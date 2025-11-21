İzmit Körfezi’nde sürdürülebilir temizlik ve denetim seferberliği; 7 bin 90 metreküp atık denizden ayrıştırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü denetim ve temizlik çalışmaları ile İzmit Körfezi’nin kıyı şeridinde deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak deniz ekosisteminin korunmasını sağlıyor. Bugüne dek yapılan çalışmalarda 7 bin 90 metreküp atık deniz ortamından ayrıştırıldı.

İZMİT KÖRFEZ’İNDE DENETİM VE TEMİZLİK DURMUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yalnızca temizlik çalışmalarıyla değil, deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim faaliyetleriyle de İzmit Körfezi’nin korunması için titizlikle çalışıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 300 kilometrekare yüzölçümüne ve 130 kilometre kıyı uzunluğuna sahip İzmit Körfezi’nde düzenli denetimler gerçekleştiriliyor. Bu denetimlerde deniz yüzeyindeki atıklar toplanıyor, tespit edilen olumsuzluklar kurumlara bildiriliyor. Böylece Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin doğal ekosisteminin korunmasına önemli katkı sağlıyor.

DENİZ TEMİZLENİYOR, OLUMSUZ DURUMLAR BİLDİRİLİYOR

Denizde yaşayan canlılar için olumsuz etkiler yaratan ve çeşitli nedenlerle deniz ortamına ulaşan yüzer atıklar, alg patlamaları ve deniz yosunlarının deniz kontrol, denetim ve temizlik çalışmalarıyla önüne geçiliyor. Böylece çevresel atıkların denize ve canlılara verdiği zarar hem minimuma indiriliyor, hem de deniz ekosistemi korunmuş oluyor. Ayrıca Reis Bey Kontrol Teknesi ile gemiler, kıyı tesisleri, sanayi tesisleri ve yüzeysel sular kontrol edilirken, tespit edilen olumsuzluklar ise yetkili kurum ve kuruluşlara iletiliyor.

YÜZEYE ÇIKAN YOSUN ÇÖPLERİ TOPLANIYOR

Körfez’de görev yapan 4 deniz süpürgesi, 2 kontrol botu, 2 gemilerden atık toplama gemisi, 3 amfibi sulak alan taşıtı, 4 atık toplama aracı ve 2 dere bariyeriyle yağışlarla derelerden sürüklenen atıklar ve deniz tabanından yüzeye çıkan yosun çöpleri toplanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 2008 yılından itibaren yapılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar toplam 7 bin 90 metreküp atık deniz ortamından ayrıştırıldı.





(Erkan ERENLER)