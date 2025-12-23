KO-MEK’le bir lavanta, bir umut

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK), İHH’nın düzenlediği 13. Geleneksel Yetim Dayanışma Gecesi’ne “Bir Lavanta Bir Umut Projesi” ile önemli bir katkı sundu. KO-MEK Sepeti 1+1=Mutluluk Projesi ile KO-MEK Vefası iş birliğinde gerçekleşen proje, yetim çocuklara destek olmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir iyilik hareketine dönüştü.

PROJEDE LAVANTA FİGÜRÜ MERKEZE ALINDI

Kocaeli Kongre Merkezi’nde İHH tarafından düzenlenen 13. Geleneksel Yetim Dayanışma Gecesi kapsamında hayata geçirilen “Bir Lavanta Bir Umut Projesi”, yetim çocuklara destek olmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir iyilik hareketine imza attı. Etkinlikte yetim bir çocuğun sessiz direnişini, şefkatle iyileşen kalbini, umudu ve dayanışmayı simgeleyen lavanta figürü merkeze alındı.

LAVANTA EL EMEĞİ İLE BULUŞTU

KO-MEK sepeti üreticileri tarafından tamamen gönüllülük esası ve el emeğiyle hazırlanan lavanta temalı ürünler sergilendi. Özel tasarım lavanta figürlü bardak altlıkları, anahtarlıklar, ahşap kutular, sabunlar, mumluklar, dekoratif ev aksesuarları ve oyuncaklar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Ürünlerden elde edilecek gelirin tamamı İHH’ya bağışlanarak yetim çocuklara ulaştırılması sağlandı.

PROJENİ DEVAMI GELECEK

Projenin ilerleyen aşamalarında; KO-MEK Sepeti üreticileri, İstihdam Akademileri ve KO-MEK kursiyerlerinin gönüllü el emeğiyle hazırladığı lavanta temalı ürünlerin üretim ve satış sürecinin devam ettirilmesi planlanıyor. Böylece yetim çocuklara yönelik desteklerin sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor. Ayrıca KO-MEK kurs merkezlerinde dönem boyunca “KO-MEK Vefası” kapsamında yetim çocuklar için İHH aracılığıyla desteklerin yapılması planlanıyor.

GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLENİYOR

“Bir Lavanta Bir Umut Projesi” el emeğiyle hazırlanan anlamlı ürünler aracılığıyla hem kursiyerlerin hem de toplumun iyiliğe aktif katılımını artırmayı, aynı zamanda yetim çocuklara yönelik kalıcı bir toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen güçlü bir dayanışma örneği olarak öne çıkıyor.





(Erkan ERENLER)