İbn-i Sina Bilgievi yeni yerinde Başkan Büyükakın: “Laf uçar, eser kalır”

ARTAN İHTİYAÇLARA KARŞILIK VEREBİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime yönelik projeleri arasında önemli bir yere sahip olan Başiskele İbn-i Sina Bilgievi, modern yapısı ve zengin eğitim içeriğiyle Başiskele’de öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor. 2011 yılında Barbaros Mahallesi Pınar Caddesi No:37 adresinde hizmete açılan Bilgievi, artan ilgi ve ihtiyaçları karşılamak amacıyla yenilenerek Barbaros Mahallesi Ömer Çakır Sokak No:20 adresindeki yeni binasına taşındı. İbn-i Sina Bilgievi'nin yeni yerine taşınması amacıyla tanıtım töreni düzenlendi.

TANITIMA PROTOKOLDEN KATILIM

Tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Başyiğit, MHP Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Doğan, muhtarlar, dernek başkanları, öğrenciler ve aileleri katıldı. İbn-i Sina Bilgievi öğrencileri adına teşekkür konuşması yapan 8. sınıf öğrencisi Ömer Hamza Seymen, “Bizler için böyle güvenli ve donanımlı bir ortamın hazırlanmasında çok büyük emeği olan Tahir Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bizlere sunduğunuz bu imkânlar sayesinde kendimizi daha değerli hissediyor ve geleceğe dair umutlarımızı daha güçlü kılıyoruz” dedi. Yasin Özlü de, "Her yaptığımız işte önümüzü açtığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI GÜÇLÜ" VURGUSU

İbn-i Sina Bilgievi'nin hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gençlere büyük önem verdiklerini ve en büyük yatırımı onların eğitimine yaptıklarını vurguladı Başkan Büyükakın, "En akıllı olarak idareciler geleceğe yatırım yapan idarecilerdir. Ve orada yapılacak en akıllıca yatırımların başında da gençlere yapılan yatırımlar gelir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakımızın büyük ortağı Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte memleketimizi Yeni Türkiye Yüzyılına hazırlıyor. El ele vermişler, küçük, kısa vadeli bütün siyasi hesapları ellerinin tersiyle itmişler ve birlikte yol yürüyorlar. Onlar ülkemizi yeni yüzyılda dünyada çok daha itibarlı, çok daha güçlü bir ülke yapmak için çalışırlarken, biz de şehrimiz için aynı vizyona uyum sağlıyoruz" ifadesini kullandı.

SADECE İŞ YAPACAĞIZ

Başkan Büyükakın konuşmasının devamında "Eğitime ne kadar yatırım yaparsak, gençlermizi ne kadar iyi yetiştirirsek onlar da yarının dünyasına daha hazır olacaklar. Bu kapıdan giren çocuklar işte bunu başaracak. Niyetiniz iyi değilse bütün emek heba olur gider. Onun için iyi niyetle, samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Polemiklerle uğraşmayacağız. Ağız dalaşıyla uğraşmayacağız. İş yapacağız. Çünkü laf uçar eser kalır. Görünür kişinin rütbe-i aklı eserinde. Bilgievimiz gençlerimize, Başiskelemize hayırlı olsun" dedi. Başkan Büyükakın ve protokol üyeleri, daha sonra İbn-i Sina Bilgievi'nin sınıflarını gezerek, burada eğitim gören öğrencilerle sohbet etti.

YENİ BİNA 800 METREKARELİK KAPALI ALANA SAHİP

Toplam 800 metrekare kapalı alana sahip olan ve 3 kattan oluşan yeni bina, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlandı. İbn-i Sina Bilgievi’nde 5 derslik, 5 atölye, 1 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik odası, spor salonu, kütüphane, bilişim sınıfı, öğretmenler odası ve mescit bulunuyor.

GENİŞ ÖĞRENCİ POTANSİYELİNE HİTAP EDİYOR

İbn-i Sina Bilgievi, bulunduğu konum itibarıyla geniş bir öğrenci kitlesine erişim imkânı sağlıyor. Bilgievi’nde halen 600 aktif öğrenci düzenli olarak eğitim faaliyetlerine katılıyor. Bilgievi’nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik ders destek programlarının yanı sıra; deney, bilişim, ahşap, ebru, İngilizce, okuma, masal ve veli atölyeleri düzenleniyor. Öğrencilerin öğrenerek üretmelerini amaçlayan bu atölyeler, çocukların hem akademik başarılarını hem de sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE DESTEKLENİYOR

Eğitim faaliyetlerinin yanında sosyal gelişime de büyük önem veren İbn-i Sina Bilgievi’nde, veli ve öğrencilere yönelik il içi ve il dışı geziler düzenleniyor. Bu etkinliklerle veli-öğrenci etkileşimi artırılırken, AFAD iş birlikleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile gerçekleştirilen çalışmalar ve Yerel Kültür Müzesi gezileri sayesinde öğrencilerin afet bilinci, güvenlik farkındalığı ve kültürel duyarlılıkları güçlendiriliyor.





(Erkan ERENLER)