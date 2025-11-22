Kocaeli Bilişim Fuarı’nın renkleri üst geçitlerde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı kentte görsel bir şölen oluşturdu. Büyükşehir ekipleri, köprü ve üst geçitleri fuarın renkleri olan turkuaz ve mor ışıklarla aydınlattı.

FUARA ÖZEL GÖRSEL ŞÖLEN

Kocaeli’de önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan üst geçitler bu kez Bilişim Fuarı için turkuaz ve mor ışıklarla aydınlatıldı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-23 Kasım tarihleri arasında şehrin önemli noktalarındaki köprü ve üst geçitleri, fuarın renkleri olan turkuaz ve mor renklerine büründürdü. Kentin ana arterlerinde oluşturulan özel ışıklandırma, teknoloji temasıyla fuar atmosferini günler öncesinden hissettirdi.

TEKNOLOJİ MERAKLILARI BU FUARDA BULUŞUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki ticaret ve sanayi odalarının iş birliğiyle düzenlediği Bilişim Fuarı, 21-23 Kasım tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde teknoloji meraklılarını ağırlıyor. Yapay zekâ uygulamalarından akıllı şehir çözümlerine, sanayi teknolojilerinden eğitimde dijital dönüşüm örneklerine kadar birçok yenilik üç gün boyunca katılımcılarla buluşacak.





(Erkan ERENLER)