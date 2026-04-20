GEBZE TİCARET ODASI’NDAN TEDARİKÇİ GÜNLERİ KAPSAMINDA TORUN METAL İLE STRATEJİK BULUŞMA

Gebze Ticaret Odası, üyelerinin kamu ve özel sektör alımlarından daha etkin şekilde yararlanmasını sağlamak ve yerel firmaların ticari kapasitesini artırmak amacıyla yürüttüğü Tedarikçi Günleri programı kapsamında, Torun Metal ile önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

20 Nisan 2026 Pazartesi 10:54

Gebze Ticaret Odası hizmet binasında gerçekleştirilen program; Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslantaş ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Mikdat Aydın’ın katılımıyla düzenlendi. Program çerçevesinde, Torun Metal’in satın alma birimi ile üyelerimiz bir araya getirilerek, firmanın tedarik zinciri ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet gösteren işletmeler arasında birebir iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Organizasyon kapsamında katılımcı firmalar; ürün ve hizmetlerini doğrudan satın alma yetkililerine sunma imkânı elde ederken, yeni iş bağlantıları kurma, potansiyel iş birliklerini değerlendirme ve ticari ilişkilerini geliştirme fırsatı buldu. Gerçekleştirilen görüşmelerde; üretim kapasitesi, kalite standartları, tedarik süreçleri ve sürdürülebilir iş birlikleri gibi başlıklar ele alındı.

Gebze Ticaret Odası olarak hayata geçirilen Tedarikçi Günleri programı; üyelerimizin kurumsal firmalarla doğrudan temas kurmasını sağlayarak, pazara erişimlerini kolaylaştırmayı ve rekabet güçlerini artırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda düzenlenen buluşmalar, yerel işletmelerin büyük ölçekli firmaların tedarik zincirine dahil olmasına katkı sunarken, bölgesel ekonomik hareketliliğin güçlenmesine de zemin hazırlamaktadır.

Gebze Ticaret Odası, üyelerinin iş geliştirme süreçlerine katkı sunan, somut çıktılar üreten ve sürdürülebilir ticari ilişkiler kurulmasını destekleyen Tedarikçi Günleri programını önümüzdeki dönemde de farklı sektör ve firmalarla sürdürmeye devam edecektir.


banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Dip çamuru temizliği İzmit Körfezi’ne yunusları geri getirdi Dip çamuru temizliği İzmit Körfezi’ne yunusları...
SANAYİNİN BAŞKENTİ GEBZE’DE KÜLTÜR VE TURİZM BULUŞMASI SANAYİNİN BAŞKENTİ GEBZE’DE KÜLTÜR VE TURİZM...
Yunus Emre Akdoğan: “Bu Vatanın Çocuklarına Gerçek Fırsatlar Sunacağız“ Yunus Emre Akdoğan: “Bu Vatanın Çocuklarına...
Büyükakın: “Algı oyunlarınızla çocuklarımızın tertemiz bayramına gölge düşürmeyin” Büyükakın: “Algı oyunlarınızla çocuklarımızın...
Büyükşehir, 47 ilden 110 gazeteciyi ağırladı Büyükşehir, 47 ilden 110 gazeteciyi ağırladı
İskeçeli gençler, dostluk maçı öncesi oksijen depoladı İskeçeli gençler, dostluk maçı öncesi oksijen...
Dip çamuru temizliği İzmit Körfezi’ne yunusları...
İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarının ardından deniz yaşamındaki hareketlilik...

Haberi Oku