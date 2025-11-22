banner1212
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Bilişim Fuarı’nın renkleri üst geçitlerde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı kentte görsel bir şölen oluşturdu. Büyükşehir ekipleri, köprü ve üst geçitleri fuarın renkleri olan turkuaz ve mor ışıklarla aydınlattı.

Kocaeli Bilişim Fuarı'nın renkleri üst geçitlerde

22 Kasım 2025 Cumartesi 09:37

 FUARA ÖZEL GÖRSEL ŞÖLEN

Kocaeli’de önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan üst geçitler bu kez Bilişim Fuarı için turkuaz ve mor ışıklarla aydınlatıldı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-23 Kasım tarihleri arasında şehrin önemli noktalarındaki köprü ve üst geçitleri, fuarın renkleri olan turkuaz ve mor renklerine büründürdü. Kentin ana arterlerinde oluşturulan özel ışıklandırma, teknoloji temasıyla fuar atmosferini günler öncesinden hissettirdi.

 

TEKNOLOJİ MERAKLILARI BU FUARDA BULUŞUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki ticaret ve sanayi odalarının iş birliğiyle düzenlediği Bilişim Fuarı, 21-23 Kasım tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde teknoloji meraklılarını ağırlıyor. Yapay zekâ uygulamalarından akıllı şehir çözümlerine, sanayi teknolojilerinden eğitimde dijital dönüşüm örneklerine kadar birçok yenilik üç gün boyunca katılımcılarla buluşacak.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ev hanımlığından usta öğreticiye uzanan başarı hikâyesi; KO-MEK’le yeni bir mesleğe ‘merhaba’ dediler Ev hanımlığından usta öğreticiye uzanan başarı...
Büyükşehir, 5 katlı yapıda tüm imalatları tamamladı; Zeynel Abidin Cemevi’nde son rötuşlar Büyükşehir, 5 katlı yapıda tüm imalatları tamamladı;...
Kocaeli’de doğanın şifası Ormanya’da; Bu merkez yaban hayvanlarına umut oluyor Kocaeli’de doğanın şifası Ormanya’da; Bu merkez...
Tarihi mirasa Büyükşehir dokunuşu; Saat Kulesi’nde dur durak yok Tarihi mirasa Büyükşehir dokunuşu; Saat Kulesi’nde...
Büyükşehir, “Çocuk dostu şehir” vizyonunu güçlendiriyor; Yeni Lokomotif Çocuk Köyleri yolda Büyükşehir, “Çocuk dostu şehir” vizyonunu...
Cumhuriyet Parkı otobüs durağının yeri değiştirildi Cumhuriyet Parkı otobüs durağının yeri değiştirildi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Ev hanımlığından usta öğreticiye uzanan...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin KO-MEK çatısı altında sunduğu mesleki eğitimler, kadınların istihdama...

Haberi Oku