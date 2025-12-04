GEBZE BELEDİYESİ’NDEN 3 ARALIK’TA ANLAMLI HİZMET YENİ ENGELSİZ NAKİL ARACI HİZMETE ALINDI

ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN MUTLULUĞU, BİZİM MUTLULUĞUMUZDUR
Engellilere yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Büyükgöz, ayrıca şu ifadeleri kullandı:
“Engelli bireylerimizin sosyal hayata katılımını güçlendirmek, ulaşım ihtiyaçlarına kolay ve güvenli çözümler sunmak bizim için büyük bir sorumluluk. Onların yaşamını kolaylaştırmak, hayatın her alanında eşit şekilde yer almalarını sağlamak adına çalışmaya devam edeceğiz. Engelli vatandaşlarımızın mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur.”
Yeni hizmete alınan engelsiz nakil aracının, 642 04 30 numaralı telefondan başvuruda bulunan engelli bireylerin sağlık ve günlük yaşam ihtiyaçlarına hızlı ulaşım desteği sağlayacağı belirtildi.
(Erkan ERENLER)