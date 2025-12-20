Genel Sekreter Baraçlı, geleceğin şehri vurgusu yaptı; Baraçlı: Atılacak adımların ortağı sizlersiniz

“BAŞARIYA GİDEN YOL GAYRETİN İNŞASI”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personeline eğitimler vererek onları sürekli geliştiriyor. Bu kapsamda kurum bünyesindeki yönetici personele

“Başarıya Giden Yol Gayretin İnşası” konulu eğitim verildi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde; geleceğin şehirleri inşası, kendini sürekli geliştiren personelle değişimi yönetme stratejileri ile etkili ve verimli yönetim biçimleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı tarafından aktarıldı.

“EMEKLERİNİZ BİZE DUA OLUYOR”

Eğitim programını düzenleyen İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, personele teşekkür ederek, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, bağlı kuruluşumuz İSU ve iştiraklerimizin bütün şef ve idari pozisyonlarında olan arkadaşlarımızla sizleri bir araya getirmek büyük bir onur ve şeref oldu. Bu arkadaşlarımız kurumumuzun vatandaşa dokunan, idari yapıda en çok zorlukla karşılaşan arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımızın halka hizmet noktasında emeklerini hiçbir zaman maddi olarak ödeyemeyiz ama manevi olarak vatandaşa dokunan her bir dokunuş, bize dua olarak geri dönüyor” dedi.

“BAŞARI BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN BİRİ”

Bayram’ın ardından kürsüye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, personele gelişen ve değişen dünyada şehircilik anlayışını aktardı. Baraçlı, “Vatandaşlarımızla temas eden siz arkadaşlarımızın farklı pozisyonlarda çalışması dinamizmi de beraberinde getiriyor. Onun için dinamizmin en önemli noktası sizlersiniz. Başarı bizim için en önemli unsurlardan biri. Gayret içinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Geleceğin şehri Kocaeli’de atılacak olan her imzanın ortağı buradaki arkadaşlarımız ve çalışanlarımız olacak” diye konuştu.

“DEĞİŞİMİ YÖNETMELİYİZ”

Büyükşehir Belediyesi personellerinin bir vizyon çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini ifade eden Baraçlı, “Çünkü başarıya gitme gayreti içindeyiz. Bu yolda giderken şehrimize de değer katmamız lazım. Bu değer katma anlayışı içerisinde de amacımız yalnızca değişime ayak uydurmak değil aynı zamanda değişimi de yönetmek gerekiyor. Yani iki günü denk olan ziyandadır anlayışıyla hareket etmek ve denk günlerimizi ortadan kaldırabilecek tedbirleri de almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“İHTİYAÇLARIN ÖTESİNDE PROJELER LAZIM”

Konuşmasına devam eden Baraçlı, “Dünya hızla değişiyor ve gelişiyor. Bizler bu esnada kentleşme sürecini yönetebilecek bir şehir profili içerisinde hareket etmemiz gerekir. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde şehirlerin büyümesi yüzde 95 oranında gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşecek. Şehirlerin etkili ve verimli yönetilebilmesi gerektiği ve farkındalığı oluşturabilmek amacıyla birçok projenin şehrin ihtiyaçlarının da ötesinde olabilecek şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor” diyerek, personelin aldığı eğitimlerle gelişmesi ve şehircilik anlayışına katkıda bulunması gerektiğinin altını çizdi.

“GÜÇLÜ KÖY MODELLERİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Kocaeli’nin her yönüyle yaşanabilir bir şehir olduğunu da belirten Baraçlı, “2041’e doğru sürdürülebilir bir yönetim anlayışı içerisinde iş sürekliliğini ön planda tutan bir felsefe yaklaşımla çalışmalarımızı da yerine getirmemiz gerekiyor. Şehirleşme hızla arttığı için çalışmalarımızın modellemesini de ona göre yapmamız lazım. Tarım odaklı bölgelerin oluşmasını sağlayabilecek güçlü köy modellerine de ihtiyacımız var. Doğayı ve çevreyi yönetebilen kendi üretimini kendi yapan köyler var” dedi.

“GELECEĞİN ŞEHRİNİ OLUŞTURMALIYIZ”

Belediye personelinin son yıllarda kullanımı popüler olan yapay zekâyı kullanmak yerine yönetebilmeyi öğrenmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Baraçlı, “Şehirleri canlı bir organizma olarak düşünmemiz lazım. Şehirlerin geleceğini oluşturabilecek bir şehir kültürü kavramını da ön planda tutmamız lazım. Arkadaşlarımız bu vizyon çerçevesinde şehirlerini koruyacak projelerini ortaya koymaları gerekiyor. Bu anlayışla geleceğin şehrini oluşturma gayreti içinde olmamız lazım” dedi.

“DÜŞÜNÜLMEYENİ DÜŞÜNMEMİZ GEREKİYOR”

Baraçlı, sözlerinin son bölümünde, “Düşünülmeyeni düşünebilen bir şehircilik anlayışıyla farkındalığı ortaya koyabilecek iş modellerine ihtiyacımız var. Bunlarla birlikte geleceğin şehrini oluşturabiliriz. Şehrimizi çok farklı bir boyuta taşıyabilecek sadece sanayi değil kültür, turizm, spor şehri kavramlarını da düşünebilecek bir şehircilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor” ifadelerini kullanarak, nesilden nesile büyüyen şehirlere ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.





(Erkan ERENLER)