Gebze Okur Projesinde Dilek Cesur Söyleşisi Yoğun İlgi Gördü

Gebze Belediyesi ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen “Gebze Okur” projesi kapsamında, “Seni Anlıyorum Çocuk” konulu söyleşi, Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

19 Ekim 2025 Pazar 16:29

 Programa konuşmacı olarak katılan yazar Dilek Cesur, özellikle Gebzeli annelerden büyük ilgi gördü. Salonun hınca hınç dolduğu etkinliğe, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz de katıldı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren söyleşide Dilek Cesur, kendi deneyimlerini ve gözlemlerini Gebzelilerle paylaştı. Cesur konuşmasında, ebeveynlerin çocuklara yaklaşımında denge ve öz farkındalık konularına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

İNSAN ÖNCE KENDİSİYLE MUTLU OLMALI

“Kimseye normalden fazla ilgi ya da sevgi göstermemek lazım, bu karşıdakinin dengesini bozar. Her şey hayatta bir dengede olmalı. Sana bir adım gelene on adım atarsan, sana bir kuruş verene on kuruş verirsen bu dengeyi bozarsın. İnsan önce kendisiyle mutlu ve barışık olmalı. Kendinizle ilişkinizi düzelttiğinizde çevrenizle olan ilişkileriniz de düzelir.”dedi.

ANNELERİN GELİŞİMİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Program sonunda kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilek Cesur’u söyleşisinden dolayı tebrik ederek katılımcılara teşekkür etti:

“Bu projede emeği geçen Milli Eğitim camiasına ve tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bir çocuk yedisinde neyse yetmişinde de odur. Bu sebeple annelere çok iş düşüyor. Çocuklarımızın kimliğini ve kişiliğini şekillendiren annelerdir. Annelerin gelişimine büyük önem veriyoruz. Bu tür programlara katılmanız bizler için çok kıymetli. Hafta sonları çocuklarımız için düzenlediğimiz etkinliklere de çocuklarınızı getirmeyi ihmal etmeyin.” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükgöz, konuşmasının ardından Dilek Cesur’a Mustafa Paşa Külliyesi’nin yer aldığı tabloyu hediye etti. Etkinliğin sonunda Dilek Cesur, okurlarıyla hatıra fotoğrafı çektirerek kitaplarını imzaladı.

(Ömer İLGEÇ)

