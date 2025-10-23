GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kartepe’ye modern yürüyüş ve bisiklet yolu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Dumlupınar Mahallesi ile Kanal Park arasında tamamladığı yürüyüş ve bisiklet yolu projesiyle bölgeye modern, yeşil ve sağlıklı bir yaşam alanı kazandırdı.

Kartepe'ye modern yürüyüş ve bisiklet yolu

23 Ekim 2025 Perşembe 10:02

 SAĞLIKLI VE MODERN YAŞAM ALANLARI İÇİN YATIRIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha sağlıklı, yeşil ve modern yaşam alanları sunmak amacıyla projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kartepe Dumlupınar Mahallesi ile Kanal Park arasında hayata geçirilen yürüyüş ve bisiklet yolu projesi tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.

 

1.110 METRELİK YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU İNŞA EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen proje kapsamında 1.110 metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu yapıldı. Çalışmalar sırasında çevre düzenlemesi de gerçekleştirilerek modern bir yaşam alanı oluşturuldu.

 

GÜÇLÜ ALTYAPI VE ZEMİN DÜZENLEMESİ

Proje dahilinde 70 kamyon (yaklaşık 980 m³) toprak kullanılarak zemin düzenlemeleri tamamlandı. Ayrıca JCB, ekskavatör ve bobcat gibi iş makineleriyle yoğun altyapı çalışmaları yürütüldü. Alandaki yeşil dokunun korunması için su hattı çekilirken, toprak altı damlama fıskiye sistemi ve otomatik sulama sistemi kurularak sürdürülebilir bir bakım altyapısı oluşturuldu.

 

YEŞİL BİR GELECEK İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Çevreci belediyecilik anlayışıyla hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projede doğal dokuyu korumaya ve artırmaya büyük özen gösterdi. Bu kapsamda 5.000 metrekarelik alana çim tohumu ekilerek geniş yeşil alanlar oluşturuldu. Ayrıca 57 ıhlamur ve 27 mazı dikilerek çevrenin estetik ve ekolojik değeri yükseltildi.

 

SPORUN YANINDA SOSYAL ALANLAR DA TASARLANDI

Yürüyüş yolu projesi yalnızca spor için değil, sosyal yaşamı destekleyecek şekilde de planlandı. Park içerisine vatandaşların dinlenebilmesi için 5 kamelya yeri oluşturuldu. Proje kapsamında alanın güvenliği ve düzenini sağlamak amacıyla 25 metal baba üretildi ve alana yerleştirildi. Böylece hem araç trafiği sınırlandırıldı hem de güvenli bir kullanım alanı sağlandı.

 

KOCAELİ’YE YENİ BİR NEFES ALANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında yürüttüğü projelerle yeşil alan miktarını artırarak vatandaşlara sağlıklı, güvenli ve modern yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu bağlamda Kartepe Dumlupınar Mahallesi ve Kanal Park arasında tamamlanan yeni yürüyüş ve bisiklet yolu, bölgenin hem spor hem sosyal yaşam açısından cazibesini artırdı.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükgöz’den Bilgilendirme Toplantısı Başkan Büyükgöz’den Bilgilendirme Toplantısı
Hızla ilerleyen Başiskele Kavşağı Projesi’nde yeni aşama Hızla ilerleyen Başiskele Kavşağı Projesi’nde...
Büyükşehir'den doğaya 7 yeni kızıl geyik daha Büyükşehir'den doğaya 7 yeni kızıl geyik daha
Beyaz Kalpler’den ‘Saygınlar’a güzellik dokunuşu Beyaz Kalpler’den ‘Saygınlar’a güzellik dokunuşu
Şehrini geliştirmek isteyen girişimcilere Büyükşehir'den fırsat Şehrini geliştirmek isteyen girişimcilere Büyükşehir'den...
Körfez’de 28 sokağa nefes aldıran dokunuş Körfez’de 28 sokağa nefes aldıran dokunuş
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Büyükgöz’den Bilgilendirme Toplantısı
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, geçtiğimiz ay meclis toplantısında müjdesini verdiği Hürriyet...

Haberi Oku