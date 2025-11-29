Gebze Beylikbağı’na yeni katılım şeridi hizmete alındı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşımında tıkanan damarlarını ardı ardına açıyor. Bu bağlamda D-100 Karayolu üzerinden Gebze Beylikbağı Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan yeni katılım şeridi tamamlanarak kullanıma alındı.

29 Kasım 2025 Cumartesi 09:18