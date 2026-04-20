GEBZE TİCARET ODASI’NDAN TEDARİKÇİ GÜNLERİ KAPSAMINDA TORUN METAL İLE STRATEJİK BULUŞMA

Gebze Ticaret Odası, üyelerinin kamu ve özel sektör alımlarından daha etkin şekilde yararlanmasını sağlamak ve yerel firmaların ticari kapasitesini artırmak amacıyla yürüttüğü Tedarikçi Günleri programı kapsamında, Torun Metal ile önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Gebze Ticaret Odası hizmet binasında gerçekleştirilen program; Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslantaş ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Mikdat Aydın’ın katılımıyla düzenlendi. Program çerçevesinde, Torun Metal’in satın alma birimi ile üyelerimiz bir araya getirilerek, firmanın tedarik zinciri ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet gösteren işletmeler arasında birebir iş görüşmeleri gerçekleştirildi.





Organizasyon kapsamında katılımcı firmalar; ürün ve hizmetlerini doğrudan satın alma yetkililerine sunma imkânı elde ederken, yeni iş bağlantıları kurma, potansiyel iş birliklerini değerlendirme ve ticari ilişkilerini geliştirme fırsatı buldu. Gerçekleştirilen görüşmelerde; üretim kapasitesi, kalite standartları, tedarik süreçleri ve sürdürülebilir iş birlikleri gibi başlıklar ele alındı.





Gebze Ticaret Odası olarak hayata geçirilen Tedarikçi Günleri programı; üyelerimizin kurumsal firmalarla doğrudan temas kurmasını sağlayarak, pazara erişimlerini kolaylaştırmayı ve rekabet güçlerini artırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda düzenlenen buluşmalar, yerel işletmelerin büyük ölçekli firmaların tedarik zincirine dahil olmasına katkı sunarken, bölgesel ekonomik hareketliliğin güçlenmesine de zemin hazırlamaktadır.



