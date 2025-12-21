banner1217
İbadethaneler Büyükşehir ile hep temiz; Büyükşehir’den Şekerpınar’daki camiye detaylı temizlik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çayırova ilçesinde bulunan ve cuma günü cemaat arasında başıboş bir şekilde dolaşan köpeğin yer aldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Camii’nde detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

İbadethaneler Büyükşehir ile hep temiz; Büyükşehir'den Şekerpınar'daki camiye detaylı temizlik

21 Aralık 2025 Pazar 09:34

 NELER YAŞANMIŞTI?

Çayırova Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Camii’nde cuma günü yaşanan olayda, hocanın vaazı sırasında camiye yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek girmişti. Namaz sırasında caminin içinde dolaşan ve cemaat arasında başıboş bir şekilde gezen köpek bir süre sonra cami dışına çıkarıldı. Yaşanan olay, cemaat arasında tedirginliğe neden oldu.

 

KAPSAMLI TEMİZLİK YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tesisler Şube Müdürlüğü ekipleri, Çayırova İlçesi Şekerpınar Mahallesi’nde bulunan Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Camii’nde meydana gelen olayın ardından kapsamlı halı temizliği gerçekleştirdi.

 

HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan ve cuma namazı sırasında köpeğin cemaatin arasında gezdiği yer aldığı görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, caminin halılarını detaylı bir şekilde temizledi. İbadet alanlarının hijyeninin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, halılar özel ekipmanlar ve uygun temizlik ürünleri kullanılarak titizlikle temizlendi.

 

CAMİLERİMİZ TEMİZLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı, temiz ve huzurlu ortamlarda gerçekleştirebilmesi için kent genelindeki camiler ve ortak kullanım alanlarında bakım ve temizlik çalışmalarını ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürmeye devam ediyor. Ekipler, Çayırova Şekerpınar’da da yaşanan olayın ardından camideki hijyen ve temizliği sağlamak adına da gerekli çalışmaları kısa sürede yerine getirdi.


(Erkan ERENLER)

