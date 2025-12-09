banner1216
Gölcük Halıdere sahilinde üstyapı sil baştan

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi’nde bir süredir devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede üstyapı yenilemesine geçti. İlçe trafiği ve yaya güvenliği açısından önem taşıyan Halıdere Sahil Caddesi, kapsamlı bir düzenlemeyle baştan sona yenilenecek.

Gölcük Halıdere sahilinde üstyapı sil baştan

09 Aralık 2025 Salı 09:21

 3 BİN 750 METREKÜP KAZI ÇALIŞMASI

Kocaeli’de rahat ve konforlu ulaşımın, şehrin her noktasına yayılması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesinde yaya ve araç trafiği bakımından yoğun bir şekilde kullanılan Halıdere Sahil Caddesi’nde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, toplam 1250 metre uzunluğundaki caddede 12 metre genişliğinde yeni yol çalışması yapıyor. Proje kapsamında 3 bin 300 ton binder asfalt, 4 bin 500 ton PMT ve 2 bin 200 ton asfalt serimi planlandı. Yolun kot farkları ve zemin düzenlemeleri için 3 bin 750 metreküp kazı çalışması yapılacak.

 

KALDIRIMLAR YENİLENİYOR

Zaman içinde çökmeler ve fiziksel deformasyonlar oluşan kaldırımlar onarılıyor, bazı bölümlerde tamamen yeniden imalat yapılıyor. Böylece hem araç trafiği hem de yaya geçişleri daha güvenli ve düzenli bir hale getirilecek.


(Erkan ERENLER)

