İlham veren kadınlar Gölcük’te moral depoladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “İlham Veren Kadınlar Buluşması’nın” dördüncüsü bu kez Gölcük'te gerçekleştirildi. Buluşmada öz güven ve mutluluk vurgusu yapılırken, kadınlar Büyükşehir’le yaşadıkları değişimleri anlattı.

GÖLCÜK’TE PROGRAMA YOĞUN KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “İlham Veren Kadınlar Buluşması’nın” dördüncüsü Gölcük Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ve çok sayıda davetli katıldı.

BULUŞMADA ÖZGÜVEN VE MUTLULUK VURGUSU

Programda konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, buluşmada söz alan kadınlarda dikkat çeken en önemli unsurun yüksek öz güven olduğunu belirterek, bu duruşun takdire şayan olduğunu ifade etti. Sezer, kadınların öz güvenle ve mutlulukla hayatın içinde yer alabilmesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmaların büyük payı olduğunu vurgulayarak, başta başkan Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

MUTLU BİR HAYAT, MUTLU BİR KOCAELİ

Sezer, toplumun temelinin aile olduğunu, aileyi ayakta tutan en önemli gücün ise kadınlar olduğunu vurguladı. Buluşmada mutluluk ve huzur ortamının hissedildiğini dile getiren Sezer, bu ortamın oluşmasında gayret ve emeğin belirleyici olduğunu söyledi. Kadınların gösterdiği çaba için ayrı ayrı şükranlarını sunan Sezer, “Mutlu bir hayat, mutlu bir Kocaeli için hayatın tüm alanlarında aktif olmak gerekiyor” dedi.

GÖLCÜK KAVAKLI’YA YENİ PROJELER GELİYOR

Kocaeli Anne Şehir çalışmalarını da değerlendiren Sezer, bu projelerin “Mutlu Şehir Kocaeli” hedefinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Konuşmasında Gölcük Kavaklı’da yakın zamanda hayata geçirilecek projelere de değinen Sezer, Lokomotif Çocuk Köyü ile birlikte Anne Şehir Merkezi’nin de eş zamanlı olarak hizmete açılacağını ifade etti.

BEDENSEL VE RUHSAL GÜÇLENME

Anne Şehir Merkezi Günebakan üyesi Hanife Akman, 2023 yılının eylül ayında katıldığı Anne Şehir Günebakan Tesisinde hem bedensel hem de ruhsal anlamda önemli değişimler yaşadığını ifade etti. Spor, fizyoterapi, psikolog ve diyetisyen desteğiyle kendini daha güçlü hissettiğini söyleyen Akman, eğitmenlerin ilgisi, yapılan atölyeler, sohbetler ve paylaşımların buraya severek gelmelerinde etkili olduğunu vurguladı.

ANNE ŞEHİR İLE YENİDEN HAYATA TUTUNDU

Anne Şehir Merkezi Mimoza üyesi Sema Perans ise yaşadığı zorlu süreçlerin ardından Anne Şehir Projesi ile yeniden hayata tutunduğunu söyledi. Spor, psikolojik destek, atölyeler ve etkinlikler sayesinde hem kendini hem de ailesiyle olan bağlarını güçlendirdiğini söyleyen Perans, Mimoza Tesisinde gördüğü ilgi ve şefkatin kendisini güvende hissettirdiğini ve burada yalnızca bir tesis değil, adeta bir yuva bulduğunu belirtti.

GİRİŞİMCİLİĞE UZANAN YOLCULUK

KO-MEK Gölcük Kurs Merkezi kursiyeri Fatma Yılmaz, yaklaşık 16 yıldır yer aldığı güzellik sektörüne KO-MEK kurslarıyla adım attığını belirterek, aldığı eğitimlerin kendisine yalnızca mesleki bilgi değil, özgüven, disiplin ve profesyonel bir bakış açısı kazandırdığını söyledi. Ev hanımıyken çıktığı bu yolculukta bugün kendi iş yerini açmış bir kadın girişimci ve eğitici olduğunu ifade eden Yılmaz, her kadının potansiyeline ulaşabileceğine inandığını vurguladı. KO-MEK’in sunduğu eğitim ve desteklerin hayatında bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Yılmaz, bu imkânları sağlayan eğitmenlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.





(Erkan ERENLER)