Gazetecilik ve Belgeselcilik Hatıraları

20 Kasım 2025 Perşembe 09:18
Bugünkü yazıma Nasrettin Hoca’nın kısa bir fıkrasıyla başlamak istiyorum. Hoca bir gün Kürk alır, Cuma hutbesine çıktığında “Ey Cemaat! Duyanlar duymayanlara söylesin. Bu kürkü ben 3 akçeye aldım.” der. Cemaat şaşırır, namazdan sonra “Hocam neden kürkü 3 akçeye aldığınızı hutbede söylediniz?” derler. Hoca da “Dışarıda herkes kürkü kaça aldığımı soracak bende tek tek herkese cevap yetiştirmeye çalışacaktım.” Şimdi buradan toptan söylemiş oldum. Artık kimse bana kaça aldığımı sormaz.” Diye cevap verir. Bende hemen buradan bir duyuru yapmak işitiyorum. Kültür Eski bakanlarından adaşım ve soy adaşım Sayın İsmail Kahraman’ın siyasete yeniden girmesi, müstakbel Meclis başkan adayı olmasından sonra telefonlarım susmadı. Buradan açıkça ilan ediyorum, ben Belgeselci ve gazeteci İsmail kahramanım. Müstakbel meclis başkanı adayımızla da 25 yıldan beri tanışıyor kendisiyle birkaç yıl öncede söyleşi yaptığımı duyurmak istiyorum. Ve Sayın Kahraman’la anılarımı bugün buradan paylaşmak istiyorum. İsim benzerliği insana olumlu ve olumsuz birçok hatıra yaşatıyor. Tarihler 1983 yılını gösteriyordu. Gebze’de yayın yapan Uyanış Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapıyorum. Bir gün o zaman Tercüman Gazetesi’nin köşe yazarı Ahmet Kabaklı ’ya bir mektup yazdım. Mektubumuzu kendisini hiç tanımadığım Ahmet Kabaklı Hoca Tercüman gazetesinde ki köşesine alarak, “Gebze’den mektup yazan değerli arkadaşım İsmail Kahraman, Çoban Mustafa paşa Cami’nin perişan halinden söz ederek Cami’nin Vakıflar Genel müdürlüğü tarafından restore edilmesini istiyor” şeklinde mektubumuzu aynen yayınladı. Şaşırmıştım, Ahmet Kabaklı Hoca’nın arkadaşım dediği İsmail kahraman ben olamazdım. Bir karışıklık olmuştu, bu karışıklığı yıllar sonra Kültür Bakanlığı yapan değerli adaşım, Geleceğin TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman’ın ağzından dinlemiştim. Ahmet Kabaklı hoca kendisine “Neden mektup yazdınız, telefon etmeniz yeterlidir.” diye takıldığında Mektubu Ahmet Kabaklı Hoca’nın arkadaşım dediği İsmail Kahraman da değilde, Gebzeli gazeteci İsmail Kahraman’ın yazdığını Kültür Bakanlığı’nda yıllar sonra öğreniyordum. MÜSTAKBEL MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN’LA ANILARIM Sayın siyasetçi ve Kültür Adamı, Milli Türk Talebe Birliği eski genel başkanı, Birlik vakfı Genel başkanı ve Müstakbel Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman ile anılarımız bundan ibaret değil. 25 yıldır kendisiyle tanışıyor, değişik platformlarda da konuşup sohbet ediyoruz. Birkaç yıl öncede kendisiyle uzun bir söyleşi gerçekleştirerek tarihin canlı tanıkları belgeseli haline getirip Devri Âlem programı olarak da yayınladık. Sayın kahraman ile yaptığımız söyleşi ve belgesel iki bölüm halinde Youtube üzerinden de yayınlanmakta. Belgeseli; Kültür Eski Bakanı İsmail Kahraman'la Tarih Yolculuğu: https://www.youtube.com/watch?v=Z-3RqNyWYTI Kültür Eski Bakanı İsmail Kahraman'dan Tarihi Açıklamalar: https://www.youtube.com/watch?v=LLlDXS98Is8 linklerinden izleyebilirsiniz. Sayın Kahraman ile yukarıdaki linkten izlediğiniz programları birkaç yıl önce çekmiştik. Sayın Kahraman çok önemli şeyler söylüyordu. Henüz siyasete girme fikri de yoktu. Özellikle Türkiye’nin Kültür politikasını, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bileştirilmesinin yanlış olduğunu, daha bir çok önemli hususu Sayın Kahraman’ın ağzından Devri Alem belgesel programı olarak belgeselleştirmiştik. Sayın Kahraman Milletvekili adayı olunca bir çok dost beni arayarak Milletvekili Adayı benim olduğumuz zannedişp hayırlı olsun dileğinde bulundu. Kendilerine “ben belgeselci ve gazeteci İsmail Kahramanım, siz siyasetçi İsmail Kahraman’dan bahsediyorsunuz” diyerek bilgi verdim. Bir gün Cemil Çiçek’in meclis Başkanlığı döneminde, Cemil beyin özel kalem müdürü beni arayarak “Sayın Kahraman sizi Başkanımıza takdim ediyorum” dediğinde “sizin aradığınız Kahraman ben değilim” demeye kalmadan, Cemil Çiçek beyin “Ağabey, Selamün Aleyküm” sözüme muhatap olduk. Cemil beye “ben sizin aradığınız İsmail Kahraman değilim, belgeselci ve gazeteci İsmail Kahramanım diyerek cevap verdim. Daha buna benzer birçok tatlı anılarımız var. Değişik makamlardan ve değişik kişilerden telefonlar alıyorum. Son olarak Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı özel kaleminden bir toplantı daveti için arandım ve kendisine “sizin aradığınız Kahraman ben değilim” diye cevap verdim. Sayın İsmail Kahraman’ın TBMM Başkanı seçildikten sonra telefonumun susmayacağını düşünüyorum. Şimdiden buradan ilan ediyorum. Ben onların aradığı İsmail Kahraman değil, Belgeselci, İsmail Kahraman olduğumu ifade etmek için sayın Kahraman ile çektiğim belgesel röportajı da aynen yayınlayarak kamuoyunu bilgilendiriyorum. WİKİPEDİA’DA İKİ KAHRAMAN VAR Sayın İsmail Kahraman ile röportaj yaparken kendisine, ”İsmail bey, Türkiye’de birçok İsmail Kahraman var. Ancak Wikipedia özgür ansiklopedisi sadece ikimizin ismini, almış. Sizinkine Türk Siyasetçisi İsmail Kahraman, bana da Türk Belgeselcisi İsmail Kahraman unvanını vererek öz geçmişimizi yayınlamış.” Diye söyledim. Sayın Kahraman ile röportaj yaparken Devri Alem programlarını çok yakından izleyip takip ettiğini de öğrenme imkanım oldu. Söyleşi de her bakımdan çok önemli açıklamalar yaptı. Deyim yerindeyse tarihin canlı tanığı olarak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Adaşımın ve soy adaşımın Meclis başkanı seçilecek olmasından mutluluk duyuyorum. Ama bir üzüntüm var, inanıyorum telefonum birçok kez çalacak, büyük bir ümitle benim telefonumu açanlar benim Belgeselci ve gazeteci İsmail Kahraman olduğumu öğrenince Sükût-u Hayal’e uğrayacaklar. Buradan herkese duyurmak istiyorum ben geleceğin Meclis Başkanı Sayın Kahraman ile çeyrek asırlık bir tanışıklığımız var. Kendisine başarılar diliyor, beni arayanlara da her zaman söylediğim gibi ben Belgeselci Ve gazeteci, İsmail Kahramanım diye hatırlatıyorum. İsmail Kahraman ismini ararken lütfen karışıklık yapıp beni kimsenin rahatsız etmesini istemiyorum. Evet, sonuç olarak insanın ad ve soyadı adaşının iyi kimselerden oluşması gerçekten gurur verici. Ancak bir şartla. Hiçbir zaman o ismi kullanmamak. Ben sürekli kurum ve kuruluşları ararken dünya coğrafyasını gezdiğimiz sırada büyükelçiliklere giderken, “Gazeteci ve belgeselci İsmail Kahraman”ım diye not bırakarak arıyorum.( Kaynak. http://www.gebzegazetesi.com/siyaset/meclis-baskan-adayi-kahramanla-devri-alem-h5386.html)
(Ömer İLGEÇ)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×