Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, Shumen Belediye Başkanı Kristov’u Ağırladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Bulgaristan’ın Shumen Belediye Başkanı Prof. Dr. Hristo Kristov ve beraberindeki heyeti Gebze’de ağırladı.

09 Aralık 2025 Salı 14:26

 Gebze Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen görüşmede iki şehir arasında iş birliğini artıracak proje ve fikirler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Samimi bir atmosferde geçen görüşme sonunda iki mevkidaş karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

HEYET “KARA KUTU” DİJİTALLEŞME PROJESİNİ YERİNDE GÖRDÜ
Makam ziyaretinin ardından Başkan Büyükgöz, heyete Gebze Belediyesinin dijitalleşme alanında yürüttüğü çalışmaları anlattı. Heyet, Türkiye’de örnek gösterilen “Kara Kutu Projesi”ni yerinde inceleme fırsatı buldu. Program daha sonra Bilişim Vadisi ziyaretiyle devam etti. Büyükgöz ve konuk heyet, Türkiye'nin teknoloji üssü konumundaki vadide yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

GENÇLİK MERKEZİNDE PROJELER TANITILDI
Heyetin bir sonraki durağı, Türkiye’de tek olma özelliği taşıyan Gebze Belediyesi Gençlik Merkezi oldu. Burada yürütülen gençlik faaliyetlerini yerinde inceleyen Shumen heyetine Başkan Büyükgöz tarafından detaylı bilgi verildi. Ziyaret programı, kentin önemli tarihi değerlerinden biri olan Çoban Mustafa Paşa Camii gezisiyle sona erdi.

“ZİYARET İKİ ŞEHRİN İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYOR”
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ziyaretin iki şehir arasındaki dostluk bağlarını güçlendirdiğini belirterek, “Shumen ile kültürel ve teknolojik alanlarda ortak projeler geliştirmeye hazırız. Bu ziyaret iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacak önemli bir adımdır.” dedi.

“DENEYİM PAYLAŞIMINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”
Shumen Belediye Başkanı Prof. Dr. Hristo Kristov ise Gebze’de hayata geçirilen projelerden büyük etkilendiklerini ifade ederek, “Özellikle dijitalleşme ve gençlik alanındaki çalışmalar örnek alınacak nitelikte. Şehirlerimiz arasında karşılıklı deneyim paylaşımını artırmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.


(Erkan ERENLER)

