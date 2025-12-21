banner1217
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kartepe Tramvay Hattı’nda raylar kaynak ile birleşiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem ağını bu kez “Kartepe Tramvay Hattı” ile güçlendiriyor. Kenti demir ağlarla ören Büyükşehir, bu hatta döşenen raylarda kaynak işlemlerine başladı.

Kartepe Tramvay Hattı'nda raylar kaynak ile birleşiyor

21 Aralık 2025 Pazar 09:22

 KARTEPE TRAMVAYI’NDA İLK KAYNAK GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha erişilebilir, konforlu ve düzenli hale getirmek amacıyla raylı sistem çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Otogar’dan Alikahya’ya uzanan hattın ardından Kartepe yönüne ilerleyecek yeni tramvay hattında yoğun bir çalışma süreci yürütülüyor. Kartepe Nesibe Aydın Okulları bölgesine kadar uzanacak hatta ray döşeme çalışmaları devam ederken, bir yandan da döşenen rayların kaynak işlemleri başladı.

 

ÇALIŞMALAR EŞ ZAMANLI SÜRDÜRÜLÜYOR

İzmit ile Kartepe’yi raylarla birbirine bağlayacak olan “Kartepe Tramvay Hattı Projesi” kapsamında ray döşeme çalışmaları planlanan takvim çerçevesinde devam ediyor. Çalışmalar, Vatan Caddesi-Sakıp Sabancı Caddesi kesişiminden başlayarak Bağımsızlık Caddesi'ne kadar uzanıyor. Proje güzergâhı üzerinde döşenen raylar gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra Alüminotermit (Termit) kaynağı yöntemi ile birleştiriliyor.

 

STADYUMDAN KARTEPE’YE 2 DURAK

Kocaeli Stadyumu’ndan Kartepe Nesibe Aydın Okulları bölgesine kadar uzanacak yeni tramvay hattı 1.4 kilometre ve 2 durak olarak planlandı. Belediye kampüsünün yer aldığı EDOK Komutanlığı’nda ve Nesibe Aydın Okullarının olduğu bölgede yer alacak duraklar tamamlandığında Kocaeli’de tramvay hattı 18,7 kilometrelik bir mesafeye sahip olacak.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KAPADOKYA'DA 38 YILLIK GAZETECİLİK HATIRALARIM VE KAPADOKYA DEĞER ÖDÜLLERİ TÖRENİ KAPADOKYA'DA 38 YILLIK GAZETECİLİK HATIRALARIM VE...
Büyükşehir Zabıtasından gönüllere dokunan hareket Büyükşehir Zabıtasından gönüllere dokunan hareket
İbadethaneler Büyükşehir ile hep temiz; Büyükşehir’den Şekerpınar’daki camiye detaylı temizlik İbadethaneler Büyükşehir ile hep temiz; Büyükşehir’den...
Büyükşehir’den yeşil alanlara özel bakım Büyükşehir’den yeşil alanlara özel bakım
Büyükşehir’den Gölcük’e yeni mezarlık alanları Büyükşehir’den Gölcük’e yeni mezarlık alanları
Genel Sekreter Baraçlı, geleceğin şehri vurgusu yaptı; Baraçlı: Atılacak adımların ortağı sizlersiniz Genel Sekreter Baraçlı, geleceğin şehri vurgusu...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KAPADOKYA'DA 38 YILLIK GAZETECİLİK HATIRALARIM...
Türk Dünyası gazeteciler Federasyonu yönetim kurulu olarak Kapadokya gazeteciler federasyonu tarafından Nevşehir...

Haberi Oku