Kocaeli Büyükşehir çalışıyor, trafik rahatlıyor; GTÜ Kavşağı’nda trafik akıcılığı artırılıyor

GTÜ KAVŞAĞI’NA NESES ALDIRAN DOKUNUŞ

Ulaşım alanında yaptığı yatırımlarla kent trafiğinin daha sürdürülebilir olmasını hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi Kavşağı’nda yapılan düzenleme çalışmalarıyla bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılmasını hedefliyor. Bu bağlamda Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler; refüj, kaldırım, altyapı ve asfalt çalışmalarıyla kavşak hem estetik hem de işlevsel hale getiriyor. İstanbul ve Gebze’den kampüse ve Darıca’ya girişlerde yoğun şekilde kullanılan kavşak, yeni haliyle daha güvenli ve akıcı bir trafik akışı sağlayacak.

YOĞUN İMALAT ÇALIŞMALARI

Çalışmalar doğrultusunda yaklaşık 5 bin metrekare parke döşemesi, 2100 metre bordür ve 1000 metre refüj bordür döşenecek. GTÜ Kavşağında, bin 500 ton PMT serimi, bin 200 binder serimi 3 bin ton aşınma asfalt serimi gerçekleştirilecek. Aşınma asfaltından sonra çizgiler çizilerek çalışmalar tamamlanacak. Ayrıca kavşak bölgesinin daha estetik görünümü için 28 adet aydınlatma direğinin montajı da yapılacak.

TRAFİK GÜVENLİĞİ VE AKICILIĞI ARTACAK

GTÜ Kavşağı yenileme projesi kapsamında bölgede ilk olarak 760 metre yağmursuyu altyapı çalışması gerçekleştirildi. Ardından 6 bin metreküp yarma kazı, 2 bin metreküp dolgu, 2 bin metreküp taş duvar ve fiber optik altyapı imalatları tamamlandı. Bu düzenlemelerle Gebze’de araç sirkülasyonunun daha verimli hale getirilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Kritik kavşaklar ve ana arterler yeniden düzenlenerek trafik akışının hızlanması hedefleniyor.



(Emre KAHRAMAN)