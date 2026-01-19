Karla mücadele çalışmasına 1.200 personel ve 354 araç katılıyor; Büyükşehir, karla mücadelede 7/24 görevde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin karla kesintisiz mücadelesi devam ediyor. 1.200 personel ile 354 araç ve iş makinesinden oluşan Büyükşehir’in karla mücadele ekipleri, kar yağışının vatandaşların günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek için canla başla çalışıyor. Köy yolları ve yüksek kesimlerde kapalı yol bulunmazken, karla mücadele tüm ilçelerde 7/24 devam ediyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN KESİNTİSİZ MÜCADELE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, etkisini artırması beklenen kar yağışına karşı kent genelinde tüm tedbirlerini aldı. Bu kapsamda Büyükşehir, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için 1.200 personel ile 354 araç ve iş makinesiyle sahada aralıksız görev yapıyor. Meteoroloji verileri doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir’in karla mücadele ekipleri, özellikle 200 metre rakımın üzerindeki bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm ilçelerde yoğun bir çalışma yürütüyor. Kar küreme, yol açma ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları ana arterler başta olmak üzere bağlantı yolları ve kritik güzergâhlarda anında müdahale ile gerçekleştiriliyor.

KOCAELİ’DE KAPALI YOL YOK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde sürdürülen çalışmalara A Takımı, Yol Bakım Timleri ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor. Ekipler, 24 saat esasına göre kar küreme, tuzlama ve buzlanmaya karşı önleyici çalışmalarını sürdürüyor. Aracıyla yolda zor anlar yaşayan vatandaşlara da yardım eli uzatan Büyükşehir ekipleri, kimsenin mağdur olmaması adına gayret gösteriyor. Yetkililer, şu ana kadar köy yolları ve yüksek kesimlerde kapalı yol bulunmadığını belirterek, hava koşullarının yakından takip edildiğini ve olası yoğun kar yağışlarına karşı tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi boyunca vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

KALDIRIMLAR TEMİZLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanındaki ana arter, cadde ve bulvarların ulaşıma elverişli olması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekiplerin yanı sıra kent merkezindeki kaldırımlarda da kar küreme ve temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Umuttepe Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ndeki yol ve kaldırımlar ile poliklinik ve acil servis girişlerinde kar küreme çalışmaları sürüyor. Ekipler; poliklinik, acil servis ve hastane ana girişleri, durak çevreleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı yaya geçiş güzergâhlarında kar temizliği ve tuzlama çalışmalarını yerine getiriyor. Soğuk havaya bağlı oluşabilecek buzlanmaya karşı önlemler artırılırken, hastane bölgesinde yaya ve araç trafiğinin kesintisiz devam etmesi sağlanıyor.