Japon Mühendis Moriwaki, Kocaeli’de konuştu; “Türkiye; teknoloji, kalite ve işçilikte çok güçlü”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kocaeli Afetlere Dirençli Toplum Şûrası ve Çalıştayı’nın açılış töreninde konuşan Japon Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye’nin teknoloji, kalite ve işçilikte son derece güçlü olduğunu vurgulayarak övgüde bulundu.

26 Aralık 2025 Cuma 10:08

 AFETLERE DİRENÇLİ TOPLUM İÇİN ORTAK AKIL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, ŞÛRA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen Kocaeli Afetlere Dirençli Toplum Şûrası ve Çalıştayı’nın açılış töreni yoğun katılımla gerçekleşti. Çalıştayda konuşan Japon Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye’nin teknoloji, kalite ve işçilikte çok güçlü olduğunu vurgulayarak, depreme dayanıklı yapılar için çalışmaya kararlı olduğunu söyledi.

 

“TÜRKİYE’NİN JAPONYA’DAN FARKI YOK”

Japon İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye ile Japonya’nın hem kültürel açıdan hem de yaşadıkları deprem acıları bakımından birbirine çok benzeyen iki ülke olduğunu vurguladı. Türkiye’nin teknoloji, kalite ve işçilik açısından son derece güçlü bir ülke olduğunu belirten Moriwaki, “Türkiye uzaya gitti, elektrikli otomobil üretiyor. Türkiye’nin Japonya’dan çok farkı yok. Türkiye Fransa’dan, İngiltere’den, Güney Amerika’dan çok daha iyi” dedi.

 

“TÜRK USTALAR İNGİLTERE’DE SORUNU GİDERDİ”

Yeni üretilen araçlarda zaman zaman küçük hatalar olabildiğini belirten Moriwaki, bu sorunların Türkiye’deki beş usta tarafından kısa sürede tamamen çözüldüğünü söyledi. Aynı problemin İngiltere’de yaşandığını ancak oradaki ustaların çözüm üretemediğini aktaran Moriwaki, sonrasında Türk ustaların İngiltere’ye giderek sorunu giderdiğini ifade etti. Moriwaki konuşmasının devamında şunları paylaştı: “Şimdi soruluyor, Türkiye’de bu işçilik ve kalite bu kadar iyiyken binalar yıkılıyor? Bunun için ben karar verdim. Türkiye’de iyi olmak için çalışacağım. Türkiye bu kalitedeyken yapabilir.”

 

EĞİTİM, YEREL YÖNETİM VE AKADEMİ İLE ORTAK HAREKET

1996 yılından bu yana Kocaeli’de çalıştığını söyleyen Moriwaki, Türkiye’ye olan bağlılığını da dile getirerek, “30 yıldır Türkiye’deyim. 100 yaşıma kadar da burada yaşamayı düşünüyorum. Hep birlikte Türkiye’de sağlam binalar yapacağız. Eğitimde çocuklar, devlette belediyeler ve akademide hocalar ile bunu yapabiliriz. Bir gün Kolombiya’daki insanlar ‘Biz de Türkiye gibi sağlam binalar yapmak istiyoruz’ diyecek” şeklinde konuştu.


(Erkan ERENLER)

