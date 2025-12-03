İGSAŞ ve Yeditepe Üniversitesi Dikey Tarım Projesi İçin İş Birliği Yaptı

Yıldızlar Yatırım Holding grup şirketlerinden, Türkiye gübre sektörünün öncüsü İGSAŞ, sürdürülebilir ve yenilikçi tarım teknolojilerini gençlerle buluşturmak amacıyla geliştirdiği Dikey Tarım Konteyneri Projesi’nin ilk uygulamasını Yeditepe Üniversitesi’nde hayata geçirdi. İş birliğine yönelik protokolün imza töreni, 27 Kasım’da Yeditepe Üniversitesi Kayışdağı kampüsünde Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman ile İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeditepe Üniversitesi Kayışdağı kampüsünde kurulan Dikey Tarım Konteyneri, yıl boyunca kontrollü ortamda üretim yapabilen ve topraksız tarım teknolojileriyle donatılmış modern bir eğitim ve uygulama alanı sunacak. Proje kapsamında 1000’den fazla öğrenci topraksız tarım teknikleriyle ve ileri tarım teknolojileriyle tanışacak; iklim kontrollü üretim, otomasyon ve veri analitiği gibi konuları uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulacak.

Törende konuşan Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, projeyi geleceğe yönelik stratejik bir adım olarak değerlendirerek şunları söyledi: “Yeditepe Üniversitesi olarak eğitimi; araştırma, geliştirme ve yenilik üretme kültürüyle birlikte ele alıyoruz. IGSAŞ ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, üniversite–sanayi dayanışmasının güçlü bir örneği... Kurulan dikey tarım alanının hem akademik çalışmalarımıza değer katacağına hem de Türkiye’nin tarımsal geleceğine katkı sağlayacağına inanıyoruz.”









Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman ise şöyle konuştu: “Türkiye’nin tarımsal üretiminde en kritik başlıklardan biri su verimliliği… Bu nedenle modern, kontrollü ve kaynak kullanımını optimize eden üretim modelleri artık tarımsal geleceğimiz açısından zorunluluk. Bu proje, sürdürülebilir tarımın en somut adımlarından biridir. . Öğrencilerimize modern üretim tekniklerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı sunacağına ve ülkemizin tarımsal geleceğine değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

“Sürdürülebilir tarım teknolojilerini stratejik bir öncelik olarak konumluyoruz”

Projeye ilişkin bir değerlendirmede bulunan İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, “İklim değişikliğinin etkisiyle doğal kaynakların giderek azalması, geleneksel üretim modelleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. İGSAŞ olarak biz de sürdürülebilir tarım teknolojilerini stratejik bir öncelik olarak konumluyor, bu yaklaşımın bir parçası olarak dikey tarım uygulamalarına yatırım yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen ve Türkiye’de bir ilk olan “İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama ve Ar-Ge Merkezi” projesinin çözüm ortağı olduk. Türk tarım sektörü açısından devrim niteliği taşıyan bu proje kapsamında, yerin 30 metre altında kurulan ve dünyanın en derin ikinci tarımsal üretim tesisi olan bir alanda, iklim ve coğrafyadan tamamen bağımsız üretime destek veriyoruz. Şimdi ise bu deneyimi yeni bir aşamaya taşıyarak özellikleriyle İGSAŞ Dikey Tarım Konteyneri ile dikey tarım teknolojilerini üniversite kampüslerinde uygulamaya açıyoruz” dedi.

30 metrekarelik alanda 7 bin metrekareye eşdeğer üretim kapasitesi

Yüksek kapasitesi ve verimlilik seviyesiyle tarım teknolojilerinde yeni bir standart oluşturan İGSAŞ Dikey Tarım Konteyneri, topraksız üretim, iklimden bağımsız çalışma sistemi, yüzde 99’a varan su tasarrufu ve pestisitsiz tarım modeliyle geleceğin tarım anlayışını bugüne taşıyor. Klasik sistemlerde ortalama 2.500 kök olan üretim kapasitesi, İGSAŞ Dikey Tarım Konteyneri ile 10 bin köke kadar ulaşıyor. Konteyner bu özelliğiyle kendi kategorisinde dünyanın en yüksek bitki yetiştirme hacmine sahip çözümlerden biri olarak fark yaratıyor. Marul, çilek, nane, fesleğen ve çeşitli tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilebildiği konteyner, yalnızca 30 metrekarelik bir alanda, geleneksel tarımda yaklaşık 7.000 metrekarelik bir tarlanın üretim kapasitesine ulaşabiliyor. Konteynerda kullanılan hidroponik sistem, geleneksel tarıma kıyasla %99’a varan su tasarrufu sağlıyor. Bu özellikleriyle Dikey Tarım Konteyneri, sürdürülebilir ve yüksek verimli üretim için örnek bir model oluşturuyor.