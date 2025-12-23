KAYSERİ VALİLİĞİ, VAKIF RUHU VE ERVA PROJESİ İLE GENÇLERE SAHİP ÇIKIYOR

Zamanı değerlendirerek gittiğim her yerde araştırmalar yapıp belgeseller çekmeye devam ediyorum. Kapadokya Değer Ödülleri töreni ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak üzere, 19-21 Aralık 2025 tarihlerinde Kayseri ve Nevşehir’i kapsayan Kapadokya bölgesindeydim. Evliya Çelebi’nin izinde vakıf medeniyetimizi araştırırken, Kayseri Valiliği tarafından vakıf ruhuyla hayata geçirilen) hakkında detaylı bilgiler alarak Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek ile bir belgesel söyleşisi gerçekleştirdim. (

2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmaya aday Kayseri’de; Tanrı Dağları'ndan Erciyes Dağı'na, Talas’tan medrese ve külliyelere kadar vakıf medeniyeti tarihini kayıt altına alma imkânı buldum. Aslen Ahıska Türkü olan ve Gebzeli Çiçek ailesinin evladı, çocukluk ve gençlik yıllarını dün gibi hatırladığım Valimiz Sayın Gökmen Çiçek Bey’i, 21 Aralık 2025 tarihinde ziyaret ettim.

Pazar günü olmasına rağmen makamında bizleri kabul ederek projeyi anlatması ve ardından Kayseri Kitap Fuarı’nı birlikte gezmemiz büyük bir nezaketti. Tüm Türkiye için rol model olabilecek ERVA (Erdemlerimizle Varız) Projesi’ni bizzat kendisinden dinledim. Devlet, vatandaş, sanayici ve STK iş birliğiyle yürütülen bu "vakıf ruhu" modelinin tüm illerimizde uygulanmasını temenni ediyorum. Vali Bey ile yaptığımız bu söyleşiyi, TGRT Belgesel başta olmak üzere pek çok kanalda yayınlanan "Devri Alem" programımızda kamuoyuyla paylaşacağız. ( https://x.com/kayserivaliligi/status/2002725771454886136/photo/3 )

ERVA Projesi Hakkında Resmi Bilgi ERVA Projesi; özellikle Kayseri’de, genel anlamda ise tüm Türkiye’de uygulanabilecek; anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik kitlesel bir değer kazandırma çalışmasıdır.





KAYSERİ’DE GENÇLER İÇİN 64 SPOR OKULU AÇILDI Valilik resmi internet sitesinde yer alan 03.01.2025 tarihli habere göre ( http://kayseri.gov.tr/erva-spor-okullarina-bir-yenisi-daha-eklendi ), Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde "Kayseri Park ERVA Spor Kulübü" açıldı. Vali Çiçek açılışta yaptığı konuşmada: "Bugün itibariyle 11.500 öğrenciye ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. ERVA Spor Okulları, gençliğimizin hayallerini çalmaya çalışan kötülere karşı bir meydan okumadır. Ne yaparsanız yapın, hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ERVA Spor Okulları 16 Bin Gence Ulaştı Proje kapsamında açılan okul sayısı 61'e, ulaşılan öğrenci sayısı ise 16 bine yükseldi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, projenin Türkiye’ye model olduğunu ve dezavantajlı mahallelerdeki çocukların sporla kötü alışkanlıklardan uzak tutulduğunu belirtti. Hatta projeden yetişen bir sporcumuz dünya bilek güreşi şampiyonasında dünya 2. si olmayı başardı. ( https://www.ihavideo.com.tr/Video/Detay/1904327-erva-spor-okullari-16-bin-ogrenciye-ulasti )

Vali Çiçek: "ERVA, Kayseri’nin Kendi Projesi Oldu" Vali Gökmen Çiçek, projenin artık tüm şehrin sahiplendiği bir yapıya dönüştüğünü belirterek: "ERVA valiliğin değil, 1,5 milyonluk Kayseri’nin kendi projesidir. ERVA’ya şeref meselem, namus meselem dedim. Artık her birimizin şeref meselesi haline geldi." dedi. ( https://www.iha.com.tr/kayseri-haberleri/vali-cicek-erva-koskoca-1-5-milyonluk-kayserinin-kendi-projesi-oldu-255762559 )





KAYSERİ VALİSİ SAYIN GÖKMEN ÇİÇEK KİMDİR? 1978 Gebze doğumlu olan Gökmen Çiçek, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunudur. İngiltere Sheffield Üniversitesi’nde eğitim almış, yüksek lisansını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Sivas, Erzincan ve Rize’de kaymakamlık yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı’nda üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2020’de Afyonkarahisar Valiliği’ne, 2022’de ise Kayseri Valiliği’ne atanmıştır. ( http://www.kayseri.gov.tr/gokmen-cicek )

KAYSERİ’YE VEDA EDERKEN Gebze’nin evladı, değerli devlet adamı ve dostum İbrahim Çiçek Bey’in oğlu Sayın Gökmen Çiçek Bey ile yaptığımız belgesel söyleşiyle Kayseri’ye veda ediyoruz. Nazik misafirperverliği için kendilerine teşekkür eder; 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adayı Kayseri’ye selamlarımızı sunarız. ( https://www.facebook.com/share/p/17QyP1RRFU/ )





Vakıf Ruhu ile Açık Teşekkür Kayseri ve Nevşehir’de bizlere vakıf ruhuyla sahip çıkan, rehberlik eden ve destek veren tüm kurumlara ve dostlara teşekkürlerimizi sunarız. Selam ve saygılarımla.



