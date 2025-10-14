GENEL:
Fransız Belediye Başkan Yardımcısı Kartepe’de

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ordu Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ve Fransa’nın Chavanoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Nadia Amirat’ı ağırladı. Ziyarette şehirlerin gelişimine katkı sağlayacak iş birlikleri ve deneyim paylaşımı ön plana çıktı.

14 Ekim 2025 Salı 14:35

 Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ordu Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar’ı ve Fransa’nın Lyon kentine bağlı Chavanoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Nadia Amirat’ı makamında ağırladı. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyaretlerde, Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, şehrin gelişimine katkı sunacak iş birliklerinin önemine vurgu yaparak "Kartepe’nin her alanda gelişmesi için ilişkilerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu tür ziyaretler, dostluk ve iş birliğini pekiştirmek adına çok kıymetli. Kartepe’yi sosyal ve kültürel alanda daha ileriye taşınması için bilgi, deneyim ve vizyon paylaşımını önemsiyoruz" dedi. 
 
  Aybastı Belediye Başkanı’ndan Kartepe’ye ziyaret 
  Ordu Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ise Kartepe Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Yerel yönetimler arasında bilgi paylaşımı ve dayanışma çok önemli. Bu anlamda Kartepe’de örnek uygulamaları yerinde görmekten mutluluk duyduk" şeklinde konuştu. 
  Başkan Gündoğar’a ziyarette Ordu Aybastı AK Parti İlçe Başkanı Kamil Yediyıldız, BBP Kartepe İlçe Başkanı Ali Oktay ve BBP İl Yöneticisi Ersin İşcan’da eşlik etti. 
 
  Kartepe’nin doğasına övgü 
  Chavanoz Belediye Başkan Yardımcısı Nadia Amirat da Kartepe’nin misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kartepe’nin doğasına hayran olduğunu ifade etti. Ayrıca ziyarette Amirat’a Akçakoca Turizm Meslek Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ufuk Aydener ve okul öğretmenleri de eşlik etti. 


İHA
