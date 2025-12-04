GEBZE BELEDİYESİ’NDEN 3 ARALIK’TA ANLAMLI HİZMET YENİ ENGELSİZ NAKİL ARACI HİZMETE ALINDI

Gebze Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde önemli bir hizmeti daha hayata geçirdi. Belediye, engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan yeni Engelsiz Nakil Aracını hizmete sundu. Tanıtım programında konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, aracın ilçedeki engelli vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Başkan Büyükgöz, “Bu anlamlı günde hizmete aldığımız yeni engelsiz nakil aracının müjdesini vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmete aldığımız yeni nakil aracımız, bölgenin en modern ve amacına en uygun aracı. Aynı anda iki engelli vatandaşımıza hizmet verebilecek ve refakatçileri de bu araçla birlikte rahatlıkla yolculuk edebilecek” dedi.

ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN MUTLULUĞU, BİZİM MUTLULUĞUMUZDUR

Engellilere yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Büyükgöz, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Engelli bireylerimizin sosyal hayata katılımını güçlendirmek, ulaşım ihtiyaçlarına kolay ve güvenli çözümler sunmak bizim için büyük bir sorumluluk. Onların yaşamını kolaylaştırmak, hayatın her alanında eşit şekilde yer almalarını sağlamak adına çalışmaya devam edeceğiz. Engelli vatandaşlarımızın mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur.”

Yeni hizmete alınan engelsiz nakil aracının, 642 04 30 numaralı telefondan başvuruda bulunan engelli bireylerin sağlık ve günlük yaşam ihtiyaçlarına hızlı ulaşım desteği sağlayacağı belirtildi.





(Erkan ERENLER)