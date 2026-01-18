GENEL:
Kocaeli Büyükşehir’den bayrak hassasiyeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Serdar Mahallesi’nde yıpranan ve halatı kopan Türk bayrağını vatandaşların talebi üzerine yeniledi. A takımı ekiplerinin çalışmasıyla yenilenen şanlı bayrak, İzmit semalarında dalgalanmaya başladı.

18 Ocak 2026 Pazar 09:57

 VATANDAŞ TALEBİYLE HAREKETE GEÇİLDİ

İzmit’in Serdar Mahallesi’nde bulunan ve zamanla yıpranarak halatı kopan Türk bayrağı, mahalle sakinleri tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bildirildi. Gelen talep üzerine A Takımı ekipleri kısa sürede bölgeye yönlendirildi.

 

BAYRAK YENİLENDİ, HALAT DEĞİŞTİRİLDİ

Ekipler tarafından yapılan çalışmada, yıpranmış bayrak özenle indirilerek yenisiyle değiştirildi, kopan halat da yenilenerek bayrak direği yeniden düzenlendi. Çalışmalar sırasında bayrağın manevi değerine uygun hassasiyet gösterildi.

 

KENT GENELİNDE TİTİZ TAKİP

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kamu alanlarında bulunan Türk bayraklarının bakım ve kontrolünü düzenli olarak sürdürüyor. Bu kapsamda vatandaşlardan gelen bildirimler doğrultusunda gerekli müdahaleler hızlı şekilde gerçekleştiriliyor.

 

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Serdar Mahallesi muhtarı ve sakinleri, taleplerinin kısa sürede karşılanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve sahada görev yapan ekiplere teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler
