GEBZE BELEDİYESİ ARALIK AYI MECLİSİ TOPLANDI

Gebze Belediyesi Aralık ayı meclis oturumu, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan Meclis Toplantı Salonu’nda, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün başkanlığında gerçekleştirildi. Oturum, yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanmasıyla başladı.

20 Gündem Maddesi Görüşüldü

Toplam 20 gündem maddesinin ele alındığı meclis toplantısında, komisyon raporları oylanarak karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yapı kayıt belgeli parsel satışına ilişkin teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Barış Mahallesi Yol Aksı Düzenlemesi Kabul Edildi

Toplantıda ayrıca, gündemin beşinci maddesi olan Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan Barış Mahallesi 1153 ada yol aksının düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporu da oy birliğiyle meclisten geçti.

Gebze Belediyesi’nin Ocak ayı olağan meclis oturumunun 6 Ocak Salı günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek.





(Erkan ERENLER)