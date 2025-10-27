Gonca’da gülümseten hizmet

Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek, merkezde eğitim gören özel bireylere iki gün boyunca ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti sundu.

220 ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ TEDAVİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılay Kocaeli Şubesi ve Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada toplam 220 öğrenci muayene edilip tedavi edildi. Sabah 09.00 ile 16.00 saatleri arasında süren iki günlük sağlık taramasında 5 diş hekimi, 1 hemşire ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden 4 görevli görev aldı. Öğrencilere diş temizliği, dolgu ve çekim gibi koruyucu ve acil diş hekimliği uygulamaları yapıldı.

FİGEN BÜYÜKAKIN’DAN ANLAMLI ZİYARET

Sağlık taraması çalışmalarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın yerinde gördü. Büyükakın, tedavi sürecini yakından takip ederek hekimlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ardından merkezdeki atölye ve derslikleri tek tek gezerek özel bireylerle yakından ilgilendi. Mutfak atölyesinde öğrencilerin kendi elleriyle hazırladığı tatlı ve ikramları tadan Figen Hanım, onlarla sıcak ve samimi anlar yaşadı. Ziyareti sırasında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Köse’den merkezde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Büyükakın, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“ÇOCUKLARIMIZA ÇOK GÜZEL İLGİ GÖSTERDİLER”

Tedaviden yararlanan öğrencilerden Sinem Yoldaş’ın annesi Kamile Tijen Özistek, duygularını şu sözlerle ifade etti: “1972’den beri İzmit’te yaşıyorum. Kızım Sinem işitme ve zihinsel engelli. Cemil Meriç döneminden beri buraya geliyoruz. Buradaki ilgiden memnuniyetim sonsuz. Özellikle bugün gelen diş hekimleri çocuklarımıza çok güzel ilgilendiler, kısa sürede çok fazla işlem yaptılar. Kızımın diş dolgusu ve temizliği yapıldı. Daha ne isteriz, emeği geçen herkese minnettarım. Engelli çocukları olan anne babalara sesleniyorum; çocuklarınızı buraya güvenle gönderebilirsiniz.”

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN GÜZEL BİR ÖRNEĞİ

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yürütülen bu hizmet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir örneği olarak öne çıktı.



(Erkan ERENLER)