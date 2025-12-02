Kartepe Teleferik’te bakım çalışmaları tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark tarafından işletilen ve Derbent ile Kuzuyayla arasındaki ulaşımı sağlayan Kartepe Teleferik hattının bakım çalışmaları tamamlandı. 01 Aralık Pazartesi (bugün) günü kaldığı yerden seferlerine başlayan teleferik, ziyaretçilerini Derbent’ten 1423 rakımlı Kuzuyayla’ya çıkararak eşsiz bir manzara sunuyor.

TÜM TESTLER YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark tarafından işletilen Kartepe Teleferik, kapsamlı ve rutin bakımı nedeniyle 17 Kasım Pazartesi günü itibarıyla bakıma girmiş, 30 Kasım’a kadar devam eden çalışmalarda teleferik hattı 14 gün süreyle kapalı kalmıştı. Kartepe Teleferik’te ziyaretçilerin güvenli, konforlu ve keyifli bir yolculuk geçirmesi amacıyla gerekli olan periyodik bakım çalışmaları tamamlandı. UlaşımPark yetkilileri, bakım çalışmasında uluslararası standartlardan ve güvenlikten asla taviz verilmediğini vurguladı.

TELEFERİK KEYFİ KALDIĞI YERDEN

Görevli personelin iş sağlığı ve güvenliğinin ön planda tutulduğu çalışmaların bitirilmesi ile birlikte Kartepe Teleferik hattı, 01 Aralık Pazartesi günü (bugün) kaldığı yerden hizmete açıldı. Kuzuyayla'ya güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayan teleferik hattı, hafta içi ve hafta sonları saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini manzaranın ve doğanın en dikkat çekici haliyle buluşturuyor.





(Erkan ERENLER)