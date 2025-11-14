GENEL:
Kocaeli Büyükşehir her yerde harıl harıl çalışıyor; Gölcük Çiftlik Mahallesi’ne nefes aldıracak çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde altyapı çalışmaları sonrasında bozulan cadde ve sokaklarda üstyapı onarım ve yenileme çalışmalarına yoğunlaştı. Çiftlik Mahallesi’nde başlatılan kapsamlı çalışma, konforlu ve güvenli ulaşım hedefiyle adım adım tamamlanıyor.

14 Kasım 2025 Cuma 09:25

 BOZULAN YOLLARDA YENİLEME BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, Gölcük Çiftlik Mahallesi’nde altyapı çalışmalarının ardından fiziksel deformasyona uğrayan cadde ve sokaklarda bakım, onarım ve yeniden yapım faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda değerlendirilen Özler Caddesi’nin belirli kısımlarında yama çalışmaları tamamlanırken, yaklaşık 200 metrelik bölümde deformasyonun yüksek olması nedeniyle yeniden yapım kararı alındı.

 

PROJEYE UYGUN ÇALIŞMA

Çalışmalar kapsamında öncelikle haritasal aplikasyon işlemleri tamamlandı. Ardından trimer, kazı, dolgu ve reglaj imalatlarıyla terasman çalışmaları projeye uygun şekilde gerçekleştirildi. Bu işlemlerin ardından ekipler plent-miks temel serimine geçti. Saha testleri sonucunda temel sıkışma testinden olumlu sonuç alınmasının ardından üst yapı imalatı olan binder serimi çalışmalarına başlandı.


YAYA VE TAŞIT GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Çalışmaların son aşamasında baca yükseltme, yaya kaldırımı tamiratı ve yapımı ile yol çizgisi imalatları gerçekleştirilecek. Taşıt ve yaya güvenliğini sağlayacak kapsamlı çalışma aynı zamanda bölge sakinlerine daha konforlu bir ulaşım hizmeti sunacak.

 

1.200 TON MALZEME KULLANILACAK

Şu an için Özler Caddesi’nde yürütülen 200 metrelik yenileme çalışmasında yaklaşık 750 ton plent-miks temel ve 450 ton binder üstyapı tabakası kullanılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte cadde, modern ve dayanıklı bir ulaşım altyapısına kavuşacak.


(Erkan ERENLER)

KOÜ öğrencilerine itfaiye teşkilatı tanıtıldı
Kocaeli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı 1. ve...

