GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kartepe Teleferik’te bakım çalışmaları tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark tarafından işletilen ve Derbent ile Kuzuyayla arasındaki ulaşımı sağlayan Kartepe Teleferik hattının bakım çalışmaları tamamlandı. 01 Aralık Pazartesi (bugün) günü kaldığı yerden seferlerine başlayan teleferik, ziyaretçilerini Derbent’ten 1423 rakımlı Kuzuyayla’ya çıkararak eşsiz bir manzara sunuyor.

Kartepe Teleferik'te bakım çalışmaları tamam

02 Aralık 2025 Salı 09:53

 TÜM TESTLER YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark tarafından işletilen Kartepe Teleferik, kapsamlı ve rutin bakımı nedeniyle 17 Kasım Pazartesi günü itibarıyla bakıma girmiş, 30 Kasım’a kadar devam eden çalışmalarda teleferik hattı 14 gün süreyle kapalı kalmıştı. Kartepe Teleferik’te ziyaretçilerin güvenli, konforlu ve keyifli bir yolculuk geçirmesi amacıyla gerekli olan periyodik bakım çalışmaları tamamlandı. UlaşımPark yetkilileri, bakım çalışmasında uluslararası standartlardan ve güvenlikten asla taviz verilmediğini vurguladı.

 

TELEFERİK KEYFİ KALDIĞI YERDEN

Görevli personelin iş sağlığı ve güvenliğinin ön planda tutulduğu çalışmaların bitirilmesi ile birlikte Kartepe Teleferik hattı, 01 Aralık Pazartesi günü (bugün) kaldığı yerden hizmete açıldı. Kuzuyayla'ya güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayan teleferik hattı, hafta içi ve hafta sonları saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini manzaranın ve doğanın en dikkat çekici haliyle buluşturuyor.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir basın mesajı yayımladı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,...
Kartepe Teleferik’te nefes kesen kurtarma tatbikatı Kartepe Teleferik’te nefes kesen kurtarma tatbikatı
Kocaeli Büyükşehir’in dev projesinde ilk kepçe vuruldu; Sosyal Yaşam Merkezi yeni ufuklar açacak Kocaeli Büyükşehir’in dev projesinde ilk kepçe...
GENÇLİK- SPOR VE KÜLTÜR BAKANLARINA TARİHE VEFA ÇAĞRISI GENÇLİK- SPOR VE KÜLTÜR BAKANLARINA TARİHE VEFA...
GEBZE GAZETESİ 41 YAŞINDA GEBZE GAZETESİ 41 YAŞINDA
Kuzuyayla’ya kapalı yürüyen bant geliyor Kuzuyayla’ya kapalı yürüyen bant geliyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir...
“Bir şehrin gerçek değeri, en hassas yüreklere gösterdiği özenle ölçülür”

Haberi Oku