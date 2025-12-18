banner1217
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Kocaeli Gönüllüleri” geleceğe nefes oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir Kocaeli hedefi doğrultusunda sürdürdüğü ağaçlandırma çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir’in yürüttüğü “Kocaeli Gönüllüsü Projesi” kapsamında İzmit Sepetçi Mahallesi’nde ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi. “Geleceğimiz orman olsun” sloganıyla düzenlenen etkinlikte 35 gönüllü, 250 fidanı toprakla buluşturdu.

'Kocaeli Gönüllüleri” geleceğe nefes oldu

18 Aralık 2025 Perşembe 09:32

 GELECEĞİMİZ ORMAN OLSUN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen “Kocaeli Gönüllüsü Projesi”, çevreye duyarlı etkinliklerle kente değer katmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit’in Sepetçi Mahallesi’nde gerçekleştirilen ağaç dikim etkinliğiyle yeşil alanların artırılması hedeflendi. Etkinliğe katılan 35 Kocaeli gönüllüsü, doğaya katkı sunmak amacıyla 250 fidanı toprakla buluşturdu.

 

GÖNÜLLÜLERDEN ÖRNEK ÇALIŞMA

Gönüllüler, çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlarken, gelecek nesillere daha yeşil bir Kocaeli bırakmak için örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Yakup Kocabıyık da gönüllülerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

 

GÖNÜLLÜLÜK KÜLTÜRÜ GÜÇLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yürütülen “Kocaeli Gönüllüsü Projesi”, sivil toplum bilincini güçlendirmeyi, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında gönüllüler; çevre, sosyal sorumluluk ve toplumsal fayda odaklı birçok çalışmada aktif rol alıyor.

 

SEN DE KOCAELİ GÖNÜLLÜSÜ OL

“Kocaeli için gönüllerimizi birleştiriyoruz, dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla hareket ediyoruz” anlayışıyla yürütülen Kocaeli Gönüllüsü Projesi, gönüllü olmak isteyen herkese kapılarını açık tutuyor.

Kocaeli için sosyal, çevresel ve toplumsal projelerde yer almak isteyen vatandaşlar, gönüllü başvurularını www.kocaeligonullusu.com adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Kocaeli Gönüllüsü mobil uygulaması App Store ve Play Store üzerinden indirilerek sisteme kolayca dâhil olunabiliyor.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’de su altı dünyasının kapıları çok yakında açılıyor; “Kocaeli Akvaryumu” turizmin cazibe merkezi olacak Kocaeli’de su altı dünyasının kapıları çok...
İbn-i Sina Bilgievi yeni yerinde Başkan Büyükakın: “Laf uçar, eser kalır” İbn-i Sina Bilgievi yeni yerinde Başkan Büyükakın:...
Vali Aktaş, Derince İlçe Jandarma Komutanlığı İnşaatı ve Derince İlçe Emniyet Müdürlüğünde İncelemelerde Bulundu Vali Aktaş, Derince İlçe Jandarma Komutanlığı...
Büyükşehir’in yeni ekibi girilmedik sokak bırakmıyor; Mahallelere onlar “Göz Kulak” oluyor Büyükşehir’in yeni ekibi girilmedik sokak bırakmıyor;...
Körfezray Metro Projesi’nde çalışmalar planlandığı şekilde ilerliyor; Derince’de iki TBM kuruluma hazırlanıyor Körfezray Metro Projesi’nde çalışmalar planlandığı...
KO-MEK’li 3 kursiyer, “Nadide Hobi” ile kendi işinin patronu oldu; Kursiyerlikten patronluğa uzanan yolculuk KO-MEK’li 3 kursiyer, “Nadide Hobi” ile kendi...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli’de su altı dünyasının kapıları...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Millet Bahçesi’nde hayata geçirmeyi hazırladığı “Kocaeli...

Haberi Oku