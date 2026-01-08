Hasta Nakil Ambulans, 1 yılda 46 bin kişiye ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yatalak ve yürüyemeyecek durumdaki hastaların sağlık kuruluşlarına ve tedavilerinin ardından evlerine güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlayan “Hasta Nakil Ambulans Hizmeti”, 2025 yılında 46 bin kişiye ulaştı. Vatandaşlar, 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi’ni arayarak bu hizmetten faydalandı.

BİR TELEFON KADAR YAKIN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Hasta Nakil Ambulans Hizmeti, kent genelinde hasta nakli konusunda önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların en az 24 saat önceden 153 Çağrı Merkezi’ne başvurmaları yeterli oluyor. Komuta merkezinde görevli hemşireler tarafından değerlendirilen talepler doğrultusunda yönlendirilen mavi ambulanslar, kısa sürede hastaların adreslerine ulaşıyor.

28 AMBULANSLA KESİNTİSİZ HİZMET

2025 yılı boyunca yatalak ve yürüyemeyecek durumdaki 46 bin hasta, 28 mavi ambulans ile sağlık kuruluşlarına taşındı. Tedavileri tamamlanan hastalar, yine ambulanslarla güvenli şekilde evlerine ulaştırıldı. Kent genelinde kesintisiz sürdürülen hizmet, hasta vatandaşlar ve yakınları tarafından memnuniyetle karşılandı.

İL DIŞI NAKİLLER DE SAĞLANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il içi hasta nakillerinin yanı sıra il dışına yönelik hasta nakil hizmeti de sunuyor. İl sınırları içerisinde gerçekleştirilen hasta nakilleri ücretsiz olarak sağlanırken, il dışı nakiller Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirlenen ücret tarifesi doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 2025 yılında 930 hasta, il dışı sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde ulaştırıldı.

EK GÖREVLERDE DE AKTİF ROL

Hasta Nakil Ambulans Hizmeti, hasta taşımacılığının yanı sıra kent genelindeki çeşitli organizasyonlarda da görev alıyor. 2025 yılında spor müsabakaları, tatbikatlar ve yaz döneminde sahil bölgelerinde olmak üzere toplam 1.675 ek görev hizmeti gerçekleştirildi.

7 GÜN 24 SAAT VATANDAŞIN YANINDA

7/24 hizmet veren Hasta Nakil Ambulans Birimi’nden yararlanmak isteyen vatandaşların, hastane randevularını gidiş ve dönüş olacak şekilde en az 24 saat önceden 153 Çağrı Merkezi’ne bildirmesi yeterli oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık hizmetlerinde vatandaşın yanında olmaya devam ediyor.





