Gebze Beylikbağı’na yeni katılım şeridi hizmete alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşımında tıkanan damarlarını ardı ardına açıyor. Bu bağlamda D-100 Karayolu üzerinden Gebze Beylikbağı Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan yeni katılım şeridi tamamlanarak kullanıma alındı.

29 Kasım 2025 Cumartesi 09:18

 BEYLİKBAĞI’NA YENİ KATILIM ŞERİDİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Gebze trafiğini rahatlatacak önemli bir çalışmayı daha tamamladı. Buna göre bir süredir çalışması devam eden ve D-100 Karayolu üzerinden Beylikbağı Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan yeni katılım şeridi tamamlanarak kullanıma alındı. Proje dahilinde D-100’den Yeni Bağdat Caddesi’ne erişimi güçlendirmek için 100 metrelik bir katılım şeridi yapılırken, İstanbul Caddesi üzerinden ise 400 metrelik tek şerit genişletme gerçekleştirildi. Yeni düzenlemeyle D-100’den gelen araçlar İstanbul Caddesi üzerinden 560/3 Sokak bağlantısını kullanarak Yeni Bağdat Caddesi’ne daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilecek. Bu uygulama, bölgedeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak.
