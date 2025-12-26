AFET YÖNETİMİNE YÖN VERİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Kocaeli’nin afet yönetim kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik Kocaeli Afetlere Dirençli Toplum Şûrası ve Çalıştayı düzenlendi. Gün boyu süren şûranın açılış töreni Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler ve Afet Politikaları Kurulu Üyesi Jeoloji Profesörü Dr. Şükrü Ersoy, Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, AFAD Eğitim ve Farkındalık Daire Başkanı Recep Şalcı, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin ve gönüllüler katılım sağladı.

GERDAN: KOCAELİ AVANTAJLI BİR ŞEHİR

Kocaeli Üniversitesi Afet Acil Durum Hazırlık Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Serpil Gerdan şûranın açılış konuşmasını yaptı. Kocaeli’nin avantajlı şehirlerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Gerdan, düzenli olarak eğitimler düzenlendiğini belirtti. Japon Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Japonya ve Türkiye arasındaki deprem farklılıklarını anlattı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy da “Geleceğe Geçmişten Daha İyi İnşa Etmek İçin Afetle Başetme Kapasitesinin Arttırılması” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Ersoy, “Şehirleşme kendi afetlerini de beraber getiriyor. Doğayı suçlamak haksızlık olur” ifadesini kullandı.

BÜYÜKAKIN: NE YAPACAĞIMIZI BİLMELİYİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin en iyi arama kurtarma ekiplerine sahip illerinden biri olduğunu belirterek iki önemli konuya vurgu yaptı. Büyükakın şunları söyledi: “Türkiye'deki müteahhitler, hem Türkiye'de hem dünyanın birçok yerinde inanılmaz güvenli binalar yapıyorlar. Demek ki sorun bilmememiz veya yetkinliğimiz değil. Başka bir şey oluyor demek ki. Oysa yapılacaklar belli. Bizi harekete geçirmeye engel olan şey ne ise onun üzerine düşünmeli ve ne yapacağımızı belirlemeliyiz. İşte bu toplantıda aslında bu konunun üstüne de yoğunlaşılmalı. Tak ve kullan, yani işe hızlı ve işe yarar projeler önermenizi istiyorum. Büyükşehir Belediyemizin Anne Süt Projesi bu masalardan çıktı. Bu masalarda bu yapılsın ki, aynı şeyleri bir daha tekrarlamayalım.

HATAY ÖRNEĞİNİ ANLATTI

Herkes söylüyor, afet öncesi, afet anı ve sonrası var. Bu bütün literatürde böyledir. Biz öncesinde ne yapacağız? Yapmamız gereken şeylerden bir tanesi, şehrin planlarının doğru yapılması. Bu kısmı tamam. Biz bunun dışında kentteki tüm binaların taramasını yaptık. Ve o doğrultuda bir yenileme çalışması başlattık. 7 ilçede 14 bölge belirledik. Asıl sıkıntı burada başlıyor. Ben o evlerdeki insanlarla masaya oturduğumda dirençle karşılaşıyorum. Afetlere hazırlanmada böyle bir direnç var. Yani bu, sadece politik isteksizlikten kaynaklanmıyor. Bu değişime karşı bir direnç var ve burada en kötü şey ne biliyor musunuz? Biz bunu yapmaya kalktığımızda muhalefet de önünüze çıkıyor. Ve siz dönüşüm yapamıyorsunuz. Aynısı, 6 Şubat depremleri öncesinde Hatay Sevgi Parkı’ndaki toplantılarda yaşandı. Vatandaş dönüşüm istememiş, yaptırmamış. O orada insanlar öldü.

TOPLUMSAL DİRENÇ İÇİMİ YAKIYOR

İnsanlar başka motivasyonlarla hareket ediyor ve direnç göstermeye başlıyor. Bu direnci kırmadan afet öncesini yönetmek imkansız. Buradaki motivasyonu, siyasal direnci anlamadan burayı yönetme şansınız yok. Dolayısıyla ne gerekiyor? Toplumu bu tür direnç noktalarına karşı ayakta tutacak aydınlar lazım. Özellikle de üniversiteler lazım. Kimin popülizm yaptığını kimin doğru söylediğini kamuoyuna anlatmaları önemli. Bu toplantının bir başka amacı ise budur. Bu konuları konuşmam gerekiyor. Çünkü içim yanıyor.

AKADEMİSYENLERE ÇAĞRI

Kentteki binaları tararken şununla da karşılaştık. Kanunen binaların güvenli olup olmadığını araştırmak zorunda değilim. Ama biz kamusal sorumluluk açısından bakıyoruz. Sizlerden ricam, gerçek ile sahte arasındaki farkı bu topluma anlatın. Yoksa? Bir söz vardır, doğru ayakkabısını giyene kadar yalan dünyayı dolaşır. Ve buna karşı politik olarak direnmek mümkün değil. Buna ancak bilinçli toplumla karşı konabilir ve bunu yapacak olanlar aydınlar, akademideki öğretim üyeleridir. Yani afet öncesi direnci kırma noktasında bir şeyler yapmalıyız.”

AFETLERE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Gün boyu sürecek kapsamında; Kentsel Dirençlilik, Afet Eğitimi ve Toplumsal Farkındalık, Toplum Destekli Kriz Yönetimi, Sağlık Psikososyal Destek, Barınma ve Gıda Güvenliği Lojistik, Afet Teknolojileri Haberleşme ve Yenilikçi Yaklaşımlar, Gönüllülük ve Sivil Toplum Katılımı, Afet Yönetişimi Kurumlar Arası İşbirliği, Endüstriyel Kazaların Çevresel Toplumsal Etkileri ve İklim Değişikliğine Toplumun Uyumu başlıklı 10 masada Kocaeli’nin afet yönetimi kapasitesi bütüncül bir yaklaşım ile güçlendirilecek. TAMP ve İRAP planları uygulamasında toplumun etkinliği arttırılarak kurumlar arası işbirliği geliştirilecek. Afetlere dirençli şehir vizyonunu hayata geçirebilmenin yanında ise afetlere dirençli toplum oluşturmaya yönelik politika ve proje önerileri geliştirilecek.





(Erkan ERENLER)