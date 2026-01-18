GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İzmit Millet Bahçesi, Alev Alatlı Kütüphanesi ve Gonca'yı gezdi; Kürşad Zorlu'dan Büyükakın'a tebrik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, İzmit Millet Bahçesi'ni gezdi, Alev Alatlı Kütüphanesi'nde öğrencilerle sohbet etti. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ne de giden Kürşad Zorlu, kente çok güzel eserler kazandırdığı için Başkan Büyükakın'ı tebrik etti.

İzmit Millet Bahçesi, Alev Alatlı Kütüphanesi ve Gonca'yı gezdi; Kürşad Zorlu'dan Büyükakın'a tebrik

18 Ocak 2026 Pazar 09:59

 TÜRK DÜNYASI BULUŞMASI İÇİN İLİMİZDE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yarın(18 Ocak Pazar) Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenleyeceği Türk Dünyası Buluşmaları: Ortak Ses Ortak Yürek programına katılmak üzere ilimize geldi. Gün boyunca birçok temasta bulunan Zorlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus ile birlikte Büyükşehir'in projelerini de yerinde inceledi.

 

ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'nun ilk durağı, kentin yeni yaşam merkezi olacak İzmit Millet Bahçesi oldu. Millet bahçesinde tur atan Kürşad Zorlu ile Başkanlar Büyükakın ve Talus, millet bahçesi içindeki Alev Alatlı Kütüphanesi ve Sanat Galerisi’ne geçti. Kütüphanedeki öğrencilerle sohbet eden ve keyifli dakikalar geçiren Kürşad Zorlu, önümüzdeki süreçte girecekleri sınavlar için şimdiden başarılar diledi.

 

TÜRKİYE'YE ÖRNEK PROJELER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan İzmit Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ni de ziyaret etti. Sınıfları tek tek gezerek buralarda eğitim gören öğrencilerle yakından ilgilenen Kürşad Zorlu, Başkan Büyükakın'dan merkezdeki eğitimler üzerine bilgi aldı, aileleri dinledi. Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerin Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, Başkan Büyükakın'ı ve emeği geçenleri tebrik etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BOLUDA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM BOLUDA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM
Zamanın durduğu yer Zamanın durduğu yer
Büyükşehir, raylı sistem ağını Kartepe tramvay hattı ile genişletiyor; Raylar tam yol Kartepe’ye doğru döşeniyor Büyükşehir, raylı sistem ağını Kartepe tramvay...
Büyükşehir’in A Takımı ve Yol Bakım Timlerinde dur durak yok; Kocaeli’de yol, onlardan sorulur Büyükşehir’in A Takımı ve Yol Bakım Timlerinde...
Kocaeli Büyükşehir’den bayrak hassasiyeti Kocaeli Büyükşehir’den bayrak hassasiyeti
Büyükşehir’in tarım ve hayvansal desteği yeni yılda da sürüyor; Çiftçilere 3 büyük tarımsal destek daha Büyükşehir’in tarım ve hayvansal desteği yeni...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

BOLUDA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM
Bolunun Gazetecilik ve BELGESELCİLİK hayatımda çok önemli yeri var. Boluyu ilk kez gazetecilik hayatımın...

Haberi Oku