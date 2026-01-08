GENEL:
Gebze Belediyesi Yılın İlk Meclis Yapıldı

08 Ocak 2026 Perşembe 10:09

 Gebze Belediyesi Ocak Ayı Meclis Oturumu Kent Meydanında bulunan Meclis Toplantı salonunda, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleşti.

Meclis Oturumu Bir Önceki Aya Ait Karar Özetinin Oylanması Ve Yoklamayla Başladı. 18 Gündem Maddesinin Görüşüldüğü Meclis Oturumunda Gündemin İlk İki Maddesi Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün Kamulaştırma İşlemleriyle İlgili Plan Ve Bütçe Komisyonu Raporu Ve Osman Yılmaz Mah. 4413 Ada 22 Nolu Parseldeki Belediye Hissesinin Devri İle İlgili Plan Ve Bütçe Komisyonu Raporu Oybirliğiyle Kabul Edildi.

DENETİM KOMİSYONU BELLİ OLDU

Gündemin 7. Maddesi Olan Yazı İşleri Müdürlüğünün Denetim Komisyonu Seçimine İlişkin Teklifi Oy Birliğiyle Kabul Edildi. Gizli Oylama Sonucu Denetim Komisyonuna Selamet Güner, Mustafa Demirhan, Hüseyin Önder, Mehmet Fatih İşlek ve Engin Sözbir Seçildi.

Gebze Belediyesi Şubat ayı meclis oturumu 3 Şubat Salı günü saat 15:00’de gerçekleşecek.


(Erkan ERENLER)

