Gebze Beylikbağı’na yeni katılım şeridi hizmete alındı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşımında tıkanan damarlarını ardı ardına açıyor. Bu bağlamda D-100 Karayolu üzerinden Gebze Beylikbağı Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan yeni katılım şeridi tamamlanarak kullanıma alındı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Gebze trafiğini rahatlatacak önemli bir çalışmayı daha tamamladı. Buna göre bir süredir çalışması devam eden ve D-100 Karayolu üzerinden Beylikbağı Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan yeni katılım şeridi tamamlanarak kullanıma alındı. Proje dahilinde D-100’den Yeni Bağdat Caddesi’ne erişimi güçlendirmek için 100 metrelik bir katılım şeridi yapılırken, İstanbul Caddesi üzerinden ise 400 metrelik tek şerit genişletme gerçekleştirildi. Yeni düzenlemeyle D-100’den gelen araçlar İstanbul Caddesi üzerinden 560/3 Sokak bağlantısını kullanarak Yeni Bağdat Caddesi’ne daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilecek. Bu uygulama, bölgedeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak.