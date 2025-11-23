GENEL:
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. “Geleceğimiz öğretmenlerimizin yüreğinde saklıdır”

Milletlerin geleceği öğretmenlerin yüreğinde gizli olduğunu dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bilgi çağının fırtınaları arasında ayakta duran her ülkenin ardında, sınıf kapısını her sabah bir ibadet ciddiyetiyle açan öğretmenlerin alın teri vardır. Onlar, bir ömür boyu taşıdıkları duruşla geleceği inşa ederler.” dedi.

23 Kasım 2025 Pazar 11:09

 Eğitimin tohumunu atanın da, o tohumu sabırla büyütenin de öğretmenlerimiz olduğunu mesajında ifade eden Başkan Büyükakın sözlerini şöyle sürdürdü: “Her dönem değeri paha biçilemeyen bu meslek, geleceğe emanet edilen insanı, insanlığın yarınlarına hazırlama sanatıdır. Bir çocuğun kalbine iyiliği işleyen, düşünmeyi öğreten, merakı ateşleyen, ahlakı bir pusula gibi avucuna bırakan yine öğretmenlerimizin eseridir.

 

Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” sözü; bugün hâlâ yolumuzu aydınlatan bir hakikattir. Bu hakikatin bilinciyle, Kocaeli’nde her öğretmenimizin emeğini değerli görüyor, onların eğitim mücadelesine güçlü bir şekilde omuz vermeye devam ediyoruz. Yarınlarımızı yetiştiren bu kutlu mesleğe gönül veren her öğretmenimizin yanında durmayı bir borç, bir vazife kabul ediyoruz.

Bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevleri başında hayatını kaybedenleri, afetlerde ve kazalarda vefat edenleri rahmetle anıyor; dar-ül bekaya uğramış tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum. Ömrünün baharında aramızdan alınan Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve tüm kahraman öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

 

Emekli olmuş ve hayatını millete hayırlı nesiller yetiştirmeye adamış öğretmenlerimize de teşekkür ediyor, sağlıklı ve mutlu bir ömür temenni ediyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü’müz kutlu olsun…


(Emre KAHRAMAN)

