiliyor veya eğitim verme yetkisine sahip oluyor.

 

KO-MEK İLE “HAYAT BOYU ÖĞRENME” SÜRDÜRÜLÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak sunduğu KO-MEK kursları, “Hayat Boyu Öğrenme” ilkesiyle her yaştan vatandaşa yeni beceriler kazandırmayı sürdürüyor. Sanatsal ve mesleki gelişime katkı sağlayan KO-MEK, aynı zamanda kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer almasına destek oluyor. KO-MEK kurslarına kayıt yaptırmak isteyenler, başvurularını www.komek.org adresi üzerinden kolayca gerçekleştirebilir.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Bilişim Fuarı’nın renkleri üst geçitlerde Kocaeli Bilişim Fuarı’nın renkleri üst geçitlerde
Büyükşehir, 5 katlı yapıda tüm imalatları tamamladı; Zeynel Abidin Cemevi’nde son rötuşlar Büyükşehir, 5 katlı yapıda tüm imalatları tamamladı;...
Kocaeli’de doğanın şifası Ormanya’da; Bu merkez yaban hayvanlarına umut oluyor Kocaeli’de doğanın şifası Ormanya’da; Bu merkez...
Tarihi mirasa Büyükşehir dokunuşu; Saat Kulesi’nde dur durak yok Tarihi mirasa Büyükşehir dokunuşu; Saat Kulesi’nde...
Büyükşehir, “Çocuk dostu şehir” vizyonunu güçlendiriyor; Yeni Lokomotif Çocuk Köyleri yolda Büyükşehir, “Çocuk dostu şehir” vizyonunu...
Cumhuriyet Parkı otobüs durağının yeri değiştirildi Cumhuriyet Parkı otobüs durağının yeri değiştirildi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli Bilişim Fuarı’nın renkleri üst...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı kentte görsel bir...

Haberi Oku