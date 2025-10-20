FINDIK DÜŞMANI KOKARCALAR KORKSUN





İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİ www.iktav.com vakfı kütüphanesini ziyaret eden Adnan Sak gazetemizin kurucusu ve TGRT tv devri alem belgesel program yönetmeni İsmail Kahramsnı ziyaret ederek kafkas CEPHESİ HARŞİT ZAFERİ üzerine belgesel söyleşi yaptı





Sak dünya markası Türk fındığının en büyük düşmanı kokarca böceğini yok eden haşere ilacı üzerinde bir gurup bilim adamı ile çalışmalar yaptıklarını ve sadece kokarca böceğini yok eden formülü bulduklarını açıkladı





Adnan Sak beye ziyaret ve verdiği bilgi için Gebze gazetesi ve devri alem belgesel tv programı olarak belgesel fındık tadında teşekkür eder başarılar dileriz





ADNAN SAK İN GAZETEMİZE YAPTIĞI AÇIKŞAMA





KAHVERENGİ KOKARCA'YA KARŞI DOTAİL: GEN HARİTASINDAN DOĞAN, İKİ FORMÜLLÜ, KESİN VE GÜVENİLİR ÇÖZÜM

​Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) istilasına karşı mevcut kimyasal ve biyolojik yöntemlerin yetersiz kaldığı, yayılmanın durdurulamadığı ve kullanılan zirai ilaçların faydalı ekosisteme zarar verdiği bir dönemde, bilim ve doğayı birleştiren çığır açıcı bir çözüm doğdu: DOTAİL.

​DOTAİL, binlerce Kokarca üzerinde yapılan detaylı bilimsel çalışmalarla gen haritası çıkarılarak geliştirilmiştir. Bu sayede, zararlının genetik zafiyetlerini hedef alan, sıfır kimyasal içeren ve tür spesifik etki gösteren bir formülasyona ulaşılmıştır.

​DOTAİL’İN ÇIĞIR AÇAN İKİ FORMU: KIŞLAK VE ARAZİ KULLANIMI

​DOTAİL, zararlının tüm yaşam döngüsünde ve istila ettiği her alanda tam kontrol sağlamak üzere iki ayrı formülasyonda sunulmaktadır:

​1. EV İÇİ VE KIŞLAK FORMÜLASYONU (İNSAN SAĞLIĞINA %100 GÜVENLİ)

​Kış aylarında evlerimizi, depolarımızı ve yaşam alanlarımızı istila eden Kokarca’ya karşı geliştirilen bu form, insan sağlığına yönelik sıfır risk prensibiyle üretilmiştir.

​Sıfır Yan Etki: Formül, toksik veya uçucu kimyasallar içermez. İnsanlar, çocuklar ve evcil hayvanlar için tamamen güvenlidir.

​Yaşam Kalitesi: Evinizde uygulama yaparken; kahvaltı masasında otururken dahi ilaçlama yapabilirsiniz. Koku, kalıntı veya havalandırma zorunluluğu yaratmaz.

​Kesin Sonuç: Kışlaklarda saklanan Kokarca bireylerini, evdeki yaşamınıza hiçbir risk oluşturmadan hızla ve kesin olarak kontrol altına alır.

​2. TARIM VE ARAZİ FORMÜLASYONU (EKOLOJİK DENGE SÖZÜ)

​Tarım alanları, bahçeler ve fındıklıklar gibi arazilerdeki yoğun popülasyonu kontrol etmek için tasarlanmıştır.

​Tür Spesifik Etki: Kokarca'nın gen haritasından tespit edilen kritik biyolojik hedeflere kilitlenir. Faydalı böceklere (arılar, Samuray Arıları, uğur böcekleri) kesinlikle zarar vermez.

​Bitki Sağlığı Garantisi: Uygulama, bitkilerinize kimyasal kalıntı bırakmaz, aksine doğal içeriği sayesinde bitkinin kalitesini ve verimliliğini artırarak ürünü korur.

​DOTAİL'İN BİLİMSEL SIRRI: GEN HARİTASI VE HASSAS MOLEKÜLER KİLİTLEME

​DOTAİL'in en büyük başarısı, geleneksel yöntemlerin aksine Kokarca'nın gen haritasından tespit edilen kritik enzime tıpkı bir anahtarın kilide oturması gibi bağlanmasıdır.

​Hassas Darbe: Bu bağlanma, böceğin sindirimini, sinir sistemini veya üreme yeteneğini felç eder. Etki hızlı ve kesindir.

​Ekolojik Üstünlük: Formülasyon, diğer faydalı canlıların genetik yapısında bulunmayan hedeflere kilitlendiği için, kimyasal ilaçların neden olduğu sistemik zararı tamamen ortadan kaldırır.

​SONUÇ: DOTAİL İLE KESİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KONTROL

​DOTAİL, sıfır kimyasal prensibiyle ve bilimsel bir üstünlükle Kokarca istilasına karşı mücadelede yeni bir çığır açmıştır. Bu ürün; tüm ülkeye yayılan istilayı durdurmak, faydalı böcekleri korumak ve insan sağlığını güvence altına almak isteyen, sizin gibi doğal tarıma ve inovasyona değer veren üreticiler için kesin ve sürdürülebilir çözümdür.

Adnan Sak





FINDIK TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN STRATEJİK VE ASKERİ BİR ÜRÜNDÜR





Vatan Yahut Fındık Belgeseli Hakkında Bilgi





Birinci Dünya Harbi Kafkas Cephesi Harşit Savunması’nda yaşanmış gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek senaryosu hazırlanan, bir dünya markası olan fındığın vatan savunmasındaki yeri ve öneminin anlatıldığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile çekilen Vatan Yahut Fındık Belgeseli’nin gala gösterimi 10 Şubat Pazartesi günü (dün) Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu’nda ve Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları’nın himayelerinde gerçekleştirildi.





Fındığın tarihi geçmişine de ışık tutan belgesel gala gösterimi ile Giresun ile ilgili ve yetkililerin bilgisine sunuldu.





Ankara ve İstanbul gösterimleri büyük ilgi görmüştü





Vatan Yahut Fındık Belgeseli’nin Ankara gala gösterimi 2019 yılı Ekim ayında Uluslararası Tarım Kongresi’nde gerçekleşmiş, sempozyuma katılan akademisyenler Vatan Yahut Fındık Belgeseli’ne büyük ilgi göstermişti.





Belgesel, İstanbul Yeni Kapı’da Giresun Federasyonu tarafından düzenlenen Giresun Tanıtım günlerinde de binlerce ziyaretçi ile buluşmuş, İstanbul gala gösterimi Mavi Karadeniz TV tarafından canlı yayınlanmış, Fındık Kitapları Sergisi açılmıştı.





Vatan Yahut Fındık Belgeseli’nin yapımcı ve yönetmeni İsmail Kahraman’dan açıklama





Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman, belgeselin uzun araştırmalar sonucu çekildiğine dikkat çekerek yapılan arka plan çekimleri ve araştırmaların herkes tarafından kullanılıp yararlanılması için www.vatanyahutfindik.com adlı web sayfasında kamuoyu ile paylaşıldığını, belgeselde kullanılan kaynak kitap ve belgelerin Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü olurları ile Gebze’de kurulan Özel İlim Kültür Ve Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kütüphanesinde araştırmacıların, akademisyenlerin bilgisine sunulup kültür tarihimize kazandırıldığını söyledi. Kahraman, kütüphanede fındık üzerine yazılmış 50 civarında kitap olduğunu da açıkladı. Fındık üzerine araştırma yapacak herkese kütüphanenin açık olduğunu bildirdi.





Belgeselin Adı Neden Vatan Yahut Fındık?





Belgeselin yapımcısı araştırmacı, gazeteci ve birçok TV kanalında 25 yıldan beri yayınlanan Devri Alem Belgesel Program yapımcısı İsmail Kahraman, belgeselin adının Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre’den esinlenerek fındığın vatan savunmasında çok önemli stratejik yeri ve önemi olduğu için vatan yahut fındık adının verildiğini şu gerekçelerle kamuoyuna açıkladı.





Neden Vatan Yahut Fındık





Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Oğuz Türkleri tarafından vatan yapılmasında fındığın çok önemli yeri ve önemi olduğu için “Vatan Yahut Fındık”.





1917 yılında Kafkas Cephesi Harşit Savunması’nda cepheye silah alınması ve askerin erzak olarak yemesi için Vehip Paşa tarafından 10 milyon 95 bin kilogram fındık satın alınarak vatan savunmasında kullanıldığı için “Vatan Yahut Fındık”.





Aradan yüz yıl geçmesine rağmen, 2017 yılında Milli Savunma Bakanlığı tarafından yüzlerce ton iç fındık satın alınarak Genelkurmay Başkanlığı tarafından askerlere çerez olarak dağıtıldığı için “Vatan Yahut Fındık”.





Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra Osmanlı Devleti’nden kalma Düyûn-ı Umûmiye borçlarının ödenmesinde fındık dış satımından elde edilen döviz geliri önemli yer tuttuğu için “Vatan Yahut Fındık”.





Ülkemizde yetişen tarım ürünleri arasında en fazla dış satımı yapılan ve döviz geliri ile ülkemizin ekonomik bağımsızlığı ve vatan savunmasına katkı sağladığı için “Vatan Yahut Fındık”.





Fındık bahçeleri ve fındık ocakları, yüzde seksen eğimli, kutsal vatan toprağının heyelan ve erozyonla yok olup gitmesini önlemek için vatan toprağına sarılıp bağrına bastığı için “Vatan Yahut Fındık”.





Türk İslam tarihinde çok önemli yeri ve kutsal bir anlamı olan ocak kültüründe fındık bahçelerini oluşturan fındık ocağı tıpkı kutsal aile ocakları gibi fındık dallarının birbirine bağlı ailelere benzediği için “Vatan Yahut Fındık”.





Fındık bahçeleri sayesinde Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinden her yıl gurbetlerde yaşayan fındık üreticileri ata dede mezarlarının bulunduğu köylerine gelip, ecdat emaneti fındık bahçelerini imar edip ata mirası evlerin ocaklarını yakıp bacalarını tüttürdüğü için “Vatan Yahut Fındık”.





Belgesel Nasıl Çekildi





Belgeselin çekim süreci ile ilgili bilgi veren belgesel yönetmeni İsmail Kahraman, “Kültür Bakanlığı ilk kez böyle bir belgesele destek oldu. Bakanlık belgeselde çalışan kurgu ve görüntü yönetmeni gibi teknik personel başta olmak üzere, müzik, animasyon, seslendirme ve arşiv alınmasına maddi destek oldu. Giresun Fındık Borsası belgesel çekimine sembolik bir maddi kaynak sağladı. Bunun dışında yapılan tüm çalışmalar büyük özveriler ile gönüllülük esası ve imece usulü ile gerçekleşti. Resmî ve özel bazı kurumlarımız arşiv desteği verdi. Canlandırma çekimlerinde gönüllü olarak birçok fındık üreticisi rol aldı” dedi.



