KO-MEK’ten gastronomi sektörüne katkı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), gastronomi ve yiyecek-içecek sektöründe nitelikli eleman yetiştirmeye devam ediyor. Açılan “Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Kursları”, kursiyerlere temel mutfak tekniklerinden servis ve sunum becerilerine kadar geniş bir eğitim sunarak onları iş dünyasına hazırlıyor.

KURSİYERLER PROFESYONEL BECERİLER KAZANIYOR

Kocaeli’deki otel, restoran, kafe ve catering firmaları, alanında uzman personel ihtiyacı duyuyor. Bu kapsamda KO-MEK kurslarında kursiyerler; yiyecek hazırlama teknikleri, mutfak hijyeni, servis düzeni, barista eğitimi ve kokteyl hazırlama gibi konularda uygulamalı eğitim alıyor. Bu sayede kursiyerler hem bireysel hem de profesyonel beceriler kazanıyor.

TEORİDEN PRATİĞE UYGULAMALI EĞİTİM

Kursiyerler, teorik bilgilerini KO-MEK atölyelerinde uygulamalı derslerle pekiştiriyor. Mutfak ekipmanları kullanımı, servis protokolleri, yiyecek sunumu ve müşteri ilişkileri uygulamalarıyla katılımcılar, sektörde aranan nitelikli personel olarak mezun oluyor.

ANNE VE ÇOCUK AYNI KURSTA EĞİTİM ALABİLİYOR

KO-MEK’in sunduğu özel imkânlardan biri de annelerin ve çocuklarının aynı merkezde eğitim alabilmesi. Anneler yiyecek ve içecek hizmetleri eğitimleri alırken, çocukları da atölye ve etkinliklerle vakit geçiriyor. Böylece hem anneler hem de çocuklar sosyal ve mesleki deneyim kazanıyor.

KADIN VE GENÇLERE EKONOMİK FIRSATLAR

Kurslar özellikle kadınlar ve gençler için iş hayatına güçlü bir adım olma fırsatı sunuyor. Kursiyerler, otel ve restoranlarda istihdam olanağı bulabildiği gibi, kendi kafe veya catering işlerini kurarak girişimcilik yolunda da önemli adımlar atabiliyor.

HİZMET SEKTÖRÜNÜN KALİTESİ ARTACAK

“KO-MEK Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Kursları”, bireylere meslek kazandırmanın ötesinde Kocaeli’nin gastronomi ve hizmet sektörünün kalitesini artırıyor. Nitelikli çalışanlar, şehirdeki işletmelerin hizmet standartlarını yükseltiyor ve sektörde rekabet avantajı sağlıyor. Bu kursa kayıt yaptırmak isteyenler, online başvurularını www.komek.org adresinden gerçekleştirebilir.



(Erkan ERENLER)