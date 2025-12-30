GENEL:
EVLİYA ÇELEBİ'NİN İZİNDE YUNANİSTAN'DA VAKIFLAR MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELLERİ YAYINLANDI

2025 YILINA TARİHE NOT DÜŞÜP ZAMANA NOTERLİK YAPACAK VAKIFLAR MEDENİYETİMİZE BELGE OLACAK ÖNEMLİ BELGESELLER VE KİTAPLA VEDA EDİYORUZ.

EVLİYA ÇELEBİ'NİN İZİNDE YUNANİSTAN'DA VAKIFLAR MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELLERİ YAYINLANDI

30 Aralık 2025 Salı 10:46

  Evliya Çelebinin izinde Yunanistanda Türk - İslam Medeniyeti ve Vakıflar Tarihi Belgeselleri ile ilgili devri alem belgesel yayıncılıkta yer alan haber



İsmail Kahraman'ın sunumuyla Yunanistan ana karasından adalalar denizinden Kıbrısa uzanan, Osmanlı Türk mirasını ele alan tam 15 belgesel.  Bu oynatma listesinde yer alan belgeseller, Yunanistan ve Doğu Akdeniz coğrafyasında Türk ve İslam medeniyetinin bıraktığı derin izleri Evliya Çelebi’nin tanıklığı ve tarihî kaynaklar eşliğinde ele alıyor. Seride yer alan yapımların bir bölümü yakın dönemde hazırlanmış yeni belgesellerden, bir bölümü ise yıllar içinde oluşturulmuş zengin bir arşiv çalışmasından oluşuyor. Atina’dan Selanik’e, Kavala’dan Girit ve Rodos’a uzanan bu yapımlar; camilerden medreselere, vakıf eserlerinden türbelere, şehir dokusuna sinmiş Osmanlı mirasını görünür kılıyor. Özellikle Evliya Çelebi’nin seyahat notları rehberliğinde hazırlanan bölümler, bu toprakların yalnızca siyasi değil, kültürel ve manevi bir medeniyet alanı olduğunu hatırlatıyor. Yunanistan’da asırlar boyunca şekillenen Türk-İslam vakıf geleneği, şehirlerin sosyal hayatını belirleyen hayır kurumları, mimari estetik ve birlikte yaşama kültürü, belgesellerin ana anlatısını oluşturuyor. Bu seri, geçmişi nostaljik bir bakışla değil; tarih bilinci ve kültürel hafıza sorumluluğuyla ele alarak, Balkanlar ve Ege’deki Türk medeniyeti mirasını yeniden düşünmeye davet ediyor.




EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE BELGESEL TADINDA YUNANİSTAN DA VAKIFLAR MEDENİYETİ TARİHİ KİTABIMIZ  

Yunan anakarası başta olmak üzere Rodos, Girit ve Güney Kıbrıs’ta Evliya Çelebi’nin izinde vakıf medeniyeti tarihimizin belgeselini çektim. Bu belgeselleri bir kitapta toplayarak “Yunanistan’da Osmanlı Vakıf Medeniyeti” ile ilgili yaptığımız araştırma ve
belgesellerini çektiğimiz eserleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 2003 tarihinde belgesel çekimlerinde Gümülcine, Dedeağaç, Kavala, Selanik,
Atina ve Pire şehirlerini adım adım gezmiştik. Daha sonra Girit’e giderek Hanya, Kandiye ve Resmo kentleri ile Rodos Adası’ndaki kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini belgeselleştirerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapmıştık. 400 yıl Osmanlı yönetiminde
kalan Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesi, Selanik, Kavala ve başkent Atina’da belgesel çekimlerimizi tamamladıktan sonra Pire’deki Türk
Şehitliği’ni ziyaret edip Fatiha okumuş, şehitliğin belgesel çekimlerini çok zor şartlar altında yapmıştık. Gün batımında Atina’nın Akropolis
Tepesi’nden ufka bakarken Mora Yarımadası’nı, Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve Osmanlı medeniyetinin ihtişamlı geçmişini düşünüp Devri Âlem Belgesel Programı olarak ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anmıştık. Bu kitap, Yunanistan, Batı Trakya, Girit ve Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki tarih, kültür ve inanç değeri olan vakıf eserlerinin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır.

  DEVRİ ALEM  BELGESEL PROGRAMIMIZ TGRT BELGESEL TV  VE BİR ÇOK BÖLGESEL TELEVİZYONLARDA YILLARDAN BERİ   YAYINLANIYOR 

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com vakfı kütüphanesi kültür hizmeti olarak hazırladığımız Devri alem belgesel tv programlarımız  başta TGRT belgesel tv de her her gün sabah 7.30 öğleyin 12 ve gece 03 de olmak üzere bir çok tv kanalının belgesel yayın saatlerinde yayınlanıyor devri alem  belgeselin programlarımızı  internet den izleyebilir  kitaplarımızı www.ismailkahraman.net den indirip  okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle  paylaşabilirsiniz

  DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMLARIMIZ


İKTAV BELGESEL YAYINCILIK BELGESELLERİMİZ


  KİTAP YURDU DEVRİ ALEM YAYINLARI

BOSNADA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM...
FATİHİN FERMANI BAŞKENT SARAYOVA’DA ÇINLIYOR.

