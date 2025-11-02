GENEL:
Evlerine giremeyen ailelere moral ziyareti

Vali İlhami Aktaş, Başkanlar Tahir Büyükakın ve Şahin Talus, Balyanoz Koyu Sosyal Tesisleri'nde ağırlanan aileleri ziyaret etti. Vali ve başkanlar, kimsenin mağdur olmayacağını vurguladı.

02 Kasım 2025 Pazar 09:26

 SOSYAL TESİSLERDE AĞIRLANIYORLAR

Gebze Akse Sapağı'nda 29 Ekim günü bir binanın çökerek 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayın ardından bölgedeki 16 bina tahliye edildi. Burada yaşayan vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla Balyanoz Koyu'ndaki sosyal tesislerde misafir edildi. Binalardaki gerekli incelemeler tamamlanana ve herhangi bir sorun olmadığı kesinleşene kadar aileler, sosyal tesislerde ağırlanacak.

 

VALİ VE BAŞKANLARDAN ZİYARET

Olayın meydana geldiği 29 Ekim'den bu yana bölgede bulunan ve çalışmaları yakından takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Vali İlhami Aktaş, evlerine giremeyen aileleri de yalnız bırakmıyor. AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün de eşlik ettiği Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın, Balyanoz Koyu Sosyal Tesisleri'ne giderek buradaki ailelerle bir araya geldi.

 

BÜYÜKAKIN: DEVLET YANINIZDA

Ailelere "Yanınızdayız" mesajı veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Hiçbir endişeniz olmasın. Devletimiz tüm imkânlarıyla siz ailelerin yanında. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" dedi. Bundan sonraki süreci de değinen Başkan Büyükakın şunları söyledi: "Titiz bir çalışmayla gerekli incelemeleri tamamlayarak, herkesin evinde güvenle oturmasını sağlayacağız."

(Ömer İLGEÇ)

